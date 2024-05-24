Топ-10 свіжих вакансій для військовозобов'язаних: хто потрібен армії і які зарплати

Повномасштабна війна з РФ триває і мобілізація в Україні набирає обертів. З огляду на це Міністерство оборони запрошує українців долучитися до Сил оборони та пропонує 10 кращих актуальних вакансій для роботи в ЗСУ.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Міноборони розповідає, кого саме зараз шукають в армії.

При цьому потрібно буде:

У вакансії уточнюється, що потенційний військовий може мобілізуватися до кінця воєнного стану, або ж служити за контрактом.

При цьому потрібно буде:

Ця людина повинна буде:

У вакансії зазначається, що на цій посаді потрібно буде:

Уточнюється, що серед обов'язків потенційного військового будуть такі:

При цьому потрібно буде:

Грошове забезпечення - від 21 000 до 125 000 грн (залежно від поставленого завдання та місця служби).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які спеціалісти найбільше потрібні армії та які вакансії найбільш популярні серед українців.

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