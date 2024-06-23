Красная тряпка ни при чем. Какие истинные причины агрессии быков на корриде

"Красная тряпка для быка" - популярная фраза, которая означает раздражать кого-то или подстрекать к насилию. А фраза "видеть красное" подразумевает слепую ярость. Обе фразы произошли от испанской традиции корриды, в которой тореадор исполняет своего рода танец с быком.

Быки не видят красного цвета

Быки отчасти дальтоники. Как и весь крупный рогатый скот и большинство млекопитающих, они двухцветные, то есть могут видеть только два основных типа цвета.

В отличие от людей они не имеют красных рецепторов сетчатки и могут видеть только в оттенках желтовато-зеленого и голубовато-фиолетового света.

Матадоры используют красную мулету только на последнем этапе традиционного боя быков. На первых этапах боя они используют пурпурно-желтую накидку (капоте).

Что провоцирует на самом деле

Сериал "Разрушители мифов" на Discovery в 2007 году выпустил эпизод под названием "Красная тряпка для быка". Было показано 5 испытаний:

Сначала на арене выставили по одному статическому флагу разных цветов: белого, синего и красного. Когда быка выпустили, он атаковал все три отдельных флажка, независимо от цвета.

Далее на арену выставили сразу все три статических флага, и снова бык атаковал каждый из флажков, независимо от цвета.

На третьем этапе была использована система троса с дистанционным управлением, чтобы сравнить, как бык отреагирует на движение. Пока на арене неподвижно висел красный флаг, разрушители мифов перенесли синий флаг через зиплайн. Бык погнался за ним, полностью игнорируя статический красный флаг.

Далее на арене были размещены три пенопластовых манекена с механизированными руками, и каждый из них отдельно размахивал красным, белым и синим флагом. Сначала бык атаковал белый, затем синий и наконец последний красный манекен.

Для последнего теста один из ведущих шоу оделся во все красное и неподвижно стоял на той же арене, где уже бегали два профессиональных тореадора. Когда быка выпустили, он атаковал исключительно их, не обращая внимания на неподвижного человека.

Результаты эксперимента подтвердили, что быков в первую очередь провоцирует движение, а не цвет.

Сражайся или беги

Важным фактором, влияющим на агрессивное поведение быков (это касается животных в целом), является возникновение реакции "бей или беги", когда матадор вторгается в их личное пространство.

Международная ассоциация лонгхорнов дает объяснение относительно того, как контролировать крупный рогатый скот: понимание "зоны полета", которая определяется как личное пространство животных, является ключом к легкому и бесшумному обращению.

Проще говоря, если вы попадаете в зону видимости животного, оно начнет двигаться. И наоборот.

Фактор "зоны полета" присущ всем видам животных, включая человека. Когда кто-то или что-то вторгается в наше личное пространство, мы стараемся пойти до тех пор, пока вторжение больше не будет считаться угрозой.

Размер "зоны полета" у крупного рогатого скота определяется многими факторами: темпераментом животных, условиями (отряд, пастбища), расположением и количеством обслуживающего персонала.

Почему именно красный цвет?

Существует утверждение, что красный цвет был выбран для того, чтобы скрыть кровь, когда матадор убивает быка (традиционное окончание корриды). Однако доказательств этому не существует.

Впрочем, использование именно красного цвета имеет культурное значение для практики корриды, насчитывающей многие столетия.

Мулета и капот - это не просто инструменты, используемые матадором, скорее это символы корриды в Мадриде. Яркие цвета и хитроумный узор мгновенно узнаются зрителями, и это важная составляющая для настоящего зрелища.

Как уже упоминалось, на первом и втором этапах корриды используется пурпурно-желтое капоте. Тогда матадор вместе с пикадором на коне и тремя бандерильерами берет кровь у быка. Сначала быку наносит удар пикадор, чтобы ослабить мышцы его шеи и плеч. Затем атакуют бандерильеро, используя острые колючие палки (бандерильи).

Цвет меняется только в третьей части действа, когда матадор (что буквально означает "убийца") использует красную мулету и наносит последний удар мечом.

Как видим, красный цвет не побуждает животных к агрессии. Это скорее реакция на движение и присутствие матадора, вызывающих чувство опасности у быка.