Топ-7 лучших приложений для экономии заряда на смартфонах iPhone и Android

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, но их батарея, к сожалению, часто не выдерживает активного использования. Чтобы ваш телефон работал дольше, необходимо прибегнуть к помощи специализированных приложений для экономии заряда.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт Geekflare , который специализируется на советах и рекомендациях в области технологий.

Содержание

Что такое приложение для экономии заряда батареи

Приложение для экономии заряда батареи обычно помогает остановить необычные процессы, которые потребляют больше всего энергии. Некоторые приложения предлагают такие функции, как мониторинг батареи, анализ расхода батареи по приложениям, уведомление о низком уровне заряда и т. д.

Хотя операционные системы Android и iPhone оснащены собственными функциями энергосбережения, приложения для экономии заряда батареи значительно расширяют их функциональность и удобство.

Зачем нужны приложения для экономии заряда батареи

Удобное управление батареей

Больше не нужно разбираться в сложных настройках режима энергосбережения Android или iOS. Просто используйте приложение для экономии заряда, чтобы продлить работу вашего телефона.

Автоматическая заморозка фоновых процессов

Некоторые приложения для экономии заряда автоматически приостанавливают работу неактивных приложений, экономя заряд батареи.

Поддержка устаревших устройств

Новые функции энергосбережения на Android и iOS могут быть недоступны для старых моделей. Приложения для экономии заряда отлично подойдут для таких устройств.

Экономия средств

Вместо покупки нового телефона из-за слабого аккумулятора, вы можете просто установить приложение для экономии заряда и продлить жизнь вашему устройству.

Расширенная информация о батарее

Приложения для экономии заряда часто оснащены информативными виджетами, которые показывают такие данные, как процент заряда, оставшееся время работы, состояние батареи, самые энергоемкие приложения и т. д.

Автоматическое управление службами

Хорошее приложение для экономии заряда автоматически регулирует работу энергоемких служб, таких как мобильный интернет, 4G LTE, GPS, Bluetooth, NFC, инфракрасный порт и Wi-Fi.

Централизованное управление

Многие приложения имеют удобную панель управления, с помощью которой вы можете контролировать энергопотребление всего устройства.

Приложения для экономии заряда батареи для Android

AccuBattery

AccuBattery поможет вам сэкономить заряд батареи и продлить ее срок службы. Это приложение использует передовые технологии для измерения емкости батареи, отображения информации о ее использовании в режиме реального времени и защиты батареи устройства от повреждений.

Основные функции AccuBattery

Сигнализация заряда помогает продлить срок службы батареи

Показывает состояние аккумулятора во время каждого сеанса зарядки

Мониторинг использования батареи мобильного телефона в режиме реального времени

Точный прогноз использования в режиме ожидания, сна и активном режиме

Отслеживает расход заряда батареи всех приложений

Ограниченное бесплатное использование за счет разрешения рекламы

Вы можете получить премиум-функции, купив подписку Pro этого приложения для экономии заряда батареи. Уровень Pro предлагает черные темы, такие как AMOLED и Dark, которые экономят больше всего заряда батареи.

AccuBattery (фото: Geekflare)

Greenify

Greenify - это приложение для Android, которое позволяет максимально экономить заряд батареи на Android 6 и более поздних версиях. Он не дает вашему телефону разряжаться от батареи при установке различных приложений и гарантирует его бесперебойную работу, как в первый день.

Используя это приложение, вы можете определить некорректно работающие приложения и перевести их в спящий режим, когда они неактивны. Это спасает ваш телефон от высасывания заряда батареи этими приложениями.

Greenify (фото: Geekflare)

Приложения для экономии заряда батареи для iOS

Battery Saver - Power Master

Battery Saver - Power Master - это приложение для iOS, которое выполняет функцию экономии заряда батареи и управления питанием.

Хотя пользовательский интерфейс приложения может показаться простым, учитывая его функции, он представляет собой не что иное, как профессиональный инструмент для проверки заряда батареи. Это позволяет вам точно визуализировать детали аккумулятора и обеспечивает дополнительный уровень защиты.

Battery Saver - Power Master (фото: Geekflare)

Battery HD+

Battery HD+ - это приложение на базе iOS, которое вы можете использовать на iPhone, iPad и Apple Watch. Это один из лучших мониторов батареи, доступных на данный момент. Он прост в использовании, а интерфейс приложения прекрасен.

Помимо оповещений о заряде и графиков использования, приложение также имеет виджет. Кроме того, вы можете мгновенно получить представление об оставшемся времени для таких действий, как телефонные и видеозвонки, режим ожидания, просмотр видео, прослушивание музыки, игры и чтение книг с текущим уровнем заряда батареи.

Battery HD+ (фото: Geekflare)

Battery Life Doctor Pro

Это приложение может отображать точные уровни заряда батареи от 0,1 до 0,8 процентов. Вы можете использовать его для проверки использования батареи и мониторинга срока службы аккумулятора. Оно также полезно для проверки состояния памяти вашего iPhone.

Проверка использования батареи и доступного пространства памяти - еще одна замечательная функция этого приложения. Используя его, пользователи также могут узнать профессиональные советы по обслуживанию аккумулятора и способы очистки памяти телефона.

Battery Life Doctor Pro (фото: Geekflare)

Battery Health - Charge Alarm

Перезарядка может нанести вред вашему устройству iOS. Battery Health - Charge Alarm оповестит вас мелодиями звонка, когда уровень заряда батареи достигнет 100 процентов. Таким образом, вы можете снять зарядку сразу после полной зарядки, чтобы сохранить работоспособность аккумулятора.

Эта функция будет работать, даже если ваш телефон находится в беззвучном режиме.

Даже после закрытия пользовательского интерфейса он всегда будет отображать состояние зарядки аккумулятора. Приложение записывает данные о заряде и разряде аккумулятора за последние 30 дней.

Чтобы узнать скорость зарядки аккумулятора, вы можете использовать это приложение для просмотра процента заряда батареи в определенное время.

Battery Health - Charge Alarm (фото: Geekflare)

Cloud Battery

Cloud Battery - это приложение для iOS, подходящее для всех устройств, работающих на этой операционной системе. Это помогает вам лучше управлять батареями вашего устройства, отслеживая уровень заряда батареи.

Оно позволяет вам контролировать уровень заряда аккумулятора в режиме реального времени и регулярно обновлять данные о батарее. Приложение также предлагает уведомления о низком уровне заряда батареи или о завершении зарядки. Более того, вы можете интегрировать его с ярлыками Siri.

Это приложение поддерживает легкую интеграцию в iCloud, поэтому вы можете начать использовать его после минимальной настройки. Если вы используете его на нескольких устройствах, вы можете проверить все уровни заряда батареи на любом гаджете, подключенном с помощью одной и той же учетной записи iCloud.

Cloud Battery (фото: Geekflare)

Советы по экономии заряда аккумулятора на смартфонах

Помимо использования надежного приложения для экономии заряда аккумулятора, вы также можете следовать этим стандартным советам по использованию мобильного телефона, чтобы сэкономить больше заряда аккумулятора:

При использовании телефона в помещении всегда устанавливайте минимальный уровень яркости. Вне помещения используйте режим адаптивной яркости экрана.

Если у вас есть доступ к Wi-Fi, отключите мобильный интернет, Bluetooth, NFC, GPS, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Старайтесь держать мобильный телефон на ровной поверхности, когда находитесь дома или на работе. Это активирует режим глубокого сна на последних устройствах Android и iOS. Такие действия значительно увеличивает мощность аккумулятора.

Избегайте закрытия приложений в фоновом режиме. Это приведет к большему расходу батареи через оперативную память и процессор при следующем запуске этих приложений.

Не разряжайте аккумулятор устройства ниже 15 процентов. Приблизившись к этой отметке, подключитесь к зарядному устройству и зарядите устройство до 80-90 процентов. Это помогает продлить срок службы аккумулятора.