Топ-5 актеров фильма "Скуби-Ду" тогда и сейчас: чем они сегодня занимаются

Фредди Принц-младший (Фредди)

Роль Фредди в "Скуби-Ду" пришлась на вершину его актерской карьеры. До этого он успел сняться в таких популярных фильмах, как "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Только ты и я" и "Командир эскадрильи".

"Скуби-Ду" и его сиквел стали последними крупными проектами актера, после чего он сосредоточился на озвучивании мультфильмов и взял паузу в кино.

Фредди Принц-младший (фото: Кинориум)

В 2002 году, когда вышла первая часть "Скуби-Ду", Фредди и его возлюбленная, Сара Мишель Геллар, которая позже стала его женой, сыграли свадьбу.

Фредди Принц-младший с супругой (фото: instagram.com/realfreddieprinze)

Сара Мишель Геллар (Дафна)

Как и ее муж, Сара Мишель Геллар значительно отошла от активной актерской деятельности, лишь изредка появляясь в небольших ролях в телефильмах и озвучивая их.

Сара Мишель Геллар с мужем (фото: Кинориум, instagram.com/sarahmgellar)

Линда Карделлини (Велма)

Карьера Линды Карделлини началась с ее яркого воплощения образа неуклюжей, но умной Велмы. После завершения съемок двух частей фильма Линда получила роль в картине "Горбатая гора". Она также сыграла медсестру Саманту Таггарт в сериале "Скорая помощь" и снялась в таких фильмах, как "Проклятие Ла Льороны", "Зеленая книга" и финальная часть "Мстителей".

Линда Карделлини (фото: Кинориум)

Как и Сара из Фредди, Линда увлеклась озвучкой и исполнила главные роли в таких проектах, как "Гравити Фолз", "Обычное шоу" и "Санджай и Крейг".

Линда Карделлини (фото: instagram.com/lindacardellini)

Мэтью Лиллард (Шегги)

После работы над фильмами о говорящей собаке и ее команде Мэтью продолжал озвучивать Шегги Роджерса в видеоиграх и мультфильмах, связанных с этой франшизой. Он также исполнил роль Стю в "Крике" и снялся в комедии "Без чувств" с Марлоном Ваянсом.

Мэтью Лиллард (фото: Кинориум)

Несмотря на всевозможные второстепенные роли в кино, роль Шегги, похоже, стала наиболее значимой и успешной в карьере актера.

Мэтью Лиллард (фото: instagram.com/matthewlillard)

Нил Фаннинг (Скуби Ду)

Нил Фаннинг озвучивал Скуби в компьютерной графике, придавая этому смелому персонажу уникальность, несмотря на то, что его лицо так и не появилось на экране.

Скуб-Ду (фото: Кинориум)

Большинство актерских работ Нила связано с образом Скуби-Ду. Кроме того, он является каскадером и исполнял трюки в фильме "Воины света".

Нил Фаннинг (фото: скриншот)