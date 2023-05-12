Топ-3 схемы, с помощью которых партнер манипулирует вами в отношениях

Но нужно такие моменты отслеживать, потом обсуждать в паре и не допускать их в дальнейшем, ведь они разрушают отношения.

Манипуляцию особенно сложно распознать со стороны любимого человека, поскольку мы не ожидаем, что нас будут применять какие-то психологические схемы воздействия. Иногда партнер может прибегать к манипуляции бессознательно.

О 3 самых распространенных манипуляциях в отношениях рассказала психолог Ольга Голентовская на своей странице в Instagram .

Какие манипуляции наиболее распространены в отношениях

"Многим из нас знакомы манипуляции - это завуалированные стратегии, чтобы заставить человека уступить, покориться или отказаться от своих желаний. Вот топ-3 самых распространенных манипуляций, которые можно выделить из запросов об отношениях", - пишет эксперт.

Обвинение - сделать потребность партнера его же собственной виной, а значит, будет искупление за это.

Обесценение/унижение - вызвать у партнера чувство слабоумия и неполноценности за то, что его потребность отличается.

Навязывание чувства вины - показать, что партнер несправедлив, рассеян, морально дефективен, потому что не разделяет желаний или потребностей другого из пары.

Что делать в такой ситуации

"Если вы оказались в гуще манипуляции, то это хорошая возможность взглянуть на собственное поведение. Честно оцените его влияние на отношения. Задайте себе вопрос: "что в основе моей реакции?" - советует психолог.

Голентовская отмечает, что вы несете ответственность только за себя, за свои решения и выбор.

"Вы сами решаете, быть или не быть объектом манипуляции, прибегать или не прибегать к манипулированию другими", - говорит эксперт.

Также она отмечает, что здоровые стратегии поведения направлены на признание важности партнера, его намерений, желаний и приоритетов.