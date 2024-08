"Океан Ельзи" ошеломили клипом на англоязычную песню: "Это что-то фантастическое" (видео)

Новый сингл группа создала вместе Джоном Ржезником (John Rzeznik) из Goo Goo Dolls. Трек спродюсирован Джоном Фелдманом (Blink 182, Аврил Лавин, 5 Seconds of Summer) и написан в соавторстве Святослава Вакарчука с Фельдманом и Евой Арнби Бузакер (5 Seconds of Summer, Landon Barker), а также с участием Тревиса Баркера.

"Океан Ельзи" выпустили новый клип (фото предоставлено пресс-службой)

"Творческий процесс был для меня уникальным опытом. Работать вместе с Фелди и Иви было весело и вдохновительно. Песня сложилась в считанные минуты. Тревис за барабанами поднял атмосферу на совсем другой уровень, что стало еще одним примером того, насколько особенны человеческое общество и поддержка на этом треке", - рассказал Вакарчук.

"Маяк для меня очень мощная метафора. Как украинец, я не мог придумать лучшей метафоры, чтобы выразить нашу надежду на будущее, именно поэтому песня и альбом имеют такое название", - добавил он.

Вакарчук также рассказал, что сотрудничество с Джоном Ржезником стало для него большой честью. Его исполнение делает песню шире, ведь он как легендарный артист выводит это сотрудничество за пределы только музыки, добавил фронтмен "Океана Ельзи" и поблагодарил артиста за поддержку Украины.

Известно, что часть средств, вырученных от песни, будет передана United24.

"Я благодарен, что "Океан Ельзи" попросили меня записать вокал для этой замечательной песни, и рад, что вырученные средства будут переданы на такое значимое дело. Группа имеет богатый опыт обмена посланиями надежды и единства через свою музыку, поэтому пожелаем им дальнейших успехов, поскольку они вдохновляют людей из Украины и за ее пределами", - рассказал сам Ржезник.

Новый клип группы "Океан Ельзи" ошеломил сеть (фото предоставлено пресс-службой)

"Take my hand, I'll get you through the storm" - "Возьми меня за руку, я проведу тебя сквозь шторм", - говорится в новой песне.

В комментариях под видео фаны уже пишут, что это "что-то фантастическое". Клип получил немало одобрительных отзывов от комментаторов.

Новая пластинка выйдет уже 31 октября. И в поддержку "Lighthouse" группа отправится в свой самый большой тур по Северной Америке. Часть доходов от тура будет пожертвована в Open Eyes Fund, в том числе в поддержку инициативы Drive For Life, цель которой - доставить 30 машин скорой помощи вместе с необходимым медицинским оборудованием на фронт, где требуется срочная медицинская помощь.