7 исторических фактов, которые кажутся слишком невероятными, чтобы быть правдой

В истории мира иногда происходят события, которые кажутся столь невероятными, что вызывают сомнения в их правдивости. Однако зачастую именно эти факты оказываются подлинными, расширяя наше представление о прошлом.

Кусок свадебного торта королевы Виктории хранят как реликвию почти 200 лет

10 февраля 1840 года, великая английская королева Виктория вступила в брак с принцем Альбертом Саксен-Кобург-Готским. На свадебном торжестве счастливым молодоженам был представлен роскошный свадебный кекс весом около 136 килограммов.

Этот великолепный трехъярусный торт украшали миниатюрные фигурки жениха и невесты, изготовленные из рафинированного сахара, дорогого на те времена. Кекс пропитывался ароматной выпивкой и насыщался вкусом лимона, бузины, сахара и сухофруктов.

Однако возникла проблема: невеста придерживалась диеты, а гости были не слишком голодны. В результате, никто особенно не торопился съедать торт весом более центнера. По окончании церемонии Виктория приказала разрезать его на кусочки, упаковать в жестяные коробочки и раздать друзьям, знакомым и просто случайным прохожим.

Однако не все получатели этих кусочков были готовы съесть их. Ведь это был подарок от Ее Величества. Многие сохранили ломтики в качестве памятных артефактов, и часть из них до сих пор хранится как реликвия в коллекции Royal Trust.

Даже в наши дни кусочки свадебного торта Виктории остаются объектом вожделения для коллекционеров антиквариата. Например, в 2016 году один небольшой кусочек был продан на аукционе за 1500 фунтов стерлингов (около 2000 долларов).

Интересно, что из-за высокого содержания алкоголя в торте Виктории он до сих пор остается съедобным, по крайней мере, теоретически.

Кусок свадебного торта королевы Виктории, которому 200 лет (фото: ITVX)

Победителя марафона Олимпийских игр 1904 года принесли к финишу на руках

30 августа 1904 года в городе Сент-Луис, США, прошли легкоатлетические состязания, которые были организованы с большими проблемами.

В марафоне на 40 километров стартовало 32 спортсмена, но только 14 из них смогли дойти до финиша. Дорога для забега была плохой, не закрытой для автомобилей, и проезжающие машины поднимали облака пыли.

Несколько участников почувствовали угрозу для своей жизни из-за пыли, которая вызвала внутренние кровотечения и повреждения легких, а другие столкнулись с жарой в 32 градуса по Цельсию и обезвоживанием.

Первым к финишу пришел американский бегун Фредерик Лорц, которого в конечном счете подобрали на машине во время забега. Однако, несмотря на это, он решил дойти до финиша самостоятельно, что вызвало смешанные реакции, и после признания о помощи его дисквалифицировали на полгода.

Бегунов сопровождают судьи на автомобиле (фото: Missouri History Museum)

Вторым на финиш пришел британец Томас Хикс, который, был признан настоящим победителем. Хотя Хикс, как это водилось у бегунов в те времена, сидел на допинге. Вместе с ним бежали несколько тренеров, которые по пути заливали ему в рот коньяк и крысиный яд. Тогда считалось, что стрихнин обладает тонизирующим действием и вообще невероятно полезен.

К тому времени, когда Хикс добрался до финишной прямой, у него начались галлюцинации, и он едва мог двигаться, отравленный алкоголем и стрихнином. Тренеры буквально несли его, придерживая за плечи, а атлет в беспамятстве перебирал ногами в воздухе, думая, что все еще бежит.

Томас Хикс со своими тренерами (фото: Smithsonian Magazine)

Американцы разрабатывали авиабомбы с голубиным наведением

В 1940-х годах в США было создано множество новых моделей бомб и ракет, но их точность оставляла желать лучшего. Военные искали способ сделать эти снаряды управляемыми, но тогдашняя электроника была недостаточно развита для этой задачи.

В это время психолог-бихевиорист Беррес Скиннер предложил альтернативный подход: использовать живых существ в качестве бортовой системы управления ракетами. Его идея состояла в том, чтобы обучить специально подготовленных боевых голубей наводить снаряды на цель.

Эта концепция показалась военным странной, но интригующей. Скиннеру был выделен бюджет и инженеры для реализации проекта. Совместными усилиями была разработана конструкция, в которой голуби сидели перед камерой с экранами. Когда они замечали на экране силуэт цели, то должны были клюнуть. Это бы активировало механизмы изменения траектории снаряда.

Голубей тренировали по методике "оперантного обусловливания", где успешные попытки награждались в виде зерна.

Проект "Голубь" был активен с 1940 по 1944 год, затем возобновлен в 1948 под именем Orcon, но к 1953 году был окончательно прекращен из-за развития компактных электронных систем управления, лишив голубей их роли.

Тренировочный аппарат для обучения тактических боевых голубей (фото: National Museum of American History)

Голландцы съели собственного премьер‑министра

В 1653 году в Нидерландах Ян де Витт, известный адвокат, финансист и математик, стал великим пенсионарием Соединённых Провинций, что можно было сравнить с премьер-министром Голландии и Зеландии того времени.

За двадцать лет на этой должности де Витт добился впечатляющих успехов: он защитил независимость страны в двух войнах с Англией, заключил выгодные мирные соглашения и улучшил финансовое положение государства.

Портрет Яна де Витта (фото: Wikimedia)

Он был настолько популярен среди голландцев, что был переизбран на пост великого пенсионария 20 лет подряд. Однако в 1672 году король Франции Людовик XIV вторгся в Соединенные Провинции вместе с Англией, что привело к серьезным проблемам для страны.

Этот год стал известен как Год бедствий, и народ стал винить де Витта в произошедшем. Его лишили власти, и он был приговорен к изгнанию, а его брата Корнелиса арестовали и обвинили в заговоре.

20 августа Ян де Витт отправился в тюрьму, чтобы попрощаться с братом перед ссылкой. Однако толпа начала избивать их, и обоих братьев жестоко убили, а их тела ужасным образом изуродовали и употребили в пищу. Недоеденные останки оставили висеть, пока их не обглодали птицы до скелетов.

Тела Яна и Корнелиса на виселице (фото: Wikimedia)

Сын римского императора Клавдия случайно убил себя грушей

Клавдий успешно управлял империей, строя дороги, акведуки и каналы, а также восстанавливая римскую экономику после беспорядков при Калигуле. Хотя его предшественник вызывал недовольство, Клавдий был довольно нормальным правителем. Он имел сына от первой жены, которого планировал женить на дочери командира преторианской гвардии, чтобы укрепить свои отношения с военными.

Однако смерть сына, случившаяся во время пира, изменила ход событий. Это произошло, когда молодой человек подавился грушей, что внезапно привело к его кончине. Историк Светоний отметил этот случай, подчеркивая важность осторожности при обращении с пищей.

Император Клавдий (фото: Wikimedia)

Мария‑Антуанетта попросила прощения у своего палача

Известна широко распространенная фраза, приписываемая французской королеве Марии-Антуанетте в ответ на сообщения о голодающих людях: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!".Однако нет доказательств того, что она действительно произнесла эти слова.

Тем не менее, ее последние слова перед казнью записаны достоверно. Мария-Антуанетта была казнена на гильотине 16 октября 1793 года в 12:15. В момент подъема на эшафот она случайно наступила на ногу палачу и произнесла: "Простите меня, монсеньор. Я сделала это не специально".

Вот оно истинное проявление воспитания и достоинства настоящей леди.

Казнь Марии‑Антуанетты (фото: Public Domain)

В средневековой Европе судили животных

В Средневековье с преступниками никогда особо не церемонились. Ни пол, ни возраст, ни физическое состояние, ни даже биологический вид не вызывали у Фемиды особых забот.

Если закон был нарушен не человеком, а животным, птицей или даже насекомым, европейские суды того времени все равно проводили слушания. Обвиняемым назначали адвокатов, допускали вызов свидетелей, и их звуки или рычание заносили в протоколы - в соответствии с правилами юриспруденции.

Чаще всего в роли подсудимых выступали свиньи, которые могли нападать на безнадзорных младенцев и даже калечить их. Такие убийцы подвергались строгому суду.

Например, в 1386 году в городе Фалез на территории Франции свинья обглодала лицо и руку младенца по имени Жан ле Мо, что привело к его гибели. После девятидневного следствия обвиняемой отрубили лапу и лицо, воссоздавая тем самым травмы, нанесенные жертве. Затем свинью одели в человеческую одежду и повесили на виселице.

Еще один занимательный судебный процесс произошел в 1394 году в городе Мортене, Нормандия. Перед повешением свинью проволокли по улицам под крики толпы. Это произошло из-за отягчающего обстоятельства: свинья съела ребенка в пятницу - день поста.

Суды в средневековой Швейцарии не ограничивались только свиньями. В 1474 году в городе Базель приговорили к казни петуха. По заявлению его хозяйки, он якобы отрекся от Бога, стал колдуном, связался с Сатаной и снес яйцо без желтка. Это, согласно местным верованиям, могло привести к появлению василиска - существа, способного превращать людей в камень.

Подсудимый признался в вине, и его казнили на костре, а яйцо уничтожили, чтобы предотвратить возможное появление монстра.

Судили также других животных: саранчу за уничтожение урожая, крыс за поедание зерна в больших количествах и так далее. Например, в 1451 году в Лозанне был проведён суд над пиявками, и был вынесен необычный приговор: им приказали покинуть окрестности города. Пиявки не послушались, и местный епископ их отлучил от церкви.

Свинью и ее поросят судят за убийство ребенка (фото: Wikimedia)