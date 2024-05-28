Топ-5 лучших пород собак для новичков: как выбрать первого домашнего питомца

Выбор первой собаки - это увлекательное, но и немного пугающее событие. Независимо от породы, важно, чтобы ваша собака соответствовала вашему стилю жизни.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 лучших пород собак для новичков и рекомендации по выбору любимца.

Как выбрать идеальную породу для себя

Чтобы найти лучшую породу собаки, кинологи советуют учесть ваш уровень энергии и внимания. Если вы любите активный образ жизни и ищете собаку, с которой можно бегать, вы можете выбрать спортивную и выносливую породу, например лабрадор-ретривера.

Если же вы предпочитаете питомца со спокойным характером, то вам подойдут породы, не требующие интенсивной физической нагрузки, например, кавалер-кинг-чарльз-спаниэль.

Людям, у которых мало времени на уход за любимцем, лучше выбирать неприхотливые породы собак, например, папилон.

Независимо от выбранной породы, важно помнить, что все собаки нуждаются в хорошем уходе, дрессировке и ветеринарной помощи.

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд достаточно большого размера, но эти собаки спокойные, готовы угождать, ласковые и умные.

Они любят поиграть с детьми, но также рады провести вечер, отдыхая дома. Также хорошо адаптируются практически к любой жизненной ситуации и являются одной из самых лучших пород сторожевых собак. Отличаются особой преданностью хозяину.

Имейте в виду, что зенненхунды достаточно сильно линяют, поэтому их необходимо регулярно расчесывать.

Бернский зенненхунд (фото: wikipedia)

Бишон Фризе

Беззаботная маленькая собачка, отлично подходящая для семей с детьми или проживание в квартире. Они немного похожы на надувной ватный шарик.

Эта порода - отличный универсальный компаньон. Бишоны относительно легко поддаются дрессировке, хорошо адаптируются к любому образу жизни и не нуждаются в больших физических нагрузках, чтобы быть счастливыми и здоровыми.

Но стоит заметить, что вьющаюся шерсть такой собаки нужно регулярно подстригать и тщательно расчесывать. Поэтому вам придется выделять время и деньги на регулярные посещения грумера.

Бишон Фризе (фото: wikipedia)

Боксер

Если вы ищете энергичную собаку среднего размера, стоит обратить внимание на игривого боксера.

Эта порода требует большой активности и обязательной дрессировки. Несмотря на то, что молодые боксеры часто часто страдают избытком энергии, они достаточно внимательны и быстро учатся во время тренировок.

Заботливые по своей природе, боксеры отличаются тесной связью со своими хозяином, хорошо ладят с детьми и всегда готовы стать на защиту семьи. Приятный бонус: уход за боксером не требует особого ухода.

Боксер (фото: wikipedia)

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Это милый, ласковый любимец, который в любом возрасте остается похожим на щенка. Кавалеры могут подстроиться как к спокойному, так и к активному стилю жизни и, как правило, хорошо ладят с детьми всех возрастов.

Эта порода имеет небольшой размер и элегантный внешний вид, а также спокойный характер. Во взрослом возрасте темперамент тихий и спокойный. Для поддержания здоровья такого любимца обычно достаточно средней активности и базовых упражнений.

Имеют множество преимуществ перед другими породами, потому что очень умны и быстро учатся, и даже при средней длине шерсти, за ними не требуется сложный уход. Главное регулярно чистить их зубы, поскольку кавалеры часто испытывают проблемы с образованием налета и здоровьем десен.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель (фото: wikipedia)

Золотистый ретривер

Они считаются идеальными собаками для семей с детьми, поскольку имеют спокойный, терпеливый характер и всегда стремятся радовать хозяев. Обладают развитым интеллектом и легко приспосабливаются к жизни в любом доме, среднего размера. Собаки этой породы достигают среднего развера, отличаются своей преданностью, всегда ласковы и активны.

Необходимо обеспечить достаточный уровень физической активности и общения для ретривера, иначе он может начать скучать. Также важно регулярно расчесывать шерсть такой собаке, чтобы она оставалась чистой и здоровой, а ваш любимец всегда выглядел ухоженным и привлекательным.

Золотистый ретривер (фото: wikipedia)