Меган Фокс обидела украинок странной шуткой
Актриса и модель Меган Фокс попала в скандал. Она обидела украинок неудачной шуткой, из-за чего ей пришлось оправдываться.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение из Instagram звезды.
Что написала Фокс
В своем Instagram звезда разместила фото, на котором позирует вместе со своим избранником Machine Gun Kelly. А рядом с ними улыбались камере певица Тейлор Свифт и ее избранник-спортсмен Тревис Келси.
В описании к фотографии Фокс отметила, что она сильно изменилась и совсем на себя не похожа. При этом она неудачно пошутила.
"Оказывается, это была только теневая фотография с мобильного телефона, где я выглядела, как украинская надувная кукла. На самом же деле, я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии", - написала Фокс.
Сообщение Меган Фокс (скриншот)
Как на это реагирует сеть
Слова об "украинских куклах" возмутили комментаторов. Странная шутка вызвала волну хейта. В комментариях пользователи пишут:
- "Вам далеко до украинских женщин"
- "Очень грубо с вашей стороны так говорить об украинских женщинах, вот как вы себя показали"
- "Еще не поздно отредактировать сообщение".
Что Фокс ответила на критику
Звезда увидела комментарии и решила ответить на один из них. Она попыталась оправдаться тем, что просто шутила и считает украинок "горячими".
Меган Фокс оправдалась за слова об украинках (скриншот)
"Боже. Это не то, что я имела в виду. Украинские женщины горячие и потому в моем воображении надувные куклы тоже были бы горячими", - написала она.
Напомним, недавно популярная актриса возмутилась звездами, которые во время войны кичатся пластикой груди.
Кроме того, раньше мы уже рассказывали, что Каменских похвасталась счастливой жизнью и разозлила украинцев.