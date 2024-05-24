Топ-10 свежих вакансий для военнообязанных: кто нужен армии и какие зарплаты

Юрист

Юриста ищет 193 отдельный батальон 124 ОБр ТрО.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 125 000 грн (в зависимости от поставленной задачи и места службы).

При этом нужно будет:

нести ответственность за организацию и состояние правовой работы в воинской части

проверять проекты приказов или других документов на соответствие требованиям законодательства

осуществлять правовое обеспечение хозяйственной деятельности части

представлять интересы воинской части в судах и других органах (по поручению командира) и т.п.

В ВСУ ищут юриста (скриншот: work.ua)

Кочегар

Кочегара-военнослужащего ищут в воинской части А7038.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 121 000 грн.

Среди обязанностей человека на этом посту:

следить за работой и поддерживать в порядке и рабочем состоянии технические узлы

соблюдать требования по безопасности труда и правила внутреннего распорядка

соблюдать требования уставов Вооруженных сил Украины

В ВСУ ищут кочегара (скриншот: work.ua)

Капеллан

Капеллана ищут в 21 отдельный батальон специального назначения.

Денежное обеспечение - от 30 000 до 130 000 грн.

Уточняется, что среди обязанностей потенциального военного будут следующие:

взаимодействовать с психологом батальона

обеспечивать духовную поддержку военнослужащих и их семей

организовывать и проводить религиозные обряды, службы и другие события в военной среде

проводить индивидуальные консультации и духовные беседы с военнослужащими

способствовать духовному росту и нравственному воспитанию военного коллектива

В ВСУ ищут капеллана (скриншот: work.ua)

Водитель-сапер

Водителя-сапера ищут в инженерно-саперное отделение воинской части А4085.

Денежное обеспечение - от 50 000 до 100 000 грн

Среди основных требований к кандидатам:

возраст от 18 до 55 лет

базовое среднее образование

пригодность к военной службе

В ВСУ ищут водителя-сапера (скриншот: work.ua)

Руководитель полетами испытательного полигона

Начальнику пункта и руководителя полетами испытательного полигона ищут в Государственном испытательном полигоне ВСУ.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 23 500 грн.

В вакансии отмечается, что на этом должности нужно будет:

управлять деятельностью службы

распределять обязанности между работниками по направлениям работы

возглавлять и контролировать работу работников

организовывать своевременное и качественное выполнение возложенных на службу задач по обеспечению контроля над полетами, внедрение новых технологий для повышения эффективности работы службы

В ВСУ ищут руководителя пункта (скриншот: work.ua)

Механик-аккумуляторщик

Механика-аккумуляторщика ищут в воинской части А4885.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 50 000 грн.

Этот человек должен будет:

выполнять простые и средней сложности работы по ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей разных типов и емкостей (выявлять повреждение элементов батарей и устранять их, производить текущий ремонт зарядных агрегатов и т.п.)

заменять электролит и производить сепарацию в аккумуляторных батареях

готовить электролит согласно установленной рецептуре

монтировать и демонтировать элементы аккумуляторных батарей с исправлением соединительных деталей и т.п.

В ВСУ ищут механика-аккумуляторщика (скриншот: work.ua)

Деловод

Делопроизводителя (деловода) ищут в воинской части А7288.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 50 000 грн.

При этом нужно будет:

организовывать и вести документацию в соответствии с требованиями военного законодательства

готовить отчеты и доклады для руководства

координировать и контролировать исполнение приказов и распоряжений

В ВСУ ищут делопроизводителя (скриншот: work.ua)

Слесарь по ремонту автомобилей

Слесаря по ремонту автомобилей ищет 502 отдельный батальон РЭБ.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 грн.

В вакансии уточняется, что потенциальный военный может мобилизоваться до конца военного положения или же служить по контракту.

В ВСУ ищут слесаря по ремонту автомобилей (скриншот: work.ua)

Инженер по ремонту FPV-дронов

Инженера по ремонту FPV-дронов ищет 1 механизированный батальон 22 ОМБр.

Денежное обеспечение - от 50 000 до 120 000 грн.

При этом нужно будет:

ремонтировать и обслуживать FPV дроны

диагностировать и исправлять неисправности

выполнять плановые и аварийные работы по содержанию дронов в готовом к использованию состоянии

В ВСУ ищут инженера по ремонту FPV-дронов (скриншот: work.ua)

Такелажник

Такелажника ищут в 81 ОАэМБр (отдельную аэромобильную бригаду).

Денежное обеспечение - от 21 000 до 51 000 грн.

Кандидату на вакансию требуется:

уметь изучать объекты, которые нужно переместить, оценивать все параметры оборудования

уметь соорудить подъемное устройство на месте транспортировки, закрепить тросы, крюки и другие устройства

уметь соединять канаты и стропы, строить фасадные подъемные устройства

иметь необходимые знания для обслуживания и ремонта оборудования такелажа и т.п.

В ВСУ ищут такелажника (скриншот: work.ua)