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Топ-15 продуктов, которые должен есть каждый мужчина для крепкого здоровья

Понедельник 14 апреля 2025 13:19
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Топ-15 продуктов, которые должен есть каждый мужчина для крепкого здоровья Фото: Что необходимо есть мужчинам (facebook.com/oleg.shvets.545)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

Ключевую роль в поддержании мужского здоровья играет питание. Именно с пищей организм получает необходимую энергию и жизненно важные питательные вещества.

Что именно надо есть украинским мужчинам для здоровья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Эксперты отмечают: чтобы улучшить свое меню, не нужно делать резких шагов и полностью отказываться от любимых блюд. Достаточно постепенно вводить в рацион больше полезных продуктов, которые со временем естественным образом вытеснят менее здоровые варианты.

Какие же продукты являются настоящими союзниками мужского здоровья?

Рассмотрим топ-15 самых полезных позиций, которые помогут мужчинам оставаться энергичными, здоровыми и прожить долгую и качественную жизнь.

Жирная рыба

Настоящий кладезь Омега-3 жирных кислот - незаменимых помощников в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются одной из главных причин мужской смертности. Употребление двух порций жирной рыбы в неделю (примерно по 200 граммов каждая) значительно снижает риск смерти от сердечных проблем.

Яйца

Богаты лютеином, высококачественным белком и железом. Современные рекомендации позволяют мужчинам без лишнего веса и метаболических нарушений употреблять 1-2 куриных яйца в день. Один яичный желток содержит суточную норму холестерина для здорового человека. Однако, при высоком уровне холестерина следует проконсультироваться с врачом об ограничении их количества.

Моллюски и ракообразные

Эти морепродукты являются ценным источником цинка - минерала, критически важного для здоровья сердца, мышц и мужской репродуктивной системы. Низкий уровень цинка может быть связан с ухудшением качества спермы и мужским бесплодием. Другими источниками цинка являются говядина, индейка, курица, орехи и семена.

Нежирное красное мясо

Отличный источник белка с относительно низким содержанием жира (по сравнению с жирными сортами). Красное мясо также содержит лейцин - аминокислоту, играющую важную роль в наращивании мышечной массы. Рекомендуемое умеренное количество потребления - до 300-400 граммов в неделю.

Каши с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка - залог эффективной работы кишечника, что непосредственно влияет на работоспособность и концентрацию. Кроме того, она обеспечивает длительное чувство сытости и поддерживает здоровье пищеварительной системы.

Коричневый рис

Еще один ценный источник клетчатки, который легко интегрировать в разнообразные блюда. Комбинируйте его с нежирным мясом, овощами и фруктами для сбалансированного и вкусного обеда или ужина. Коричневый рис и другие цельнозерновые продукты способствуют поддержанию здорового веса и снижают риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Молоко и йогурт

Сыворотка, содержащаяся в этих продуктах, является источником лейцина - аминокислоты, необходимой для роста мышц. Греческий йогурт, благодаря своей густой текстуре и высокому содержанию белка, калия и полезных бактерий, особенно полезен для мужчин.

Соевые продукты

Исследования показывают, что соя может обеспечить защиту от рака простаты. В азиатских странах, где потребление соевых продуктов значительно выше, заболеваемость раком предстательной железы значительно ниже.

Овощи разных цветов

Богаты фитохимическими веществами - природными соединениями, защищающими клетки от повреждений и предотвращающими развитие рака. Многообразие цветов овощей обеспечивает поступление различных типов фитохимических веществ.

Оранжевые овощи

Отличный источник бета-каротина, лютеина и витамина С, которые, согласно исследованиям, могут снижать риск развития аденомы простаты.

Листовые зеленые овощи

Способствуют здоровью глаз и предстательной железы благодаря высокому содержанию лютеина и зеаксантина, которые защищают от катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна.

Авокадо

Богат мононенасыщенными жирами - "хорошие" жиры, которые помогают снизить общий уровень холестерина и "плохого" холестерина (ЛПНП). Сбалансированное потребление полезных жиров важно для общего здоровья.

Томатный соус

Томаты являются мощным источником ликопена - антиоксиданта, защищающего от некоторых видов рака, в частности рака простаты. Регулярное употребление томатного соуса может быть полезным для мужского здоровья.

Имбирь

Этот пряный корень обладает противовоспалительными свойствами, что может быть полезным при больших физических нагрузках и мышечных травмах.

Вишня

Содержит пигменты, которые обладают противовоспалительным действием, подобным некоторым медикаментам, но без побочных эффектов. Полезен для восстановления мышц после тренировок.

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