Врач назвала 8 вещей, которые нужно беременным успеть сделать до родов
Беременным перед родами следует тщательно подготовиться к рождению ребенка. В частности, врач подготовила список важных вещей, которые существенно облегчат жизнь женщинам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарии Власенко.
Что следует сделать перед родами
Врач, которая недавно родила ребенка, составила чек-лист, который ему понадобился и даже облегчил жизнь.
В частности, перед родами она советует сделать:
- Перебрать холодильник и подумать о питании семьи, пока вы будете в роддоме. После родов следует есть клетчатку - овощи, каши и белковые продукты
- Устройте себе гнездышко или дайте совету мужчине, что именно нужно подготовить дома к выписке: свежую постель, подушки, ночник, зону для малыша
- Для выписки упакуйте одежду себе и малышу заранее
- Если не сделали фотосессию до сих пор, то самое время, потому что животика скоро не будет, а эти воспоминания стоит запечатлеть в фотографиях
- Педиатра и консультанта по ГВ следует искать на этапе беременности
- Пройти минимальное обучение до родов - дыхание, релаксация и помощь партнера
- Обсудите с мужем ваш план действий от начала регулярных схваток - кто звонит врачу, на какой номер, при каких условиях можно уже ехать
- Договориться, кто будет со старшими детьми и домашними животными
Ранние признаки родов
Спазмы
Некоторые женщины могут ощущать спазмы, обычно возникающие во время менструации.
Они не очень болезненны, но заметны. Могут появляться, исчезать и повторяться в течение нескольких часов или даже нескольких дней.
Отхождение слизистой пробки
Некоторые женщины замечают изменение влагалищных выделений, что может сигнализировать об отхождении слизистой пробки. А именно скопление слизи, образующее уплотнение над отверстием шейки матки и помогающее защитить плод от вредных бактерий.
Когда шейка матки начинает открываться, готовясь к родам, слизистая пробка может отойти сразу или постепенно.
Выход околоплодных вод
Разрыв амниотической мембраны плаценты - "мешка", заполненного жидкостью, окружающий плод во время беременности, может произойти внезапно.
Может ощущаться внезапный поток жидкости, и это нормально. "Воды" обычно не имеют запаха и имеют прозрачный или желтоватый цвет.
Важно, что не у всех женщин воды отходят сами. Иногда это делают врачи уже в больнице.
Раньше мы сообщали, чего категорически не стоит делать беременным.
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