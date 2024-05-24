Топ-10 свежих вакансий для военнообязанных: кто нужен армии и какие зарплаты
Полномасштабная война с РФ продолжается и мобилизация в Украине набирает обороты. Учитывая это, Министерство обороны приглашает украинцев присоединиться к Силам обороны и предлагает 10 лучших актуальных вакансий для работы в ВСУ.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Минобороны рассказывает, кого именно сейчас ищут в армии.
Юрист
Юриста ищет 193 отдельный батальон 124 ОБр ТрО.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 125 000 грн (в зависимости от поставленной задачи и места службы).
При этом нужно будет:
- нести ответственность за организацию и состояние правовой работы в воинской части
- проверять проекты приказов или других документов на соответствие требованиям законодательства
- осуществлять правовое обеспечение хозяйственной деятельности части
- представлять интересы воинской части в судах и других органах (по поручению командира) и т.п.
В ВСУ ищут юриста (скриншот: work.ua)
Кочегар
Кочегара-военнослужащего ищут в воинской части А7038.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 121 000 грн.
Среди обязанностей человека на этом посту:
- следить за работой и поддерживать в порядке и рабочем состоянии технические узлы
- соблюдать требования по безопасности труда и правила внутреннего распорядка
- соблюдать требования уставов Вооруженных сил Украины
В ВСУ ищут кочегара (скриншот: work.ua)
Капеллан
Капеллана ищут в 21 отдельный батальон специального назначения.
Денежное обеспечение - от 30 000 до 130 000 грн.
Уточняется, что среди обязанностей потенциального военного будут следующие:
- взаимодействовать с психологом батальона
- обеспечивать духовную поддержку военнослужащих и их семей
- организовывать и проводить религиозные обряды, службы и другие события в военной среде
- проводить индивидуальные консультации и духовные беседы с военнослужащими
- способствовать духовному росту и нравственному воспитанию военного коллектива
В ВСУ ищут капеллана (скриншот: work.ua)
Водитель-сапер
Водителя-сапера ищут в инженерно-саперное отделение воинской части А4085.
Денежное обеспечение - от 50 000 до 100 000 грн
Среди основных требований к кандидатам:
- возраст от 18 до 55 лет
- базовое среднее образование
- пригодность к военной службе
В ВСУ ищут водителя-сапера (скриншот: work.ua)
Руководитель полетами испытательного полигона
Начальнику пункта и руководителя полетами испытательного полигона ищут в Государственном испытательном полигоне ВСУ.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 23 500 грн.
В вакансии отмечается, что на этом должности нужно будет:
- управлять деятельностью службы
- распределять обязанности между работниками по направлениям работы
- возглавлять и контролировать работу работников
- организовывать своевременное и качественное выполнение возложенных на службу задач по обеспечению контроля над полетами, внедрение новых технологий для повышения эффективности работы службы
В ВСУ ищут руководителя пункта (скриншот: work.ua)
Механик-аккумуляторщик
Механика-аккумуляторщика ищут в воинской части А4885.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 50 000 грн.
Этот человек должен будет:
- выполнять простые и средней сложности работы по ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей разных типов и емкостей (выявлять повреждение элементов батарей и устранять их, производить текущий ремонт зарядных агрегатов и т.п.)
- заменять электролит и производить сепарацию в аккумуляторных батареях
- готовить электролит согласно установленной рецептуре
- монтировать и демонтировать элементы аккумуляторных батарей с исправлением соединительных деталей и т.п.
В ВСУ ищут механика-аккумуляторщика (скриншот: work.ua)
Деловод
Делопроизводителя (деловода) ищут в воинской части А7288.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 50 000 грн.
При этом нужно будет:
- организовывать и вести документацию в соответствии с требованиями военного законодательства
- готовить отчеты и доклады для руководства
- координировать и контролировать исполнение приказов и распоряжений
В ВСУ ищут делопроизводителя (скриншот: work.ua)
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесаря по ремонту автомобилей ищет 502 отдельный батальон РЭБ.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 грн.
В вакансии уточняется, что потенциальный военный может мобилизоваться до конца военного положения или же служить по контракту.
В ВСУ ищут слесаря по ремонту автомобилей (скриншот: work.ua)
Инженер по ремонту FPV-дронов
Инженера по ремонту FPV-дронов ищет 1 механизированный батальон 22 ОМБр.
Денежное обеспечение - от 50 000 до 120 000 грн.
При этом нужно будет:
- ремонтировать и обслуживать FPV дроны
- диагностировать и исправлять неисправности
- выполнять плановые и аварийные работы по содержанию дронов в готовом к использованию состоянии
В ВСУ ищут инженера по ремонту FPV-дронов (скриншот: work.ua)
Такелажник
Такелажника ищут в 81 ОАэМБр (отдельную аэромобильную бригаду).
Денежное обеспечение - от 21 000 до 51 000 грн.
Кандидату на вакансию требуется:
- уметь изучать объекты, которые нужно переместить, оценивать все параметры оборудования
- уметь соорудить подъемное устройство на месте транспортировки, закрепить тросы, крюки и другие устройства
- уметь соединять канаты и стропы, строить фасадные подъемные устройства
- иметь необходимые знания для обслуживания и ремонта оборудования такелажа и т.п.
В ВСУ ищут такелажника (скриншот: work.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие специалисты больше всего нужны армии и какие вакансии наиболее популярны среди украинцев.
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