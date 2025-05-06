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Топ-5 вредных ингредиентов в мороженом, которых следует избегать: срочно проверьте состав!

Вторник 06 мая 2025 14:46
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Топ-5 вредных ингредиентов в мороженом, которых следует избегать: срочно проверьте состав! Какие вредные ингредиенты в мороженом могут угрожать вашему здоровью (иллюстративное фото: unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Мороженое - любимый летний десерт многих украинцев. Однако некоторые его ингредиенты могут представлять угрозу для здоровья.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 крайне опасных добавках, на которые стоит обратить внимание.

Диоксид титана (Titanium Dioxide)

Этот краситель (E171) используется для придания белого цвета мороженому. Исследования показали, что наночастицы диоксида титана могут накапливаться в организме и вызывать повреждение ДНК. В Европейском Союзе его запрещено использовать в пищевых продуктах.

Краситель Red No. 3 (Erythrosine)

Синтетический краситель, который добавляется для придания мороженому яркого цвета. В 1990 году FDA запретило его использование в косметике из-за канцерогенных свойств, но он до сих пор разрешен в пищевых продуктах в некоторых странах.

Полисорбат 80 (Polysorbate 80)

Этот эмульгатор помогает сохранять однородную текстуру мороженого. Однако исследования на животных показали, что он может вызвать воспаление кишечника и нарушение микробиома.

Каррагинан (Carrageenan)

Этот загуститель (E407) получают из красных водорослей. Некоторые исследования связывают его с повышенным риском воспаления кишечника и образованием язв.

Моно- и диглицериды жирных кислот (E471)

Эти эмульгаторы используются для улучшения текстуры мороженого. Хотя они считаются безопасными, некоторые исследования указывают на возможную связь с повышенным риском развития определенных видов рака.

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При написании материала использовались источники: сайт Environmental Working Group, издание Healthline.

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