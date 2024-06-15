Топ-3 сериала в стиле "Бриджертонов", которые стоит посмотреть на выходные

Аббатство Даунтон (2010)

Серьезно, если вы еще не посмотрели "Аббатство Даунтон", то пришло время это исправить!

Действие сериала происходит в Аббатстве Даунтон, расположенном в Йоркшире, в котором живет семья аристократов Кроули и их прислуга в так называемую пост-эдвардскую эпоху (после правления короля Эдварда VII, то есть после 1910 года), события которой сильно влияют на жизнь всех слоев населения и в целом на британскую иерархию.

В сериале нашли отражение такие события, как катастрофа Титаника, начало Первой мировой войны, эпидемия испанки, ирландская освободительная война и тому подобное.

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Там она знакомится с железнодорожным магнатом Джорджем Расселом и его женой Бертой, планирующими ввести новые порядки в высшем обществе.

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