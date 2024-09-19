Тюрьма и жизнь в РФ: что стало с Даниэлем из фильмов "Такси"

В 1998 году фильм "Такси" произвел фурор не только во Франции, но и за ее пределами. Исполнители главных ролей Сами Насери и Фредерик Дифенталь превратились из малоизвестных актеров в настоящих звезд. Однако для Сами этот ошеломляющий успех обернулся серьезными проблемами.

Что стало с актером и как выглядит он сейчас - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

К моменту выхода фильма «Такси» на большие экраны Насери уже сыграл множество ролей, однако они не принесли ему широкой известности. Однако фильм о таксисте на суперкаре кардинально изменил его жизнь, разделив ее на "до" и "после".

Интересно, что изначально Сами не должен был получить эту роль - в списке кандидатов он стоял последним. Ему повезло, что более известные актеры отказались от участия, посчитав сценарий на первый взгляд не слишком перспективным. Так Сами получил роль, ставшую ключевой в его карьере.

Сами Насери (фото: Кинориум)

Популярность негативно повлияла на актера - вооруженные нападения, ДТП, драки, хулиганство на кинофестивале (тогда он на камеру снял штаны и блеснул задом - прим. ред.)

Неудивительно, что Насери регулярно сталкивался со штрафами, условными сроками и, в конце концов, оказался за решеткой на несколько месяцев.

По сообщениям СМИ, условия заключения были настолько тяжелыми, что Сами пытался покончить с собой. К сожалению, его поведение не изменилось и после освобождения звезда "Такси" продолжал нарушать закон.

Сами Насери (фото: instagram.com/samynacerioff)

Любовь к РФ

Ходили слухи, что Насери был близок к получению российского паспорта, но этого так и не произошло.

Также он снимался в фильме "Рок и дорога", так и не выпущенном из-за смерти режиссера, и также работал над другими проектами в стране-агрессорке. Сами проводил до 10 месяцев в году в России, что его вполне устраивало.

Сейчас знаменитости 62. Он продолжает свою актерскую карьеру и активно снимается в рекламе.

Сами Насери (фото: instagram.com/samynacerioff)