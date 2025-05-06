Топ-5 вредных ингредиентов в мороженом, которых следует избегать: срочно проверьте состав!
Мороженое - любимый летний десерт многих украинцев. Однако некоторые его ингредиенты могут представлять угрозу для здоровья.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 крайне опасных добавках, на которые стоит обратить внимание.
Диоксид титана (Titanium Dioxide)
Этот краситель (E171) используется для придания белого цвета мороженому. Исследования показали, что наночастицы диоксида титана могут накапливаться в организме и вызывать повреждение ДНК. В Европейском Союзе его запрещено использовать в пищевых продуктах.
Краситель Red No. 3 (Erythrosine)
Синтетический краситель, который добавляется для придания мороженому яркого цвета. В 1990 году FDA запретило его использование в косметике из-за канцерогенных свойств, но он до сих пор разрешен в пищевых продуктах в некоторых странах.
Полисорбат 80 (Polysorbate 80)
Этот эмульгатор помогает сохранять однородную текстуру мороженого. Однако исследования на животных показали, что он может вызвать воспаление кишечника и нарушение микробиома.
Каррагинан (Carrageenan)
Этот загуститель (E407) получают из красных водорослей. Некоторые исследования связывают его с повышенным риском воспаления кишечника и образованием язв.
Моно- и диглицериды жирных кислот (E471)
Эти эмульгаторы используются для улучшения текстуры мороженого. Хотя они считаются безопасными, некоторые исследования указывают на возможную связь с повышенным риском развития определенных видов рака.
Вас может заинтересовать
- Названо худшее мороженое в украинских магазинах, которое лучше никогда не покупать
- Рецепт натурального клубничного мороженого всего из двух ингредиентов
- Как за 10 секунд распознать фальшивое мороженое в магазине
При написании материала использовались источники: сайт Environmental Working Group, издание Healthline.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.