Как сейчас выглядит 38-летняя звезда "Сплетницы", которая играла Блэр и враждовала с Блейк Лайвли (фото, видео)

В далеком 2007 году вышел первый эпизод сериала "Сплетница", который покорил сердца молодежи. История об элите из Нью-Йорка растянулась на шесть сезонов, а в центре сюжета оказались две подруги - Сирена (которую играла Блейк Лайвли) и Блэр (ее сыграла Лейтон Мистер). И если судьба первой актрисы известна почти всем, то о второй почти ничего не слышно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что стало со звездой "Сплетницы" и как актриса, игравшая Блэр Волдорф, выглядит сейчас.

Мистер в сериале

На момент съемок в первом сезоне Лейтон было примерно 20 лет. До этого актриса уже успела "засветиться" в сериалах "Закон и порядок", "CSI: Miami" и многих других. Но роль в "Сплетнице" стала ее настоящим прорывом.

Лейтон Мистер (скриншоты)

В нем Мистер играла 16-летнюю девушку из очень обеспеченной семьи. Ради этой роли актриса даже перекрасилась, до этого она была блондинкой - это ее натуральный цвет волос.

Блэр из "Сплетницы" (скриншоты)

Стиль, характер и все "фишки" Блэр покорили зрителей. Более того, актерская игра Лейтон получила немало одобрительных отзывов от критиков. Авторам сериала удалось не просто создать интересных персонажей по мотивам романа Сесили Фон Цигезар, они искусно воплотили их образы в сериальную жизнь.

Блэр и Сирена (скриншот)

Известно, что главные героини сериала враждовали в реальной жизни. Блейк и Лайвли, как признавались их коллеги, почти не находились рядом за кадром. Актрисы избегали друг друга, а также создавали такую атмосферу, что всем вокруг будто бы приходилось выбирать, на чьей они стороне.

Сирена и Блэр из "Сплетницы" (скриншоты)

Актрисы не смогли стать подружками, как их героини. Впрочем, это не помешало им хорошо держаться в кадре.

Конечно, в сериале были две главные линии - отношения Блэр и Чака Басса, и роман между Сиреной и Дэном Хамфри. Первую считают более интересной, ведь в ней много драмы и неожиданных событий.

Что стало с актрисой после сериала

Мистер снялась во всех сезонах "Сплетницы", последний из которых вышел в 2012 году. За это время актриса стала настоящей звездой. Еще во время съемок в сериале она начала петь и получать новые роли.

Лейтон Мистер сейчас (фото: instagram.com/itsmeleighton)

Впрочем, после "Сплетницы" Лейтон почти исчезла с экранов. Время от времени она снималась в фильмах и сериалах, но добиться таких масштабов, как с ролью Блэр, ей не удалось.

Звезда "Сплетницы" (фото: instagram.com/itsmeleighton)

В 2022 году актриса появилась в триллере "Поездка на выходные". Там она исполнила главную роль, после чего фаны Лейтон начали думать, что она наконец-то врывается в киномир с новыми амплуа.

В 2023 году Мистер появилась еще в двух фильмах - "Рождество с бывшей" и "Дикая река". Звезда действительно вернулась к съемкам и возрождает карьеру.

Личная жизнь Лейтон Мистер

Уже 10 лет актриса живет в браке с Адамом Броуди (он снимался в "Девченках Гилмор", а также в фильмах "Тело Дженнифер" и "Юный детектив"), но о личной жизни Мистер мало что известно.

Лейтон Мистер (фото: instagram.com/itsmeleighton)

Дело в том, что звездная пара максимально скрывает от СМИ и фанатов все, что касается их семьи. Но известно, что от Броуди Лейтон родила двоих детей - дочь и сына.

Мистер и ее муж (скриншот)

Обе беременности актриса тщательно скрывала. Более того, она не публикует фото с детьми и почти никогда не говорит о браке с мужем. Они вместе работают и, как говорят инсайдеры, невероятно счастливы вместе.