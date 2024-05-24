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Топ-10 свежих вакансий для военнообязанных: кто нужен армии и какие зарплаты

ВСУ предлагают украинцам разные вакансии (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Полномасштабная война с РФ продолжается и мобилизация в Украине набирает обороты. Учитывая это, Министерство обороны приглашает украинцев присоединиться к Силам обороны и предлагает 10 лучших актуальных вакансий для работы в ВСУ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Минобороны рассказывает, кого именно сейчас ищут в армии.

Юрист

Юриста ищет 193 отдельный батальон 124 ОБр ТрО.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 125 000 грн (в зависимости от поставленной задачи и места службы).

При этом нужно будет:

  • нести ответственность за организацию и состояние правовой работы в воинской части
  • проверять проекты приказов или других документов на соответствие требованиям законодательства
  • осуществлять правовое обеспечение хозяйственной деятельности части
  • представлять интересы воинской части в судах и других органах (по поручению командира) и т.п.

В ВСУ ищут юриста (скриншот: work.ua)

Кочегар

Кочегара-военнослужащего ищут в воинской части А7038.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 121 000 грн.

Среди обязанностей человека на этом посту:

  • следить за работой и поддерживать в порядке и рабочем состоянии технические узлы
  • соблюдать требования по безопасности труда и правила внутреннего распорядка
  • соблюдать требования уставов Вооруженных сил Украины

В ВСУ ищут кочегара (скриншот: work.ua)

Капеллан

Капеллана ищут в 21 отдельный батальон специального назначения.

Денежное обеспечение - от 30 000 до 130 000 грн.

Уточняется, что среди обязанностей потенциального военного будут следующие:

  • взаимодействовать с психологом батальона
  • обеспечивать духовную поддержку военнослужащих и их семей
  • организовывать и проводить религиозные обряды, службы и другие события в военной среде
  • проводить индивидуальные консультации и духовные беседы с военнослужащими
  • способствовать духовному росту и нравственному воспитанию военного коллектива

В ВСУ ищут капеллана (скриншот: work.ua)

Водитель-сапер

Водителя-сапера ищут в инженерно-саперное отделение воинской части А4085.

Денежное обеспечение - от 50 000 до 100 000 грн

Среди основных требований к кандидатам:

  • возраст от 18 до 55 лет
  • базовое среднее образование
  • пригодность к военной службе

В ВСУ ищут водителя-сапера (скриншот: work.ua)

Руководитель полетами испытательного полигона

Начальнику пункта и руководителя полетами испытательного полигона ищут в Государственном испытательном полигоне ВСУ.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 23 500 грн.

В вакансии отмечается, что на этом должности нужно будет:

  • управлять деятельностью службы
  • распределять обязанности между работниками по направлениям работы
  • возглавлять и контролировать работу работников
  • организовывать своевременное и качественное выполнение возложенных на службу задач по обеспечению контроля над полетами, внедрение новых технологий для повышения эффективности работы службы

В ВСУ ищут руководителя пункта (скриншот: work.ua)

Механик-аккумуляторщик

Механика-аккумуляторщика ищут в воинской части А4885.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 50 000 грн.

Этот человек должен будет:

  • выполнять простые и средней сложности работы по ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей разных типов и емкостей (выявлять повреждение элементов батарей и устранять их, производить текущий ремонт зарядных агрегатов и т.п.)
  • заменять электролит и производить сепарацию в аккумуляторных батареях
  • готовить электролит согласно установленной рецептуре
  • монтировать и демонтировать элементы аккумуляторных батарей с исправлением соединительных деталей и т.п.

В ВСУ ищут механика-аккумуляторщика (скриншот: work.ua)

Деловод

Делопроизводителя (деловода) ищут в воинской части А7288.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 50 000 грн.

При этом нужно будет:

  • организовывать и вести документацию в соответствии с требованиями военного законодательства
  • готовить отчеты и доклады для руководства
  • координировать и контролировать исполнение приказов и распоряжений

В ВСУ ищут делопроизводителя (скриншот: work.ua)

Слесарь по ремонту автомобилей

Слесаря по ремонту автомобилей ищет 502 отдельный батальон РЭБ.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 грн.

В вакансии уточняется, что потенциальный военный может мобилизоваться до конца военного положения или же служить по контракту.

В ВСУ ищут слесаря по ремонту автомобилей (скриншот: work.ua)

Инженер по ремонту FPV-дронов

Инженера по ремонту FPV-дронов ищет 1 механизированный батальон 22 ОМБр.

Денежное обеспечение - от 50 000 до 120 000 грн.

При этом нужно будет:

  • ремонтировать и обслуживать FPV дроны
  • диагностировать и исправлять неисправности
  • выполнять плановые и аварийные работы по содержанию дронов в готовом к использованию состоянии

В ВСУ ищут инженера по ремонту FPV-дронов (скриншот: work.ua)

Такелажник

Такелажника ищут в 81 ОАэМБр (отдельную аэромобильную бригаду).

Денежное обеспечение - от 21 000 до 51 000 грн.

Кандидату на вакансию требуется:

  • уметь изучать объекты, которые нужно переместить, оценивать все параметры оборудования
  • уметь соорудить подъемное устройство на месте транспортировки, закрепить тросы, крюки и другие устройства
  • уметь соединять канаты и стропы, строить фасадные подъемные устройства
  • иметь необходимые знания для обслуживания и ремонта оборудования такелажа и т.п.

В ВСУ ищут такелажника (скриншот: work.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие специалисты больше всего нужны армии и какие вакансии наиболее популярны среди украинцев.

Читайте также о 10 вакансиях от ВСУ в тылу - для тех, кто не хочет на "ноль".

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