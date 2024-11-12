Топ-8 фільмів з Меган Фокс, які варто переглянути сьогодні ввечері

Голлівудська актриса Меган Фокс, яка скоро вчетверте стане матір'ю, запам'ятовується своєю яскравою зовнішністю та неординарними ролями. Хоча її кар'єра була пов'язана з різними жанрами, та саме ролі в бойовиках і фантастиці принесли їй найбільшу популярність.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам згадати й переглянути найближчим часом топ- 8 фільмів з коханою Machine Gun Kelly.
Цей блокбастер став пропуском Меган Фокс у світ великого кіно. Її образ Мікаели Бейнс, юної інженерки, яка допомагає автоботам у боротьбі з десептиконами, підкорив мільйони глядачів. Фільм поєднує в собі захоплюючі спецефекти, романтичні сцени та динамічну сюжетну лінію.
У цьому трилері Меган зіграла роль підлітка, яка стає вампіром. Фільм поєднує в собі також елементи фантастики та готичного хоррору. Образ Дженніфер, красивої, але небезпечної дівчини, став одним з найяскравіших у фільмографії актриси.
Фільм заснований на однойменному коміксі DC Comics і розповідає історію мисливця за головами, який має таємничу здатність спілкуватися з мертвими. Фокс зіграла роль Лейли, таємничої куртизанки, яка стає союзницею головного героя. Її персонаж додає в сюжет елемент пристрасті та загадковості.
Містична драма, яка розповідає історію Голлі - молодої жінки, яка після трагічної втрати матері стає невидимою для оточуючих. Фокс тут виконує роль Юліани, подруги Голлі. Хоча це не головна роль, персонаж Меган вносить певну інтригу та додає глибини сюжету.
Це романтична комедія, яка досліджує життя середнього класу та всі його виклики, в якій Меган Фокс зіграла роль Дезі - молодої та привабливої подруги головного героя - Піта. Її персонаж вносить елемент свіжості та молодості в життя вже не молодих Піта і його дружини Деббі, які стикаються з кризою середнього віку. Дезі є втіленням всього того, чого, на перший погляд, бракує у житті Деббі…
У цій сатиричній комедії Меган Фокс зіграла невелику роль, але її поява на екрані не залишилася непоміченою. Фільм висміює політичні режими та сучасну культуру.
У цьому сіквелі популярного фільму про черепашок-ніндзя Фокс повторила свою роль Ейпріл О'Ніл. Фільм сподобається як дітям, так і дорослим.
Свіжий науково-фантастичний трилер, який досліджує теми штучного інтелекту, етики та небезпек технологічного прогресу. Фільм розповідає історію сім’ї, яка купує високотехнологічного андроїда (Еліс, роль якої грає Фокс) для домашніх потреб, але згодом стикається з непередбачуваними наслідками. Меган вдало передає еволюцію Еліс від бездушного інструменту до істоти, яка прагне самозбереження та самореалізації.
Нагадаємо, що 38-річна Меган Фокс оголосила про вагітність 11 листопада. Батьком майбутньої дитини є музикант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), з яким Меган перебуває у стосунках. Для актриси це буде четверта дитина (зараз зірка виховує синів Ноа Шеннона і Бодхі Ренсома, а також донечку Джорні Рівер), а для 34-річного музиканта - перша.
Раніше зірка “Трансформерів” пережила викидень, про що написала у своїй книзі.
Також ми писали, що Меган Фокс образила українок невдалим жартом, через що їй довелося виправдовуватися.