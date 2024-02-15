Меган Фокс обидела украинок странной шуткой

Актриса и модель Меган Фокс попала в скандал. Она обидела украинок неудачной шуткой, из-за чего ей пришлось оправдываться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение из Instagram звезды.

Что написала Фокс

В своем Instagram звезда разместила фото, на котором позирует вместе со своим избранником Machine Gun Kelly. А рядом с ними улыбались камере певица Тейлор Свифт и ее избранник-спортсмен Тревис Келси.

В описании к фотографии Фокс отметила, что она сильно изменилась и совсем на себя не похожа. При этом она неудачно пошутила.

"Оказывается, это была только теневая фотография с мобильного телефона, где я выглядела, как украинская надувная кукла. На самом же деле, я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии", - написала Фокс.

Сообщение Меган Фокс (скриншот)

Как на это реагирует сеть

Слова об "украинских куклах" возмутили комментаторов. Странная шутка вызвала волну хейта. В комментариях пользователи пишут:

"Вам далеко до украинских женщин"

"Очень грубо с вашей стороны так говорить об украинских женщинах, вот как вы себя показали"

"Еще не поздно отредактировать сообщение".

Что Фокс ответила на критику

Звезда увидела комментарии и решила ответить на один из них. Она попыталась оправдаться тем, что просто шутила и считает украинок "горячими".

Меган Фокс оправдалась за слова об украинках (скриншот)

"Боже. Это не то, что я имела в виду. Украинские женщины горячие и потому в моем воображении надувные куклы тоже были бы горячими", - написала она.