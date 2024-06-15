Топ-3 серіали в стилі "Бріджертонів", які варто подивитися на вихідні

Абатство Даунтон (2010)

Серйозно, якщо ви ще не подивилися "Абатство Даунтон", то настав час це виправити!

Дія серіалу відбувається в Абатстві Даунтон, розташованому в Йоркширі, в якому живе родина аристократів Кроулі та їхня прислуга в так звану пост-едвардську епоху (після правління короля Едварда VII, тобто після 1910 року), події якої неабияк впливають на життя усіх верств населення та загалом на британську ієрархію.

У серіалі знайшли відображення такі події, як катастрофа Титаніка, початок Першої світової війни, епідемія іспанки, ірландська визвольна війна тощо.

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