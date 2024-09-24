Топ-5 акторів фільму "Скубі-Ду" тоді і зараз: чим вони сьогодні займаються

Фредді Принц-молодший (Фредді)

Роль Фредді у "Скубі-Ду" припала на вершину його акторської кар'єри. До цього він встиг знятися у таких популярних фільмах, як "Я знаю, що ви зробили минулого літа", "Тільки ти і я" і "Командир ескадрильї".

"Скубі-Ду" і його сиквел стали останніми великими проектами актора, після чого він зосередився на озвучуванні мультфільмів і взяв паузу в кіно.

Фредді Принц-молодший (фото: Кіноріум)

У 2002 році, коли вийшла перша частина "Скубі-Ду", Фредді та його кохана, Сара Мішель Геллар, яка пізніше стала його дружиною, зіграли весілля.

Фредді Принц-молодший з дружиною (фото: instagram.com/realfreddieprinze)

Сара Мішель Геллар (Дафна)

Як і її чоловік, Сара Мішель Геллар значно відійшла від активної акторської діяльності, лише зрідка з'являючись у невеликих ролях у телефільмах і озвучуючи їх.

Сара Мішель Геллар з чоловіком (фото: Кіноріум, instagram.com/sarahmgellar)

Лінда Карделліні (Велма)

Кар'єра Лінди Карделліні почалася з її яскравого втілення образу незграбної, але розумної Велми. Після завершення зйомок двох частин фільму Лінда отримала роль у картині "Горбата гора". Вона також зіграла медсестру Саманту Таггарт у серіалі "Швидка допомога" і знялася в таких фільмах, як "Прокляття Ла Льорони", "Зелена книга" і фінальна частина "Месників".

Лінда Карделліні (фото: Кіноріум)

Як і Сара з Фредді, Лінда захопилася озвученням і виконала головні ролі в таких проєктах, як "Гравіті Фолз", "Звичайне шоу" і "Санджай і Крейг".

Лінда Карделліні (фото: instagram.com/lindacardellini)

Метью Ліллард (Шеггі)

Після роботи над фільмами про собаку, що говорить, і його команду, Метью продовжував озвучувати Шеггі Роджерса у відеоіграх і мультфільмах, пов'язаних із цією франшизою. Він також виконав роль Стю в "Крику" і знявся в комедії "Без почуттів" з Марлоном Ваянсом.

Метью Ліллард (фото: Кіноріум)

Незважаючи на різноманітні другорядні ролі в кіно, роль Шеггі, схоже, стала найбільш значущою та успішною в кар'єрі актора.

Метью Ліллард (фото: instagram.com/matthewlillard)

Ніл Фаннінг (Скубі Ду)

Ніл Фаннінг озвучував Скубі в комп'ютерній графіці, надаючи цьому сміливому персонажу унікальності, незважаючи на те, що його обличчя так і не з'явилося на екрані.

Скуб-Ду (фото: Кіноріум)

Більшість акторських робіт Ніла пов'язані з образом Скубі-Ду. Крім того, він є каскадером і виконував трюки у фільмі "Воїни світла".

Ніл Фаннінг (фото: скріншот)