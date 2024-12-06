Врач назвала 8 вещей, которые нужно беременным успеть сделать до родов

Беременным перед родами следует тщательно подготовиться к рождению ребенка. В частности, врач подготовила список важных вещей, которые существенно облегчат жизнь женщинам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарии Власенко.

Что следует сделать перед родами

Врач, которая недавно родила ребенка, составила чек-лист, который ему понадобился и даже облегчил жизнь.

В частности, перед родами она советует сделать:

Перебрать холодильник и подумать о питании семьи, пока вы будете в роддоме. После родов следует есть клетчатку - овощи, каши и белковые продукты

Устройте себе гнездышко или дайте совету мужчине, что именно нужно подготовить дома к выписке: свежую постель, подушки, ночник, зону для малыша

Для выписки упакуйте одежду себе и малышу заранее

Если не сделали фотосессию до сих пор, то самое время, потому что животика скоро не будет, а эти воспоминания стоит запечатлеть в фотографиях

Педиатра и консультанта по ГВ следует искать на этапе беременности

Пройти минимальное обучение до родов - дыхание, релаксация и помощь партнера

Обсудите с мужем ваш план действий от начала регулярных схваток - кто звонит врачу, на какой номер, при каких условиях можно уже ехать

Договориться, кто будет со старшими детьми и домашними животными

Ранние признаки родов

Спазмы

Некоторые женщины могут ощущать спазмы, обычно возникающие во время менструации.

Они не очень болезненны, но заметны. Могут появляться, исчезать и повторяться в течение нескольких часов или даже нескольких дней.

Отхождение слизистой пробки

Некоторые женщины замечают изменение влагалищных выделений, что может сигнализировать об отхождении слизистой пробки. А именно скопление слизи, образующее уплотнение над отверстием шейки матки и помогающее защитить плод от вредных бактерий.

Когда шейка матки начинает открываться, готовясь к родам, слизистая пробка может отойти сразу или постепенно.

Выход околоплодных вод

Разрыв амниотической мембраны плаценты - "мешка", заполненного жидкостью, окружающий плод во время беременности, может произойти внезапно.

Может ощущаться внезапный поток жидкости, и это нормально. "Воды" обычно не имеют запаха и имеют прозрачный или желтоватый цвет.

Важно, что не у всех женщин воды отходят сами. Иногда это делают врачи уже в больнице.