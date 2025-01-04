Врач рассказала, какие сумки следует брать в роддом и что в них положить

При наступлении третьего триместра будущим мамам следует готовиться к родам и собрать необходимые вещи. Стоит знать, какие сумки в роддом выбрать, чтобы они были удобными и вместительными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарьи Власенко.

Что стоит знать

По словам врача, сами сумки должны быть прозрачными, их должно быть 4. Список со всем необходимым беременная получит у врача, где стоит на учете.

"Против готовых наборов ничего не имею против, но мне это не подходит, потому что знаю, что конкретно мне нужно", - добавила медик.

Сумки лучше собрать заранее, где-то с 30-32 недели беременности. Стоит показать партнеру, что где лежит, чтобы было удобно все найти на родах.

Какие вещи взять в роддом

Документы нужно положить сверху, чтобы был легкий доступ:

обменную карту

паспорт, регистрацию по месту прописки (для ID-карты) - оригинал и копию

идентификационный код - оригинал и копию

декларацию с семейным врачом - копию

свидетельство о браке - копию

Вещи для мамы в родильный зал:

2 комплекта постельного белья (плюс одеяло)

рубашка для родов

тапочки, которые можно мыть

носки

негазированную воду

средства личной гигиены

бальзам для губ

Возможно понадобятся компрессионные чулки, но это по назначению врача.

Малышу в родильный зал необходимо взять:

детский крем

подгузники

влажные детские салфетки

ватные палочки

ватные диски

2 шапочки

носки - 2 пары

боди

5 пеленок

одеяло

Дополнительно врач советует взять:

портативное биде

одноразовые полотенца для тела

Стоит добавить, что в первую очередь следует проанализировать погодные условия на момент выписки новорожденного из роддома. Новорожденные еще не обладают жировой прослойкой, из-за чего у них слабая терморегуляция и приспособляемость к изменению температуры еще мала. Из-за того, что младенец может часто мерзнуть, список в роддоме для малыша должен включить теплые вещи.