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Бред Пітт став тріумфатором Оскара 2020 (відео)

STYLERФільми і серіали    10.02.2020 - 09:45
Бред Пітт став тріумфатором Оскара 2020 (відео)
Оскар 2020, Бред Пітт (фото: oscars.org)

Оскар 2020 запам'ятається першої статуеткою Бреду Пітту за акторську гру

Оскар 2020 вручили в Голлівуді 9 лютого. Бред Пітт отримав першу нагороду за акторську роботу - за роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в... Голлівуді" (Найкраща чоловіча роль другого плану). Тріумф актора став одним з найбільш пам'ятних подій на 92-й церемонії вручення премії. Як 56-річний понад 20 років йшов до золотої статуетки - в матеріалі Styler.

В картині "Одного разу в... Голлівуді" Бред Пітт зіграв харизматичного каскадера Кліффа Бута, який працює дублером відомого актора Ріка Далтона, роль якого виконав Леонардо ДіКапріо.

Бред Пітт став тріумфатором Оскара 2020 (відео)

Бред Пітт в "Одного разу в... Голлівуді" (кадр з фільму)

Перемога Пітту далася нелегко, зважаючи на те, що в його категорії були кращі з кращих, кожен з яких вже отримував золоті статуетки: Джо Пеші і Аль Пачіно, які зіграли у фільмі "Ірландець", Ентоні Хопкінс ("Два Папи"), а також Том Хенкс ("Прекрасний день по сусідству").

Варто відзначити, що у Пітта вже є "Оскар" - у 2014 році він узяв статуетку, як продюсер за "12 років рабства", що стали тоді Найкращим фільмом. Крім того, актор чотири рази номінувався на премію - три рази як актор і один - як продюсер.

"Це для моїх дітей", - сказав актор у своїй промові переможця, подякувавши також Квентіну Тарантіно і колезі по сцені і другові - Леонарду ДіКапріо.

Бред Пітт отримав перший акторський "Оскар" (відео: YouTube/Entertainment Tonight)

Всі номінації Бреда Пітта на премію Оскар:

  • "12 мавп" - Найкраща чоловіча роль другого плану, 1995 рік,
  • "Відступники" - як продюсер за Найкращий фільм, 2006,
  • "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" - Найкраща чоловіча роль, 2009,
  • "Людина, яка змінила все" - Найкраща чоловіча роль, 2009
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