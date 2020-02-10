Бред Пітт став тріумфатором Оскара 2020 (відео)

Оскар 2020, Бред Пітт (фото: oscars.org)

Оскар 2020 запам'ятається першої статуеткою Бреду Пітту за акторську гру

Оскар 2020 вручили в Голлівуді 9 лютого. Бред Пітт отримав першу нагороду за акторську роботу - за роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в... Голлівуді" (Найкраща чоловіча роль другого плану). Тріумф актора став одним з найбільш пам'ятних подій на 92-й церемонії вручення премії. Як 56-річний понад 20 років йшов до золотої статуетки - в матеріалі Styler.

В картині "Одного разу в... Голлівуді" Бред Пітт зіграв харизматичного каскадера Кліффа Бута, який працює дублером відомого актора Ріка Далтона, роль якого виконав Леонардо ДіКапріо.

Бред Пітт в "Одного разу в... Голлівуді" (кадр з фільму)

Перемога Пітту далася нелегко, зважаючи на те, що в його категорії були кращі з кращих, кожен з яких вже отримував золоті статуетки: Джо Пеші і Аль Пачіно, які зіграли у фільмі "Ірландець", Ентоні Хопкінс ("Два Папи"), а також Том Хенкс ("Прекрасний день по сусідству").

Варто відзначити, що у Пітта вже є "Оскар" - у 2014 році він узяв статуетку, як продюсер за "12 років рабства", що стали тоді Найкращим фільмом. Крім того, актор чотири рази номінувався на премію - три рази як актор і один - як продюсер.

"Це для моїх дітей", - сказав актор у своїй промові переможця, подякувавши також Квентіну Тарантіно і колезі по сцені і другові - Леонарду ДіКапріо.

Бред Пітт отримав перший акторський "Оскар" (відео: YouTube/Entertainment Tonight)

Всі номінації Бреда Пітта на премію Оскар: