Врач рассказала, какие сумки следует брать в роддом и что в них положить
При наступлении третьего триместра будущим мамам следует готовиться к родам и собрать необходимые вещи. Стоит знать, какие сумки в роддом выбрать, чтобы они были удобными и вместительными.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Что стоит знать
По словам врача, сами сумки должны быть прозрачными, их должно быть 4. Список со всем необходимым беременная получит у врача, где стоит на учете.
"Против готовых наборов ничего не имею против, но мне это не подходит, потому что знаю, что конкретно мне нужно", - добавила медик.
Сумки лучше собрать заранее, где-то с 30-32 недели беременности. Стоит показать партнеру, что где лежит, чтобы было удобно все найти на родах.
Какие вещи взять в роддом
Документы нужно положить сверху, чтобы был легкий доступ:
- обменную карту
- паспорт, регистрацию по месту прописки (для ID-карты) - оригинал и копию
- идентификационный код - оригинал и копию
- декларацию с семейным врачом - копию
- свидетельство о браке - копию
Вещи для мамы в родильный зал:
- 2 комплекта постельного белья (плюс одеяло)
- рубашка для родов
- тапочки, которые можно мыть
- носки
- негазированную воду
- средства личной гигиены
- бальзам для губ
Возможно понадобятся компрессионные чулки, но это по назначению врача.
Малышу в родильный зал необходимо взять:
- детский крем
- подгузники
- влажные детские салфетки
- ватные палочки
- ватные диски
- 2 шапочки
- носки - 2 пары
- боди
- 5 пеленок
- одеяло
Дополнительно врач советует взять:
- портативное биде
- одноразовые полотенца для тела
Стоит добавить, что в первую очередь следует проанализировать погодные условия на момент выписки новорожденного из роддома. Новорожденные еще не обладают жировой прослойкой, из-за чего у них слабая терморегуляция и приспособляемость к изменению температуры еще мала. Из-за того, что младенец может часто мерзнуть, список в роддоме для малыша должен включить теплые вещи.
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