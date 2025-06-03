Врач назвал, кому стоит отказаться от газированной воды немедленно

Газировка часто считается здоровой альтернативой сладким напиткам, и многие выбирают ее для ежедневного употребления. Однако, как оказалось, этот выбор может нести скрытые риски для определенных категорий людей.

Кому немедленно надо пить газировку, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Чем полезна и чем опасна газировка?

Врач Хулио Масет отмечает, что газировка, как и обычная, одинаково хорошо увлажняет организм и не содержит калорий. Более того, некоторые исследования показывают, что она может способствовать пищеварению и облегчать чувство тяжести после еды. Это делает ее привлекательным выбором для многих.

Однако, не все так однозначно. Доктор Масет и другие специалисты категорически не рекомендуют газировку людям, страдающим гастроэзофагеальным рефлюксом:

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ)

Газ в напитке может усилить симптомы рефлюкса, вызывая изжогу и дискомфорт.

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Как отмечает гастроэнтеролог, газированные напитки могут вызывать вздутие живота и газы у людей с СРК, значительно ухудшая их состояние.

Кроме того, существуют опасения относительно влияния газировки на зубную эмаль. Некоторые эксперты предостерегают, что кислотность газировки может привести к эрозии эмали. Хотя этот эффект значительно менее выражен, чем у сладких газированных напитков, содержащих сахар или искусственные подсластители, риск все же существует.

Как именно употреблять газировку

Специалисты советуют употреблять газировку умеренно, желательно во время еды. Она не должна полностью заменять обычную негазированную воду, которая остается лучшим вариантом для ежедневной гидратации организма.

Если вы страдаете СПК или ГЭРБ, или же замечаете дискомфорт после употребления газировки, лучше всего полностью отказаться от нее. Важно прислушиваться к своему организму и выбирать те напитки, которые способствуют вашему благополучию, а не провоцируют проблемы.