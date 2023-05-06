Психология отношений: 5 фраз, которые ни в коем случае не должен говорить партнер

Влюбленные склонны не замечать тревожных признаков в поведении своих партнеров, которые свидетельствуют о проблемах в отношениях. Преувеличивать и драматизировать через каждое слово тоже не стоит, но нужно знать, какие фразы абсолютно недопустимы со стороны любимого человека.

Об этом рассказала эксперт по холистической терапии Татьяна Слагода на своей странице в Instagram .

Какие фразы партнера должны насторожить

"Задумайтесь, если ваш партнер произносит хотя бы одну из этих фраз. Конечно поступки говорят громче любых слов, но значение некоторых фраз просто нельзя преуменьшать" - говорит эксперт.

Она добавляет, если у вас появились недавно новые отношения или вы только ходите на свидание, будьте внимательны к фразам, которые ваш потенциальный партнер никогда не должен использовать по отношению к вам.

Ниже приводим, какие фразы должны насторожить.

"Закрой рот/заткнись"

Все мы сгоряча можем сказать лишнее, но эта фраза действительно грубая и унизительная. Любой партнер, говорящий подобной девушке, однозначно ее недостоин. Это ясно говорит о том, что ваши мысли и чувства для него ничего не стоят.

Хороший партнер побуждает открыться ему, а не закрыться в себе.

"Если бы ты меня любила, то..."

Эта фраза чем-то напоминает шантаж, который может перерасти в манипуляцию, если этого еще не произошло. Партнер не должен вас заставлять чувствовать себя виноватой, не говоря уже об использовании любви как оружия.

Если у него есть опасения относительно отношений, очень важно, чтобы он мог поговорить об этом, а не прибегать к манипуляциям.

"Хватит драматизировать"

Если он придает большое значение тому, что вы вроде бы постоянно раздуваете проблемы на пустом месте, задумайтесь над этим.

Тот, кто действительно вас ценит, должен быть более чувствителен к вашим потребностям/переживаниям и стараться их удовлетворить/решить любым возможным способом.

Автоматическое отторжение всего, что вы говорите или вашего мнения - вот тот самый красный флажок, предвещающий будущие проблемы в отношениях.

"Ты всегда/... никогда"

Это провокационные слова, которые поливают масла в огонь. Они переносят всю вину на вас, лишая партнера ответственности за обострения конфликта.

А это не только заставляет страдать (как правило, необоснованно), но побуждает вас переоценить свое поведение или попытаться взглянуть на вещи с его точки зрения и угождать ему.

На самом деле, эти фразы заставляют вас принять оборонительную позицию. Даже если это преувеличение, его все равно нельзя использовать.

"Ты такая же…/ совершенно не такая, как моя бывшая…"

Хотя иногда мы сравниваем наших бывших и нынешних партнеров, но ни в коем случае нельзя их обсуждать со своей второй половинкой.

Это не значит, что он должен скрывать свои чувства, но о некоторых вещах порой следует умолчать.

Подобные разговоры не приведут ни к чему хорошему, даже если они невиновны. В любом случае это свидетельствует о том, что он думает о своей прежней партнерше. Следовательно, и о том, что он еще не забыл о прошлом.