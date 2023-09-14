Вышел бюджетный аналог iPhone 14 Pro. Некоторые его характеристики даже лучше смартфона Apple!
Компания ZTE представила новый среднебюджетный смартфон Axon 50 Lite. Доступный аппарат прежде всего выделяется дизайном, который явно позаимствовали у последних "яблочных" телефонов, в частности - у iPhone 14 Pro.
Как выглядит Axon 50 Lite, каковы его характеристики и цена - читайте в нашем материале ниже.
Что известно об Axon 50 Lite
На задней панели Axon 50 Lite находится камера с тремя сенсорами. Здесь имеется основной объектив на 50 Мп и пара 2-мегапиксельных камер для макросъемки и глубинной съемки.
При этом, сенсоры имеют такую же компоновку, как и у топовых смартфонов Apple.
Еще у девайса плоские рамки - на этом параллели с 14 Pro заканчиваются.
Axon 50 Lite
Впереди новинка имеет 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ и частотой 90 Гц, установлен восьмиядерный процессор, работающий на частоте 1,6 ГГц. Телефон также получил 4 Гбайта оперативной и 256 Гбайта внутренней памяти.
При этом Axon 50 Lite выделяется на фоне флагманов Apple наличием 3.5-мм аудиоджека для наушников и слотом под две сим-карты. Внутри устройства находится аккумулятор емкостью 5000 мАч с 22-ваттной зарядкой. С коробки он работает на MyOS UI на базе Android 13.
Axon 50 Lite также имеет другие функции, такие как две SIM-карты, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB-C, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем.
Скриншот
Сколько стоит смартфон?
Стоимость ZTE Axon 50 Lite составляет 250 долларов - это около 9000 грн.
Он будет продаваться в таких оттенках как зеленый, черный и фиолетовый.
О выходе этой модели в Европе пока не сообщалось, но появление ее на AliExpress и других маркетплейсах - это вопрос времени.
Ранее мы писали о том, как менялся "яблочный" смартфон с 2007 года по сегодняшний день.
Также у нас есть материал о том, почему нельзя каждый день заряжать телефон быстрой зарядкой.