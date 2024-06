Топ-10 моделей смартфонов с рекордной автономностью батареи

Asus ROG Phone 8 Pro (18:48)

Цена: от 28 970 гривен

Компания Asus удивила всех, установив в ROG Phone 8 Pro аккумулятор меньшего размера, чем в предыдущей версии телефона. Несмотря на это, ROG Phone 8 Pro установил рекорд в тесте батареи, продержавшись почти 19 часов.

Идущее в комплекте с ROG Phone 8 Pro зарядное устройство мощностью 65 Вт позволяет зарядить разряженный телефон до 71 процента всего за 30 минут. А за 50 минут телефон заряжается полностью.

Мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивает невероятную производительность для игр и других ресурсоемких задач.

Оперативная память до 24 ГБ гарантирует плавную работу даже самых требовательных приложений и многозадачность без задержек.

Хранилище до 1 ТБ обеспечит место для всех ваших игр, мультимедиа и файлов, а также позволит сверхбыстро загружать и запускать приложения.

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 165 ГГц обеспечивает плавное изображение и быстрый отклик, что критично важно для геймеров.

Тройная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком позволит вам запечатлевать потрясающе детализированные фотографии и видео. А 12-мегапиксельная фронтальная камера обеспечит отличное качество селфи и видеозвонков.

Емкая батарея 5 000 мА/ч с быстрой зарядкой 65 Вт обеспечит вам долгие часы бесперебойной работы и быструю зарядку, когда это необходимо.

Asus ROG Phone 8 Pro (фото: Tom's Guide)

OnePlus 12R (18:42)

Цена: от 20 155 гривен

OnePlus 12R оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает плавную работу даже самых требовательных игр и приложений. Благодаря емкой батарее на 5 500 мА/ч и энергоэффективному процессору, OnePlus 12R может проработать целый день и даже больше на одном заряде.

Смартфон поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, что позволяет зарядить его до 96 процентов всего за 30 минут.

OnePlus 12R оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, который обеспечивает плавное изображение и яркие цвета.

Телефон также имеет тройную заднюю камеру с основным модулем на 50 МП, а также 16-мегапиксельную селфи-камеру.

OnePlus 12R (фото: Tom's Guide)

Asus ROG Phone 7 Ultimate (18:32)

Цена: от 26 999 гривен

ASUS ROG Phone 7 Ultimate способен продержаться на одном заряде целых 18,5 часов. Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря емкой батарее устройства на 6 000 мА/ч и энергоэффективному процессору Snapdragon 8 Gen 2.

Быстрая 65-ваттная зарядка позволит вам быстро восполнить заряд батареи.

Мощнейший Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает невероятную производительность для игр и других ресурсоемких задач.

Оперативная память до 18 ГБ гарантируют плавную работу даже самых требовательных приложений и многозадачность без задержек. Хранилище до 1 ТБ обеспечит место для всех ваших игр, мультимедиа и файлов, а также позволит сверхбыстро загружать и запускать приложения.

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 165 ГГц обеспечивает плавное изображение и быстрый отклик.

Тройная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком позволит вам запечатлевать потрясающе детализированные фотографии и видео. 12-мегапиксельная фронтальная камера обеспечит отличное качество селфи и видеозвонков.

Asus ROG Phone 7 Ultimate (фото: Tom's Guide)

Asus Zenfone 11 Ultra (17:52)

Цена: от 28 970 гривен

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 - это один из самых мощных процессоров на рынке, который обеспечивает невероятную производительность для игр, многозадачности и других ресурсоемких задач.

До 16 ГБ оперативной памяти гарантируют плавную работу даже самых требовательных приложений и многозадачность без задержек.

Хранилище до 512 ГБ обеспечит место для всех ваших файлов, игр и мультимедиа, а также позволит сверхбыстро загружать и запускать приложения.

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 ГГц обеспечивает плавное изображение и насыщенные цвета, что делает его идеальным для просмотра фильмов, игр и серфинга в интернете.

Тройная задняя камера с 64-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным датчиком и 32-мегапиксельным телеобъективом позволяет делать детализированные фотографии и видео независимо от условий освещения.

Емкая батарея на 5 500 мА/ч обеспечивает длительное время автономной работы, а поддержка быстрой зарядки 65 Вт позволяет быстро зарядить телефон.

Asus Zenfone 11 Ultra (фото: Tom's Guide)

OnePlus 12 (17:41)

Цена: от 20 155 гривен

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивает невероятную производительность для игр, многозадачности и других ресурсоемких задач.

Быстрая 100-ваттная зарядка SuperVOOC позволяет зарядить аккумулятор от 0 до 100 процентов всего за 20 минут.

Тройная задняя камера с 50-мегапиксельным основным датчиком позволяет делать потрясающе детализированные фотографии и видео.

Емкая батарея на 5 400 мА/ч обеспечивает длительное время автономной работы.

OnePlus 12 (фото: Tom's Guide)

Samsung Galaxy S24 Ultra (16:45)

Цена: от 40 100 гривен

Samsung не увеличил емкость аккумулятора в Galaxy S24 Ultra - она по-прежнему составляет 5 000 мА/ч. Таким образом, отличную эффективность работы следует приписать процессору Snapdragon 8 Gen 3.

Скорость зарядки осталась на уровне 45 Вт. В ходе эксперимента удалось добиться заряда на 71 процент за 30 минут. Samsung не кладет такое зарядное устройство в комплект с телефоном, поэтому, если вам нужны максимальные скорости зарядки, вам придется приобрести этот аксессуар отдельно.

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: Tom's Guide)

Samsung Galaxy S24 Plus (16:32)

Цена: от 35 180 гривен

Galaxy S24 Plus может продержаться на одном заряде практически столько же, сколько и Galaxy S24 Ultra. По результатам теста батареи, он отстал от Ultra всего на 13 минут. Это отличный показатель для телефона с батареей емкостью 4 900 мА/ч и процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Скорость зарядки по сравнению с Galaxy S23 Plus не изменилась - проводная зарядка S24 Plus осуществляется на мощности 45 Вт. С помощью совместимого зарядного устройства удалось зарядить полностью разряженный Galaxy S24 Plus до 72 процента за 30 минут, что схоже с показателями S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Plus (фото: Tom's Guide)

Motorola Edge Plus (2023) (15:47)

Цена: от 23 999 гривен

Результат в 15 часов и 47 минут получился при автоматической частоте обновления 6,7-дюймового дисплея телефона, которая может достигать 120 Гц в зависимости от действий на экране.

Однако Edge Plus поддерживает еще более высокую частоту обновления - 165 Гц, что понравится геймерам, стремящимся к максимально впечатляющей графике.

Motorola Edge Plus также оснащен быстрой 68-ваттной проводной зарядкой для своей огромной батареи емкостью 5 100 мА/ч. На практике скорость зарядки оставляет желать лучшего, но это одно из немногих разочарований, которые выявили при тестировании этого флагманского телефона.

Motorola Edge Plus (2023) (фото: Tom's Guide)

Moto G Stylus 5G (2024) (15:01)

Цена: 14 830 гривен

Благодаря батарее емкостью 5 000 мА/ч телефон может проработать целый день без подзарядки. 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавное изображение и приятный просмотр контента.

Телефон стоит значительно дешевле, чем многие флагманские модели, но при этом предлагает сопоставимые характеристики.

К недостаткам Moto G Stylus 5G (2023) относят не самый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Камеры телефона делают хорошие снимки при дневном освещении, но в условиях низкой освещенности их качество падает.

Moto G Stylus 5G (2024) (фото: Tom's Guide)

Nothing Phone 2a (15:00)

Цена: от 14 475 гривен

Менее дорогой из последних телефонов Nothing оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мА/ч и чипсетом MediaTek Dimensity 7200 Pro, что обеспечивает впечатляющее время в тесте батареи, который длился ровно 15 часов. Этот результат удалось достичь, установив высокую частоту обновления дисплея, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что эта функция расходует заряд батареи.

Также стоит упомянуть, что телефон работает на чистом Android 14 с минимальным набором предустановленных приложений, что обеспечивает плавную и быструю работу.

Nothing Phone 2a (фото: Tom's Guide)