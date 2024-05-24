Топ-10 свіжих вакансій для військовозобов'язаних: хто потрібен армії і які зарплати

Повномасштабна війна з РФ триває і мобілізація в Україні набирає обертів. З огляду на це Міністерство оборони запрошує українців долучитися до Сил оборони та пропонує 10 кращих актуальних вакансій для роботи в ЗСУ.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Міноборони розповідає, кого саме зараз шукають в армії.
Юриста шукає 193 окремий батальйон 124 ОБр ТрО.
Грошове забезпечення - від 21 000 до 125 000 грн (залежно від поставленого завдання та місця служби).
При цьому потрібно буде:
У ЗСУ шукають юриста (скріншот: work.ua)
Кочегара-військовослужбовця шукають у військовій частині А7038.
Грошове забезпечення - від 21 000 до 121 000 грн.
Серед обов'язків людини на цій посаді:
У ЗСУ шукають кочегара (скріншот: work.ua)
Капелана шукають у 21 окремий батальйон спеціального призначення.
Грошове забезпечення - від 30 000 до 130 000 грн.
Уточнюється, що серед обов'язків потенційного військового будуть такі:
У ЗСУ шукають капелана (скріншот: work.ua)
Водія-сапера шукають до інженерно-саперного відділення військової частини А4085.
Грошове забезпечення - від 50 000 до 100 000 грн
Серед основних вимог до кандидатів:
У ЗСУ шукають водія-сапера (скріншот: work.ua)
Начальнику пункту й керівника польотами випробувального полігону шукають у Державному випробувальний полігон ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 21 000 до 23 500 грн.
У вакансії зазначається, що на цій посаді потрібно буде:
У ЗСУ шукають керівника пункту (скріншот: work.ua)
Механіка-акумуляторника шукають у військовій частині А4885.
Грошове забезпечення - від 20 000 до 50 000 грн.
Ця людина повинна буде:
У ЗСУ шукають механіка-акумуляторника (скріншот: work.ua)
Діловода шукають у військовій частині А7288.
Грошове забезпечення - від 21 000 до 50 000 грн.
При цьому потрібно буде:
У ЗСУ шукають діловода (скріншот: work.ua)
Слюсаря з ремонту автомобілів шукає 502 окремий батальйон РЕБ.
Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 грн.
У вакансії уточнюється, що потенційний військовий може мобілізуватися до кінця воєнного стану, або ж служити за контрактом.
У ЗСУ шукають слюсаря з ремонту автомобілів (скріншот: work.ua)
Інженера з ремонту FPV-дронів шукає 1 механізований батальйон 22 ОМБр.
Грошове забезпечення - від 50 000 до 120 000 грн.
При цьому потрібно буде:
У ЗСУ шукають інженера з ремонту FPV-дронів (скріншот: work.ua)
Такелажника шукають у 81 ОАеМБр (окрему аеромобільну бригаду).
Грошове забезпечення - від 21 000 до 51 000 грн.
Кандидату на вакансію потрібно:
У ЗСУ шукають такелажника (скріншот: work.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які спеціалісти найбільше потрібні армії та які вакансії найбільш популярні серед українців.
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