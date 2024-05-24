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Топ-10 свіжих вакансій для військовозобов'язаних: хто потрібен армії і які зарплати

ЗСУ пропонують українцям різні вакансії (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Повномасштабна війна з РФ триває і мобілізація в Україні набирає обертів. З огляду на це Міністерство оборони запрошує українців долучитися до Сил оборони та пропонує 10 кращих актуальних вакансій для роботи в ЗСУ.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Міноборони розповідає, кого саме зараз шукають в армії.

Юрист

Юриста шукає 193 окремий батальйон 124 ОБр ТрО. 

Грошове забезпечення - від 21 000 до 125 000 грн (залежно від поставленого завдання та місця служби).

При цьому потрібно буде:

  • нести відповідальність за організацію та стан правової роботи у військовій частині
  • перевіряти проекти наказів чи інших документів на відповідність вимогам законодавства
  • здійснювати правове забезпечення господарської діяльності частини
  • представляти інтереси військової частини в судах та інших органах (за дорученням командира) тощо

У ЗСУ шукають юриста (скріншот: work.ua)

Кочегар

Кочегара-військовослужбовця шукають у військовій частині А7038.

Грошове забезпечення - від 21 000 до 121 000 грн.

Серед обов'язків людини на цій посаді:

  • стежити за роботою й підтримувати у порядку та робочому стані технічні вузли
  • дотримуватися вимог щодо безпеки праці та правил внутрішнього розпорядку
  • дотримуватися вимог статутів Збройних сил України

У ЗСУ шукають кочегара (скріншот: work.ua)

Капелан

Капелана шукають у 21 окремий батальйон спеціального призначення.

Грошове забезпечення - від 30 000 до 130 000 грн.

Уточнюється, що серед обов'язків потенційного військового будуть такі:

  • взаємодіяти з психологом батальйону
  • забезпечувати духовну підтримку військовослужбовців та їхніх сімей
  • організовувати й проводити релігійні обряди, служби та інші події у військовому середовищі
  • проводити індивідуальні консультації та духовні розмови з військовослужбовцями
  • сприяти духовному зростанню та етичному вихованню військового колективу

У ЗСУ шукають капелана (скріншот: work.ua)

Водій-сапер

Водія-сапера шукають до інженерно-саперного відділення військової частини А4085.

Грошове забезпечення - від 50 000 до 100 000 грн

Серед основних вимог до кандидатів:

  • вік від 18 до 55 років
  • базова середня освіта
  • придатність до військової служби

У ЗСУ шукають водія-сапера (скріншот: work.ua)

Керівник польотами випробувального полігону

Начальнику пункту й керівника польотами випробувального полігону шукають у Державному випробувальний полігон ЗСУ.

Грошове забезпечення - від 21 000 до 23 500 грн.

У вакансії зазначається, що на цій посаді потрібно буде:

  • керувати діяльністю служби
  • розподіляти обов'язки між працівниками за напрямами роботи
  • очолювати й контролювати роботу працівників
  • організовувати своєчасне та якісне виконання покладених на службу завдань щодо забезпечення контролю за польотами, впровадження нових технологій для підвищення ефективності роботи служби

У ЗСУ шукають керівника пункту (скріншот: work.ua)

Механік-акумуляторник

Механіка-акумуляторника шукають у військовій частині А4885.

Грошове забезпечення - від 20 000 до 50 000 грн.

Ця людина повинна буде:

  • виконувати прості та середньої складності роботи з ремонту акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей (виявляти пошкодження елементів батарей та усувати їх, проводити поточний ремонт зарядних агрегатів тощо)
  • замінювати електроліт і здійснювати сепарацію в акумуляторних батареях
  • готувати електроліт згідно із встановленою рецептурою
  • монтувати й демонтує елементи акумуляторних батарей з виправленням з'єднувальних деталей тощо

У ЗСУ шукають механіка-акумуляторника (скріншот: work.ua)

Діловод

Діловода шукають у військовій частині А7288.

Грошове забезпечення - від 21 000 до 50 000 грн.

При цьому потрібно буде:

  • організовувати та вести документацію відповідно до вимог військового законодавства
  • готувати звіти й доповіді для керівництва
  • координувати й контролювати виконання наказів та розпоряджень

У ЗСУ шукають діловода (скріншот: work.ua)

Слюсар з ремонту автомобілів

Слюсаря з ремонту автомобілів шукає 502 окремий батальйон РЕБ.

Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 грн.

У вакансії уточнюється, що потенційний військовий може мобілізуватися до кінця воєнного стану, або ж служити за контрактом.

У ЗСУ шукають слюсаря з ремонту автомобілів (скріншот: work.ua)

Інженер з ремонту FPV-дронів

Інженера з ремонту FPV-дронів шукає 1 механізований батальйон 22 ОМБр.

Грошове забезпечення - від 50 000 до 120 000 грн.

При цьому потрібно буде:

  • ремонтувати й обслуговувати FPV дрони
  • діагностувати та виправляти несправності
  • виконувати планові та аварійні роботи з утримання дронів у готовому до використання стані

У ЗСУ шукають інженера з ремонту FPV-дронів (скріншот: work.ua)

Такелажник

Такелажника шукають у 81 ОАеМБр (окрему аеромобільну бригаду).

Грошове забезпечення - від 21 000 до 51 000 грн.

Кандидату на вакансію потрібно:

  • вміти вивчати об'єкти, які потрібно перемістити, оцінювати всі параметри устаткування
  • вміти спорудити підйомний пристрій на місці транспортування, закріпити троси, гаки та інші пристрої
  • вміти з'єднувати канати й стропи, споруджувати фасадні підйомні пристрої
  • мати необхідні знання для обслуговування та ремонту устаткування такелажу тощо

У ЗСУ шукають такелажника (скріншот: work.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які спеціалісти найбільше потрібні армії та які вакансії найбільш популярні серед українців.

Читайте також про 10 вакансій від ЗСУ в тилу - для тих, хто не хоче на "нуль".

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