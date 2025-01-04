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Врач рассказала, какие сумки следует брать в роддом и что в них положить

Суббота 04 января 2025 16:55
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Врач рассказала, какие сумки следует брать в роддом и что в них положить Как сложить сумки в роддом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Даша Власенко

При наступлении третьего триместра будущим мамам следует готовиться к родам и собрать необходимые вещи. Стоит знать, какие сумки в роддом выбрать, чтобы они были удобными и вместительными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.

Что стоит знать

По словам врача, сами сумки должны быть прозрачными, их должно быть 4. Список со всем необходимым беременная получит у врача, где стоит на учете.

"Против готовых наборов ничего не имею против, но мне это не подходит, потому что знаю, что конкретно мне нужно", - добавила медик.

Сумки лучше собрать заранее, где-то с 30-32 недели беременности. Стоит показать партнеру, что где лежит, чтобы было удобно все найти на родах.

Какие вещи взять в роддом

Документы нужно положить сверху, чтобы был легкий доступ:

  • обменную карту
  • паспорт, регистрацию по месту прописки (для ID-карты) - оригинал и копию
  • идентификационный код - оригинал и копию
  • декларацию с семейным врачом - копию
  • свидетельство о браке - копию

Вещи для мамы в родильный зал:

  • 2 комплекта постельного белья (плюс одеяло)
  • рубашка для родов
  • тапочки, которые можно мыть
  • носки
  • негазированную воду
  • средства личной гигиены
  • бальзам для губ

Возможно понадобятся компрессионные чулки, но это по назначению врача.

Малышу в родильный зал необходимо взять:

  • детский крем
  • подгузники
  • влажные детские салфетки
  • ватные палочки
  • ватные диски
  • 2 шапочки
  • носки - 2 пары
  • боди
  • 5 пеленок
  • одеяло

Дополнительно врач советует взять:

  • портативное биде
  • одноразовые полотенца для тела

Стоит добавить, что в первую очередь следует проанализировать погодные условия на момент выписки новорожденного из роддома. Новорожденные еще не обладают жировой прослойкой, из-за чего у них слабая терморегуляция и приспособляемость к изменению температуры еще мала. Из-за того, что младенец может часто мерзнуть, список в роддоме для малыша должен включить теплые вещи.

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