5 лучших подарков, которые обрадуют каждого любителя Apple

Новый год - время радовать близких необычными и продуманными подарками. Если у вас есть друг или родственник, который неравнодушен к продукции Apple, вы точно хотите выбрать что-то, что подчеркнет их интересы и доставит радость.

Про 5 отличных идей, которые станут идеальным выбором для всех, кто любит продукцию Apple, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Карта-локатор для кошелька SwitchBot

Если вы знаете кого-то, кто часто теряет свой кошелек, карта-локатор SwitchBot Wallet Finder станет недорогим и полезным подарком.

Эта карта интегрируется с приложением Apple "Локатор", поэтому ее можно отслеживать с любого устройства на iOS, а также с помощью Siri. Wallet Finder выполнен в форме тонкой кредитной карты, что позволяет легко поместить ее в карман кошелька, не добавляя лишнего объема.

С ее помощью вы можете заставить кошелек издавать звуковой сигнал по вашему запросу или найти его местоположение на карте.

И это подарок без лишних хлопот - никаких подписок или дополнительных покупок не требуется, так как устройство работает через сеть Apple "Локатор". Ближайшие iPhone фиксируют Bluetooth-сигнал от карты, безопасно и анонимно отслеживая ее местоположение для вас.

SwitchBot

Чехол Mujjo для iPhone 16

Ваш друг или родственник недавно обзавелся новым iPhone 16? Возможно, им захочется защитить его стильным аксессуаром.

Apple больше не выпускает кожаные чехлы, но сторонние производители отлично восполняют этот пробел. Чехлы от Mujjo напоминают фирменные чехлы Apple благодаря минималистичному дизайну и почти незаметному брендингу.

Цвет Monaco Blue от Mujjo особенно выделяется, добавляя яркий акцент к любому iPhone Pro. Чехол выполнен из натуральной кожи с внутренней подкладкой из микрофибры. Он приятно лежит в руке и обеспечивает защиту вашего телефона от повседневных царапин и ударов.

Чехол Mujjo для iPhone 16

Портативное зарядное устройство Belkin, USB-C Power Bank

Если у человека старый iPhone, он, скорее всего, редко отходит далеко от розетки. Портативное зарядное устройство помогает снять это беспокойство и дает возможность дольше наслаждаться использованием телефона.

На рынке представлено множество портативных зарядок, особенно такие как Belkin USB-C Power Bank. Устройство имеет тонкий дизайн и достаточно емкости, чтобы трижды зарядить телефон с нуля.

Эта зарядка достаточно компактна, чтобы поместиться в сумочку или карман куртки, оснащена портами USB-C и USB-A и позволяет заряжать несколько устройств одновременно с мощностью до 15 Вт.

Belkin, USB-C Power Bank

Держатель Belkin Continuity Camera

Сейчас все используют FaceTime и Zoom, а камера вашего телефона обычно намного лучше, чем у ноутбука. Держатель камеры от Belkin позволяет прикрепить телефон к верхней части экрана ноутбука, чтобы использовать камеру iPhone как веб-камеру для MacBook.

Эта функция работает благодаря технологии Continuity Camera в экосистеме Apple, поэтому убедитесь, что у вашего друга есть и MacBook, и iPhone с поддержкой MagSafe, чтобы воспользоваться этим аксессуаром.

Также можно приобрести держатель, который фиксирует телефон под телевизором - это идеально подходит для семейных звонков через FaceTime на Apple TV.

Belkin Continuity Camera

Apple TV 4K

Это более дорогостоящий подарок, который лучше всего подойдет для близких друзей или членов семьи. Медиаплеер - это то, о чем многие не подозревают, что им нужно, пока не попробуют. Друзья, разбирающиеся в технологиях, просто обязаны избавить близких от страданий от медленных и неудобных операционных систем "умных" телевизоров.

Apple TV 4K поддерживает 4K HDR с Dolby Vision, что делает просмотр сериалов и фильмов на современных OLED-телевизорах по-настоящему впечатляющим.

С Apple TV 4K использование всех стриминговых приложений становится простым и удобным: быстрая загрузка и плавная навигация с помощью сенсорной панели на пульте Siri Remote.

Кроме того, вы получите преимущества экосистемы Apple: просмотр библиотеки iCloud Photos на большом экране, использование iPhone в качестве пульта, полноценный опыт Apple Music с текстами песен для караоке, тренировки с Fitness+, а также семейные игры из Apple Arcade в праздничный сезон.

Apple TV 4K