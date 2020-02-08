Топ актрис, яким незаслужено вручили премію Оскар

Оскар 2020 (фото: oscars.org)

В очікуванні вручення премії Оскар 2020 пропонуємо згадати несправедливо нагороджених кінозірок

Оскар 2020 вручать вже в ніч з 9 на 10 у театрі "Долбі" в Голлівуді. Поки букмекери, астрологи і експерти розриваються між фаворитами "1917" Сема Мендеса і "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно, пропонуємо згадати про минулі премії. У добірці Styler топ-5 актрис, які, на думку багатьох експертів, незаслужено взяли статуетки.

Меріл Стріп "Залізна леді", 2012

Хоча Стріп та актриса, якій Оскар можна давати тільки за усмішку в кадрі, багато критиків вважають, що байопік про Маргарет Тетчер - не та роль, яку потрібно було відзначити статуеткою в 2012 році. Тим більше, що в цьому році були набагато більш гідні ролі. Та ж Віола Девіс у "Прислузі" або Мішель Вільямс у "7 днів і ночей з Мерилін".

Меріл Стріп, кадр з фільму "Залізна леді"

Хіларі Суонк "Крихітка на мільйон", 2005

Коли Хіларі Суонк у 2000 році обійшла в "оскарній" гонці Аннетт Бенінг, Джуліанну Мур і ту ж Меріл Стріп з роллю у фільмі "Хлопці не плачуть", її перемога була заслуженою. Однак її другий Оскар за "Крихітку на мільйон" був явно незаслуженим. Роль була драматично простіше, і картина трималася не на грі актриси, а на трагічному сюжеті і роздумах про недосяжність американської мрії.

Клінт Іствуд і Хіларі Суонк, кадр з фільму "Крихітка на мільйон"

Холлі Беррі "Бал монстрів", 2002

Холлі Беррі - перша і поки що єдина чорношкіра жінка, яка отримала "Оскар" за найкращу головну роль. Безсумнівно драматична роль матері-одиначки, яка втратила сина, вдалася Беррі на ура, але в тому році були номінантки і покраще. Та ж Ізабель Юппер за "Піаністку" була більш гідна Оскара, вважають кіноексперти.

Холлі Беррі і Біллі Боб Торнтон, кадр з фільму "Бал монстрів"

Гвінет Пелтроу "Закоханий Шекспір", 1999

Критики одностайно сходяться на думці, що Оскар "Шекспір" повинен був отримати хіба що за костюми і декорації. Безсумнівно, Гвінет Пелтроу сяяла з екрану своєю ніжною аристократичним усмішкою, але за це статуетки давати не можна. Крім того, як виявилося роки потому, "Закоханий Шекспір" зібрав нагороди не тому, що заслужив, а тому, що Харві Вайнштейн організував тоді кампанію епічного розмаху і наполегливості. А перемогти в 1999 році безсумнівно повинна була Кейт Бланшетт за її геніальне втілення королеви-діви в "Єлизаветі".

Гвінет Пелтроу і Джозеф Файнс, кадр з фільму "Закоханий Шекспір"

Сандра Буллок "Невидима сторона", 2010

Буллок тричі відмовлялася від ролі, тому що не хотіла грати полум'яну християнку, тим більше у спортивній драмі, і навіть асоціюватися з цим середовищем. Але потім вона все-таки погодилася знятися... І отримала абсолютно незаслужений Оскар за роль, для якої їй навіть особливо не довелося напружитися. Критики одностайні, що та ж Хелен Міррен з "Останнього воскресіння" була набагато сильніше Буллок.

Сандра Буллок, кадр з фільму "Невидима сторона"