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Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Воскресенье 23 июня 2024 21:20
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Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры Список небольших животных, которых можно держать дома (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

Существует множество мелких животных, которых можно держать в качестве домашних питомцев. Одни из них легко приручаются и любят общение, в то время как другие предпочитают одиночество.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 8 небольших животных, которые могут стать хорошим домашним любимцем.

Домашние крысы

  • Длина: 20-30 см и хвост около 20 см.
  • Вес: 0,6-0,8 кг.

Крысы - доброжелательные, тихие и умные животные. Небольшой размер и относительно простой уход делают их идеальными для небольших домов.

Крыс легко приручить, а также они любят сидеть на плечах или коленях своих хозяев. Такие питомцы будут спать большую часть дня, ведь это ночные животные, но днем они просыпаются для общения.

Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Домашняя крыса необычного окраса (фото: Википедия)

Мыши

Длина: 15-20 см с хвостом
Вес: до 100 г.

Мышам не нужно много места или большая клетка. Но это лишь одна из причин, почему из них получаются отличные домашние животные для небольших помещений.

Они тихие и не нуждаются в тяжелом уходе. Также мыши умны, и за их игривыми проделками интересно наблюдать. Хотя они пугливы, мышей можно приручить, если регулярно брать на руки для общения.

Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Как выглядит домашняя мышь альбинос (фото: Википедия)

Хомяки

  • Длина: 5-15 см
  • Вес: 30-250 г.

Они тихие, чистые, не требуют особого ухода и не линяют. Большинство аллергиков могут комфортно жить с хомяком в доме.

Хомяков легко приручить, если регулярно брать на руки. Все, что нужно хомяку - это небольшая клетка с колесом для бега и подстилкой.

Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Обычный хомяк (фото: Википедия)

Морские свинки

  • Длина: 20-30 см
  • Вес: 0,5-1 кг.

Морские свинки (также кавия домашняя, или мурчак) быстро привыкают к человеку и с ними, как правило, легко обращаться. Издают свистящий звук, но он недостаточно громкий, чтобы беспокоить соседей в квартире.

Высота клетки для морских свинок не имеет решающего значения, поскольку они не лазают. Они ценят время, проведенное вне клетки, чтобы общаться, исследовать и играть.

Прежде чем выпускать такого любимца из клетки, убедитесь, что в вашем доме нет обнаженных проводов или токсичных растений, которые смогут достать грызуны.

Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Морские свинки любят общение (фото: Википедия)

Кролики

Длина: 20-40 см
Вес: 0,1-0,7 кг.

Существует около 50 пород кроликов, которых можно держать в качестве домашних питомцев. Большинство из них - социальные животные, которые с радостью составят вам компанию.

Кролики - хороший вариант для жизни в квартире, поскольку их можно приучить к лотку и они относительно тихие. Многие хозяева позволяют своим кроликам свободно гулять по дому.

Одним из недостатков является то, что они любят жевать и копать. Прежде чем выпустить кролика, вам нужно будет проверить, что дома нет открытых шнуров.

Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Левоголовый кролик (фото: Википедия)

Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Голландский декоративный кролик (фото: Википедия)

Ящерицы и змеи

  • Длина: 3-60 см (для ящериц), до 3 метров (для змей)
  • Вес: от 10 грамм до нескольких килограмм.

Рептилии не такие социальные как млекопитающие, зато отлично подходят для небольших помещений. Они бесшумны и за ними относительно легко ухаживать.

Виды ящериц, которые хороши для начинающих, включают леопардовых гекконов, хохлатых гекконов, домашних гекконов, бородатых агам и анолисов.

К видам змей, которым не требуются большие вольеры, относятся кукурузные змеи, королевские змеи, молочные змеи и шаровидные питоны.

Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Бородата агама (фото: Википедия)

Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Молочная гондурасская змея (фото: Википедия)

Ежи

  • Длина: 10-30 см
  • Вес: 0,2-1,2 кг.

В основном ведут ночной образ жизни, поэтому они не будут возражать, если вы будете отсутствовать днем. Ежи тихие и не линяют, что делает их подходящим домашним животным для людей, страдающих аллергией.

Они обычно ласковые и спокойные и, как правило, любят быть в одиночестве.

Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Ёжик ушастый (фото: Википедия)

Топ-7 небольших любимцев, которые подойдут для любой квартиры

Молодой ежик (фото: Википедия)

Кстати, раньше мы публиковали топ-5 рыжих собак, которые похожи на игривых лисичек.

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При написании материала были использованы источники: The Spruce Pets и Википедия.

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