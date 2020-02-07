Оскар 2020: астролог передбачив переможців

Оскар 2020 відбудеться в ніч з 9 на 10 лютого (фото: oscars.org)

Оскар 2020 в номінації "Найкращий фільм" отримає картина "1917", вважає астролог

Оскар 2020 буде вручений театрі "Долбі" в Голлівуді 9 лютого. Експерти, астрологи і букмекери назвали свого фаворита 92-ї кінопремії - це історична драма оскароносного режисера Сема Мендеса "1917". Хто ще зможе отримати заповітну статуетку - в матеріалі Styler.

Прогноз астролога по Оскару 2020

Перемогу фільму Сема Мендеса пророкує астролог Вадим Зімін.

"Все вказує на те, що саме "1917" отримає статуетку. Але фільму доведеться поборотися з "Одного разу... в Голлівуді", у якого теж великі шанси", - говорить астропсихолог.

А ось перемоги в номінаціях "Найкращий актор" і "Найкраща актриса" дістануться, вважає фахівець, Хоакіну Феніксу, який виконав головну роль у картині "Джокер", і Скарлетт Йоханссон за зйомки в "Шлюбній історії".

"Зірки вказують саме на них. У решти шансів значно менше", - підкреслив Зімін.

Трейлер фільму "1917"

На кого ставлять букмекери по Оскару 2020

Букмекери назвали своїх фаворитів 92-го Оскара. Це "1917" Сема Мендеса з коефіцієнтом 1.70. На другому місці фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" з коефіцієнтом 3.50. Третє місце за "Паразитами" корейського режисера Пон Чжун Хо (4.50).

Премію за "Найкращу режисуру", на думку букмекерів, отримає Мендес. Зазначимо, що режисер 20 років тому вже отримав Оскар за кіношедевр "Краса по-американськи".

Безумовним фаворитом на "Найкращу чоловічу роль" є Хоакін Фенікс за геніального "Джокера". А от премію в категорії "Найкраща жіноча роль" букмекери пророкують Рене Зелвегер за роль в байопіку "Джуді", де актриса перевтілилася в голлівудську легенду Джуді Гарленд.

Серед фаворитів на найкращі ролі другого плану - Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді") і Лора Дерн ("Шлюбна історія").

Бред Пітт в "Одного разу в Голлівуді" (кадр з фільму)

"Найкращий фільм іноземною мовою" з дуже великим шансом - корейський фільм "Паразити".

"Найкращий анімаційний фільм" - "Історія іграшок 4".

"Найкраща пісня до фільму - "Love Me Again" з фільму "Рокетмен".

Експерти назвали своїх фаворитів на Оскар 2020

На думку Ганни Мачух, виконавчого директора Української кіноакадемії, головний Оскар піде Сему Мендесу і його "1917". Також серед фаворитів кіноексперта Скарлетт Йоханссон, Хоакін Фенікс, Бред Пітт, Лора Дерн, "Паразити".

Лора Дерн і Скарлетт Йоханссон у "Шлюбній історії" (кадр з к/ф)