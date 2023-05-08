6 признаков мужчины, с которым никогда не удастся построить крепкие и здоровые отношения

Большинство женщин склонны игнорировать тревожные признаки в поведении своего партнера, которые указывают на его токсичность. Есть определенный перечень характеристик мужчины, которые заранее указывают, что с ним не удастся построить крепкие и здоровые отношения.

Об этом рассказала эксперт по холистической терапии Татьяна Слагода на своей странице в Instagram .

Какие признаки указывают на токсичность партнера

"Проблемные отношения могут повлечь негативные последствия для нашей жизни и блокировать наш личный рост. Распознать признаки токсического партнера - первый шаг к освобождению от таких отношений", - пишет эксперт.

Слагода приводит несколько признаков, указывающих на токсичность партнера. С таким мужчиной не удастся построить крепкий семейный союз, как бы ни старалась это сделать женщина.

Постоянная критика

Первый признак - партнер часто критикует вас и ваше поведение, что вызывает чувство недостаточности и неполноценности.

Необоснованные обвинения

Партнер часто обвиняет вас в своих проблемах и не берет ответственности за свои действия - это тоже тревожный признак, указывающий на то, что с этим человеком не удастся создать крепкий семьи.

Обесценивание

Ваш партнер обесценивает вас и ваши потребности, вызывает у вас чувство вашей неважности. Такой человек не сможет стать вам опорой в жизни и, соответственно, поддерживать в сложные периоды.

Ограничение

Партнер ограничивает вас и вашу свободу, заводит вас в зависимость от него. Это начинается с того, что он не хочет, чтобы вы общались с друзьями и родными. Когда вы разорвете контакты с близкими людьми, то не будете иметь к кому обратиться за помощью, кроме как к партнеру.

Угрозы и унижения

Если мужчина угрожает вам открыто, насмехается над вами и унижает вас - то тут нечего и думать об отношениях. Не стоит надеяться, что он изменится. Со временем ситуация будет только обостряться.

Агрессия со стороны партнера

Если в ваших отношениях часто возникают кризисы, вызывающие вспышки гнева и агрессии со стороны вашего партнера, это очень тревожный колокольчик, что свидетельствует о том, что стоит задуматься о разрыве отношений с таким человеком.