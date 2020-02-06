Нео вже не той: у мережу злили фото зі зйомок четвертої "Матриці"

"Матриця" (кадр з к/ф)

"Матриця 4" вийде на екрани у 2021 році

"Матрицю 4" почали знімати, як і планували, на початку 2020 року. Мешканці Сан-Франциско стали помічати на вулицях Кіану Рівза і режисера культової франшизи Лану Вачовські. Коли ж на вулицях помітили техніку і камери, стало ясно, що в місті знімають нову "Матрицю".

Папараці не змусили себе чекати і оперативно наклацали "Нео", а знімки злили в мережу. Останній фільм із трилогії вийшов в 2003 році. З тих пір Кіану Рівз помітно змінився, але харизми, акторові, як і раніше не займати.

Судячи з фото, в новій главі франшизи Нео постане з бородою і довгим волоссям. Крім того, класичні костюми він, ймовірно, змінить на джинси, футболку і пальто.

Крім того, подейкують, що в новій стрічці повинен з'явитися молодий Морфеус, але офіційних підтверджень цьому немає.

Кіану Рівз на зйомках "Матриці 4" (фото: соцмережі)

Варто відзначити, що четверта частина пригод Нео і Трініті вийде в прокат у травні 2021 року. Сценарій тримається в строгому секреті. Відомо тільки, що як і в попередніх частинах, основою сюжету "Матриці 4" стане протистояння головних героїв комп'ютерної програми "Матриця", яка встановила контроль над Землею.

Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс зіграють, як і в попередніх фільмах франшизи, Нео і Трініті. Також до акторського складу приєдналися Яхья Абдул-Матін II, Ніл Патрік Харріс і Джада Пінкетт-Сміт. А ось Хьюго Уівінга (агента Сміта), шанувальники франшизи в кадрі, на жаль, не побачать. Режисером стане Лана Вачовскі, одна з сестер (колись братів) Вачовськи, які створили культову трилогію.