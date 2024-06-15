Топ-3 серіали в стилі "Бріджертонів", які варто подивитися на вихідні

Довгоочікуваний третій сезон популярного серіалу Netflix "Бріджертони" нарешті стартував і обіцяє бути ще більш захопливим, ніж попередні.
В очікуванні нових епізодів, які вийдуть 23 червня, РБК-Україна (проект Styler) пропонує урізноманітнити вихідні переглядом не менш захопливих серіалів про аристократів.
Серйозно, якщо ви ще не подивилися "Абатство Даунтон", то настав час це виправити!
Дія серіалу відбувається в Абатстві Даунтон, розташованому в Йоркширі, в якому живе родина аристократів Кроулі та їхня прислуга в так звану пост-едвардську епоху (після правління короля Едварда VII, тобто після 1910 року), події якої неабияк впливають на життя усіх верств населення та загалом на британську ієрархію.
У серіалі знайшли відображення такі події, як катастрофа Титаніка, початок Першої світової війни, епідемія іспанки, ірландська визвольна війна тощо.
Дія відбувається у 1882-му. Після смерті батька-генерала юна леді Меріен Брук переїжджає з Пенсільванії до Нью-Йорка до своїх тітоньок.
Там вона знайомиться із залізничним магнатом Джорджем Расселом і його дружиною Бертою, які планують запровадити нові порядки у вищому суспільстві.
1870-ті. П'ять молодих подруг у пошуках заможного нареченого вирушають до вікторіанської Англії. Там американкам доведеться зіткнутися з несподіваними ситуаціями, кинувши виклик консервативним поглядам британської еліти.
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