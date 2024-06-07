Как зарядить телефон, когда нет света: 7 альтернативных способов

В современном мире наши смартфоны стали незаменимыми спутниками повседневной жизни, но что делать, если вдруг отключается электричество? В таких ситуациях необходимо знать альтернативные способы зарядки телефона, которые помогут оставаться на связи даже при отсутствии основного источника питания.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про способы, которые помогут вам зарядить смартфон, когда отсутствует электричество.

Подключитесь к ноутбуку

Ваш ноутбук оснащен USB-портами, которые могут заряжать мобильные телефоны. Если он полностью заряжен, то может питать телефон в течение нескольких часов.

Включите лэптоп, но не разблокируйте экран. Подключите телефон к USB-порту ноутбука. Если у вас iPhone, возможно, потребуется адаптер с USB-C на USB для подключения к порту.

Воспользуйтесь ноутбуком для подзарядки смартфона (фото: Getty Images)

Используйте портативное зарядное устройство или повербанк

Возможно, у вас уже есть одно из таких устройств, а если нет, вы можете его приобрести. Большинство магазинов электроники продают их.

Портативные зарядные устройства и повербанки нуждаются в предварительной зарядке, но они могут держать заряд в течение нескольких месяцев, так что вы можете зарядить один и сделать его запасным комплектом.

Используйте повербанк (фото: Unsplash)

Подключитесь к машине

Большинство новых автомобилей оснащены USB-портами, куда можно подключить телефон.

Если таких портов нет, можно купить недорогой USB-адаптер для автомобиля, который вставляется в приборную панель, в разъем, известный как прикуриватель. Просто включите автомобиль и подключите телефон. Это работает даже если у вас нет бензина.

Заряжать смартфон можно и через автомобиль (фото: Pexels)

Воспользуйтесь энергией солнца

Если у вас есть доступ к солнечному свету, подумайте об использовании солнечного зарядного устройства. Эти портативные гаджеты используют солнечные панели для преобразования такого света в электричество, которое затем можно использовать для зарядки телефона.

Хотя это не самый быстрый способ, солнечные зарядные устройства являются отличным экологичным решением для длительных отключений электроэнергии. Выбирайте модели со встроенными аккумуляторами для использования ночью.

Воспользуйтесь солнечными панелями, чтобы зарядить телефон (фото: Pixabay)

Попробуйте зарядное устройство с ручным приводом

Зарядные устройства с ручным приводом - это механические устройства, которые используют вашу собственную физическую силу. Вы вращаете ручку, которая вращает магнит, создавая магнитное поле.

Требуется много усилий, чтобы создать достаточно энергии для питания вашего телефона, но это недорогая альтернатива, которая может быть очень эффективной.

Отправляйтесь туда, где есть электричество

Если это не отключение электричества во всем регионе, вы можете поехать в место, где есть оно, например, в кафе, ресторан или магазин, где можно зарядить телефон. Если в вашем офисе или школе есть электричество, попробуйте зарядить телефон там.

Воспользуйтесь генератором

Для зарядки смартфона с помощью генератора выполните следующие шаги. Во-первых, убедитесь, что у вас есть генератор, необходимые кабели и адаптеры для подключения. Включите генератор и дайте ему прогреться несколько минут. Подключите зарядное устройство вашего смартфона к генератору через соответствующий адаптер или USB-порт.

Убедитесь, что генератор работает стабильно и не перегревается. Затем подключите смартфон к зарядному устройству. Начнется процесс зарядки, и вы сможете видеть это по индикатору на экране телефона.

Важно следить за уровнем топлива в генераторе и при необходимости дозаправить его, чтобы обеспечить непрерывную подачу энергии. Не забывайте соблюдать безопасность, чтобы избежать перегрузок и повреждений как генератора, так и смартфона.

Важно соблюдать меры безопасности при использовании генератора (фото: Unsplash)