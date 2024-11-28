Забыли собственные роли: 5 актеров, которые не помнят, что снимались в известных фильмах

Даже звездные актеры не застрахованы от курьезов, связанных с собственной карьерой. Некоторые из них, несмотря на популярность фильмов, в которых они снимались, искренне признаются, что забыли о своем участии в этих проектах. То ли из-за огромного количества ролей, то ли из-за прошедших лет, их признания вызывают одновременно удивление и улыбку.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Джареде Лето, Гвинет Пэлтроу и еще троих знаменитостях, которые "потеряли" собственные киноработы в своей памяти.

Гвинет Пэлтроу - "Человек-паук: Возвращение домой"

Когда Гвинет Пэлтроу снималась в короткой сцене как Пеппер Поттс в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017). Она, кажется, даже не поняла, в какой именно ленте участвует. Позже актриса призналась Джимми Киммелу, что была уверена, будто это очередной фильм о "Мстителях".

Ситуация прояснилась лишь тогда, когда Пэлтроу вместе с режиссером и актером Джоном Фавро появилась в эпизоде кулинарного шоу "Шеф-повар". Во время разговора Фавро вспомнил их совместную сцену в "Возвращении домой", что изрядно удивило Гвинет.

Гвинет Пэлтроу (фото: Кинориум)

"Человек-паук?.... Но мы же не снимались в "Человеке-пауке", - растерянно сказала Гвинет, явно смущенная.

Однако уже через мгновение, поняв, что это действительно произошло, она, кажется, была приятно удивлена и даже немного развлечена этой новостью.

Однако даже такое короткое участие в проекте он умудрился забыть. В одном из интервью Беттани признался: "Я вообще не помнил, что был в "Железном человеке". Как-то кто-то сказал мне: "Вы были великолепны в этом фильме". А я ответил: "Наверное, вы меня с кем-то путаете".

Анна Кендрик - "Сумерки"

Сага "Сумерки" стала настоящим хитом, хотя, например, Роберт Паттинсон позже открыто высказывал скепсис относительно своего персонажа - вампира Эдварда. Но как бы там ни было, карьеры ключевых актеров сложились довольно успешно: они плавно перешли от участия в подростковой драме к серьезным проектам, получившим признание критиков.

Анна Кендрик (фото: Кинориум)

Например, Анна Кендрик, сыгравшая подругу Беллы Джессику в четырех из пяти частей саги, еще во время выхода "Сумерек" уже была номинирована на "Оскар" за роль в ленте "Мне бы в небо" (2009). Однако в 2018 году актриса неожиданно вспомнила о своем участии в вампирской эпопее, написав в своем блоге: "Ой, кажется, я только что вспомнила, что снималась в "Сумерках".

Что ж, такое случается! Тем более, за десятилетия после выхода саги фильмография Анны настолько расширилась, что и неудивительно забыть о ранних ролях.

Джаред Лето - "Городские легенды"

Похоже, Джаред Лето решил разыграть журналистов, но делал это настолько убедительно, что в это сложно не поверить. Актер утверждал, что совершенно не помнит, как снимался в триллере 1998 года "Городские легенды". Более того, он неоднократно заявлял, что вообще не знает, что это за фильм.

Джаред Лето (фото: Кинориум)

"Что это такое?", "Этого не было“, "Я даже не слышал о таком фильме“, "У меня, наверное, провал в памяти“, - именно такие ответы часто звучали от Лето во время интервью.

Актер ни разу не проговорился, держась на своем - заслуживает "Оскар" только за это!

Пол Беттани - "Железный человек"

Пол Беттани стал первым актером Marvel, который забыл о своем участии в фильмах культовой киновселенной. Еще до того, как он перевоплотился в супергероя Вижена, Беттани озвучивал искусственный интеллект Тони Старка - Джарвиса в ленте "Железный человек" 2008 года. На экране актер не появлялся, ведь его работа заключалась лишь в записи закадрового голоса, что, по его словам, заняло "30 минут в студии и немало смеха".

Пол Беттани (фото: instagram.com/paulbettany)

Джек Блэк - "Отпуск по обмену"

Фильм "Отпуск по обмену" (2006) позволил комедийному актеру Джеку Блэку попробовать себя в жанре романтической комедии. И не просто комедии, а ленты, ставшей культовой и любимой для миллионов зрителей по всему миру. Однако, похоже, сам Джек Блэк к поклонникам этой классики не относится.

Джек Блэк​​ (фото: Кинориум)

На красной дорожке в 2019 году актера спросили, какой его любимый рождественский фильм. Он, не задумываясь, ответил: "Эльф" Джона Фавро. Когда журналист заметил, что актер мог бы вспомнить и собственную праздничную ленту, Джек на мгновение растерялся. Затем он с опозданием вспомнил: "У меня есть рождественский фильм? Какой? Ах, "Отпуск по обмену"! Тогда, конечно, этот".