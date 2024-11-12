Топ-8 фільмів з Меган Фокс, які варто переглянути сьогодні ввечері

Трансформери

Цей блокбастер став пропуском Меган Фокс у світ великого кіно. Її образ Мікаели Бейнс, юної інженерки, яка допомагає автоботам у боротьбі з десептиконами, підкорив мільйони глядачів. Фільм поєднує в собі захоплюючі спецефекти, романтичні сцени та динамічну сюжетну лінію.

Тіло Дженніфер

У цьому трилері Меган зіграла роль підлітка, яка стає вампіром. Фільм поєднує в собі також елементи фантастики та готичного хоррору. Образ Дженніфер, красивої, але небезпечної дівчини, став одним з найяскравіших у фільмографії актриси.

Джона Гекс

Фільм заснований на однойменному коміксі DC Comics і розповідає історію мисливця за головами, який має таємничу здатність спілкуватися з мертвими. Фокс зіграла роль Лейли, таємничої куртизанки, яка стає союзницею головного героя. Її персонаж додає в сюжет елемент пристрасті та загадковості.

Над тінями

Містична драма, яка розповідає історію Голлі - молодої жінки, яка після трагічної втрати матері стає невидимою для оточуючих. Фокс тут виконує роль Юліани, подруги Голлі. Хоча це не головна роль, персонаж Меган вносить певну інтригу та додає глибини сюжету.

Кохання по-дорослому

Це романтична комедія, яка досліджує життя середнього класу та всі його виклики, в якій Меган Фокс зіграла роль Дезі - молодої та привабливої подруги головного героя - Піта. Її персонаж вносить елемент свіжості та молодості в життя вже не молодих Піта і його дружини Деббі, які стикаються з кризою середнього віку. Дезі є втіленням всього того, чого, на перший погляд, бракує у житті Деббі…

Диктатор

У цій сатиричній комедії Меган Фокс зіграла невелику роль, але її поява на екрані не залишилася непоміченою. Фільм висміює політичні режими та сучасну культуру.

Підлітки-мутанти. Черепашки-ніндзя 2

У цьому сіквелі популярного фільму про черепашок-ніндзя Фокс повторила свою роль Ейпріл О'Ніл. Фільм сподобається як дітям, так і дорослим.

Непокірна Еліс

Свіжий науково-фантастичний трилер, який досліджує теми штучного інтелекту, етики та небезпек технологічного прогресу. Фільм розповідає історію сім’ї, яка купує високотехнологічного андроїда (Еліс, роль якої грає Фокс) для домашніх потреб, але згодом стикається з непередбачуваними наслідками. Меган вдало передає еволюцію Еліс від бездушного інструменту до істоти, яка прагне самозбереження та самореалізації.

Нагадаємо, що 38-річна Меган Фокс оголосила про вагітність 11 листопада. Батьком майбутньої дитини є музикант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), з яким Меган перебуває у стосунках. Для актриси це буде четверта дитина (зараз зірка виховує синів Ноа Шеннона і Бодхі Ренсома, а також донечку Джорні Рівер), а для 34-річного музиканта - перша.