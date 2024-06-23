Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Существует множество мелких животных, которых можно держать в качестве домашних питомцев. Одни из них легко приручаются и любят общение, в то время как другие предпочитают одиночество.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 8 небольших животных, которые могут стать хорошим домашним любимцем.

Домашние крысы

Длина: 20-30 см и хвост около 20 см.

Вес: 0,6-0,8 кг.

Крысы - доброжелательные, тихие и умные животные. Небольшой размер и относительно простой уход делают их идеальными для небольших домов.

Крыс легко приручить, а также они любят сидеть на плечах или коленях своих хозяев. Такие питомцы будут спать большую часть дня, ведь это ночные животные, но днем они просыпаются для общения.

Домашняя крыса необычного окраса (фото: Википедия)

Мыши

Длина: 15-20 см с хвостом

Вес: до 100 г.

Мышам не нужно много места или большая клетка. Но это лишь одна из причин, почему из них получаются отличные домашние животные для небольших помещений.

Они тихие и не нуждаются в тяжелом уходе. Также мыши умны, и за их игривыми проделками интересно наблюдать. Хотя они пугливы, мышей можно приручить, если регулярно брать на руки для общения.

Как выглядит домашняя мышь альбинос (фото: Википедия)

Хомяки

Длина: 5-15 см

Вес: 30-250 г.

Они тихие, чистые, не требуют особого ухода и не линяют. Большинство аллергиков могут комфортно жить с хомяком в доме.

Хомяков легко приручить, если регулярно брать на руки. Все, что нужно хомяку - это небольшая клетка с колесом для бега и подстилкой.

Обычный хомяк (фото: Википедия)

Морские свинки

Длина: 20-30 см

Вес: 0,5-1 кг.

Морские свинки (также кавия домашняя, или мурчак) быстро привыкают к человеку и с ними, как правило, легко обращаться. Издают свистящий звук, но он недостаточно громкий, чтобы беспокоить соседей в квартире.

Высота клетки для морских свинок не имеет решающего значения, поскольку они не лазают. Они ценят время, проведенное вне клетки, чтобы общаться, исследовать и играть.

Прежде чем выпускать такого любимца из клетки, убедитесь, что в вашем доме нет обнаженных проводов или токсичных растений, которые смогут достать грызуны.

Морские свинки любят общение (фото: Википедия)

Кролики

Длина: 20-40 см

Вес: 0,1-0,7 кг.

Существует около 50 пород кроликов, которых можно держать в качестве домашних питомцев. Большинство из них - социальные животные, которые с радостью составят вам компанию.

Кролики - хороший вариант для жизни в квартире, поскольку их можно приучить к лотку и они относительно тихие. Многие хозяева позволяют своим кроликам свободно гулять по дому.

Одним из недостатков является то, что они любят жевать и копать. Прежде чем выпустить кролика, вам нужно будет проверить, что дома нет открытых шнуров.

Левоголовый кролик (фото: Википедия)

Голландский декоративный кролик (фото: Википедия)

Ящерицы и змеи

Длина: 3-60 см (для ящериц), до 3 метров (для змей)

Вес: от 10 грамм до нескольких килограмм.

Рептилии не такие социальные как млекопитающие, зато отлично подходят для небольших помещений. Они бесшумны и за ними относительно легко ухаживать.

Виды ящериц, которые хороши для начинающих, включают леопардовых гекконов, хохлатых гекконов, домашних гекконов, бородатых агам и анолисов.

К видам змей, которым не требуются большие вольеры, относятся кукурузные змеи, королевские змеи, молочные змеи и шаровидные питоны.

Бородата агама (фото: Википедия)

Молочная гондурасская змея (фото: Википедия)

Ежи

Длина: 10-30 см

Вес: 0,2-1,2 кг.

В основном ведут ночной образ жизни, поэтому они не будут возражать, если вы будете отсутствовать днем. Ежи тихие и не линяют, что делает их подходящим домашним животным для людей, страдающих аллергией.

Они обычно ласковые и спокойные и, как правило, любят быть в одиночестве.

Ёжик ушастый (фото: Википедия)

Молодой ежик (фото: Википедия)