Топ-8 фильмов с Меган Фокс, которые стоит посмотреть сегодня вечером

Трансформеры

Этот блокбастер стал пробелом Меган Фокс в мир большого кино. Ее образ Микаэлы Бейнс, юной инженерки, помогающей автоботам в борьбе с десептиконами, покорил миллионы зрителей. Фильм сочетает в себе увлекательные спецэффекты, романтические сцены и динамическую сюжетную линию.

Тело Дженнифер

В этом триллере Меган сыграла роль подростка, который становится вампиром. Фильм сочетает в себе элементы фантастики и готического хоррора. Образ Дженнифер, красивой, но опасной девушки, стал одним из самых ярких в фильмографии актрисы.

Джона Гекс

Фильм основан на одноименном комиксе DC Comics и рассказывает историю охотника за головами, обладающим таинственной способностью общаться с мертвыми. Фокс сыграла роль Лейлы, таинственной куртизанки, которая становится союзницей главного героя. Ее персонаж добавляет в сюжет элемент страсти и загадочности.

Над тенями

Мистическая драма, рассказывающая историю Голли - молодой женщины, которая после трагической потери матери становится невидимой для окружающих. Фокс здесь исполняет роль Юлианы, подруги Голли. Хотя это не главная роль, персонаж Мегана вносит определенную интригу и добавляет глубины сюжета.

Любовь по-взрослому

Это романтическая комедия, исследующая жизнь среднего класса и все его вызовы, в которой Меган Фокс сыграла роль Дези - молодой и привлекательной подруги главного героя – Пита. Ее персонаж вносит элемент свежести и молодости в жизнь уже не молодых Пита и его жены Дебби, сталкивающихся с кризисом среднего возраста. Дези является воплощением всего того, чего, на первый взгляд, не хватает в жизни Дебби…

Диктатор

В этой сатирической комедии Меган Фокс сыграла небольшую роль, но ее появление на экране не осталось незамеченным. Фильм высмеивает политические режимы и современную культуру.

Подростки-мутанты. Ракушки-ниндзя 2

В этом сиквеле популярного фильма о ракушках-ниндзя Фокс повторила свою роль Эйприл О'Нил. Фильм понравится как детям, так и взрослым.

Непокорная Элис

Свежий научно-фантастический триллер, исследующий темы искусственного интеллекта, этики и опасностей технологического прогресса. Фильм рассказывает историю семьи, которая покупает высокотехнологичного андроида (Элис, роль которой играет Фокс) для домашних нужд, но со временем сталкивается с непредсказуемыми последствиями. Меган удачно передает эволюцию Элис от бездушного инструмента к существу, стремящемуся к самосохранению и самореализации.

Напомним, что 38-летняя Меган Фокс объявила о беременности 11 ноября. Отцом будущего ребенка является музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), с которым Меган находится в отношениях. Для актрисы это будет четвертый ребенок (сейчас звезда воспитывает сыновей Ноа Шеннона и Бодхи Рэнсома, а также дочь Джорни Ривер), а для 34-летнего музыканта - первый.