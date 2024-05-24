Топ-10 свежих вакансий для военнообязанных: кто нужен армии и какие зарплаты

Полномасштабная война с РФ продолжается и мобилизация в Украине набирает обороты. Учитывая это, Министерство обороны приглашает украинцев присоединиться к Силам обороны и предлагает 10 лучших актуальных вакансий для работы в ВСУ.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Минобороны рассказывает, кого именно сейчас ищут в армии.
Юриста ищет 193 отдельный батальон 124 ОБр ТрО.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 125 000 грн (в зависимости от поставленной задачи и места службы).
При этом нужно будет:
В ВСУ ищут юриста (скриншот: work.ua)
Кочегара-военнослужащего ищут в воинской части А7038.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 121 000 грн.
Среди обязанностей человека на этом посту:
В ВСУ ищут кочегара (скриншот: work.ua)
Капеллана ищут в 21 отдельный батальон специального назначения.
Денежное обеспечение - от 30 000 до 130 000 грн.
Уточняется, что среди обязанностей потенциального военного будут следующие:
В ВСУ ищут капеллана (скриншот: work.ua)
Водителя-сапера ищут в инженерно-саперное отделение воинской части А4085.
Денежное обеспечение - от 50 000 до 100 000 грн
Среди основных требований к кандидатам:
В ВСУ ищут водителя-сапера (скриншот: work.ua)
Начальнику пункта и руководителя полетами испытательного полигона ищут в Государственном испытательном полигоне ВСУ.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 23 500 грн.
В вакансии отмечается, что на этом должности нужно будет:
В ВСУ ищут руководителя пункта (скриншот: work.ua)
Механика-аккумуляторщика ищут в воинской части А4885.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 50 000 грн.
Этот человек должен будет:
В ВСУ ищут механика-аккумуляторщика (скриншот: work.ua)
Делопроизводителя (деловода) ищут в воинской части А7288.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 50 000 грн.
При этом нужно будет:
В ВСУ ищут делопроизводителя (скриншот: work.ua)
Слесаря по ремонту автомобилей ищет 502 отдельный батальон РЭБ.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 грн.
В вакансии уточняется, что потенциальный военный может мобилизоваться до конца военного положения или же служить по контракту.
В ВСУ ищут слесаря по ремонту автомобилей (скриншот: work.ua)
Инженера по ремонту FPV-дронов ищет 1 механизированный батальон 22 ОМБр.
Денежное обеспечение - от 50 000 до 120 000 грн.
При этом нужно будет:
В ВСУ ищут инженера по ремонту FPV-дронов (скриншот: work.ua)
Такелажника ищут в 81 ОАэМБр (отдельную аэромобильную бригаду).
Денежное обеспечение - от 21 000 до 51 000 грн.
Кандидату на вакансию требуется:
В ВСУ ищут такелажника (скриншот: work.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие специалисты больше всего нужны армии и какие вакансии наиболее популярны среди украинцев.
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