Чанахи по-украински: рецепт невероятно вкусного рагу закарпатской кухни
Чанахи - традиционное блюдо грузинской кухни, приготовленное из баранины и овощей. Впрочем, чанахи также готовят в западных областях Украины - из мяса и фасоли, добавляя чеснок и паприку.
О том, как приготовить чанахи по-украински, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Что нужно для чанахи
Для того, чтобы приготовить чанахи по-украински, нужны такие продукты:
- мясо - 700 г
- вареная (или консервированная) фасоль - 600 г
- картофель - 800 г
- морковь - 2 шт.
- помидор - 1-2 шт.
- лук - 1 шт.
- чеснок - 3-4 зубчика
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- сладкая паприка - 1-2 ч. л.
- зелень (укроп или петрушка) - по вкусу
Как готовить чанахи по-украински
Для того, чтобы приготовить это украинское, похожее на рагу блюдо, почистите картофель, морковь, лук и чеснок. Зелень помойте, обсушите и измельчите ножом.
Картофель нарежьте на кубики среднего размера, морковь - на кружочки или полукольца, а лук - на маленькие кубики. Мясо также нужно нарезать на кубики среднего размера. Помидоры бланшируйте, а затем перебейте в пюре.
Разогрейте в кастрюле с толстыми стенками масло, выложите мясо. Жарьте кусочки до румяной корочки и испарения выделяемой жидкости.
После этого всыпьте лук и морковь, добавьте соль и перец. Накройте посуду крышкой и тушите ингредиенты до готовности, по необходимости доливая воду.
Как готовить чанахи по-украински (скриншот / Закарпатська Господиня)
Затем добавьте паприку и перемешайте мясо с овощами. Также влейте в кастрюлю пюре из помидоров и еще раз перемешайте ингредиенты.
Как готовить чанахи (скриншот / Закарпатська Господиня)
В отдельной сковороде обжарьте картофель в масле, периодически помешивая его. Когда картофель будет полностью готов, присолите его по вкусу.
Доготовить чанахи можно двумя способами: в кастрюлю, в которой тушится мясо, всыпать картофель и вареную фасоль, долить кипяченой воды так, чтобы она покрывала все ингредиенты, и прокипятить блюдо в течение нескольких минут. Также добавьте чеснок.
Или же все ингредиенты можно соединить в горшочке для запекания и прогреть в духовке, разогретой до 200 градусов в течение нескольких минут. Разложите готовое блюдо по тарелкам и присыпьте измельченной зеленью.
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