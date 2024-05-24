Топ-10 свіжих вакансій для військовозобов'язаних: хто потрібен армії і які зарплати
Повномасштабна війна з РФ триває і мобілізація в Україні набирає обертів. З огляду на це Міністерство оборони запрошує українців долучитися до Сил оборони та пропонує 10 кращих актуальних вакансій для роботи в ЗСУ.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Міноборони розповідає, кого саме зараз шукають в армії.
Юрист
Юриста шукає 193 окремий батальйон 124 ОБр ТрО.
Грошове забезпечення - від 21 000 до 125 000 грн (залежно від поставленого завдання та місця служби).
При цьому потрібно буде:
- нести відповідальність за організацію та стан правової роботи у військовій частині
- перевіряти проекти наказів чи інших документів на відповідність вимогам законодавства
- здійснювати правове забезпечення господарської діяльності частини
- представляти інтереси військової частини в судах та інших органах (за дорученням командира) тощо
У ЗСУ шукають юриста (скріншот: work.ua)
Кочегар
Кочегара-військовослужбовця шукають у військовій частині А7038.
Грошове забезпечення - від 21 000 до 121 000 грн.
Серед обов'язків людини на цій посаді:
- стежити за роботою й підтримувати у порядку та робочому стані технічні вузли
- дотримуватися вимог щодо безпеки праці та правил внутрішнього розпорядку
- дотримуватися вимог статутів Збройних сил України
У ЗСУ шукають кочегара (скріншот: work.ua)
Капелан
Капелана шукають у 21 окремий батальйон спеціального призначення.
Грошове забезпечення - від 30 000 до 130 000 грн.
Уточнюється, що серед обов'язків потенційного військового будуть такі:
- взаємодіяти з психологом батальйону
- забезпечувати духовну підтримку військовослужбовців та їхніх сімей
- організовувати й проводити релігійні обряди, служби та інші події у військовому середовищі
- проводити індивідуальні консультації та духовні розмови з військовослужбовцями
- сприяти духовному зростанню та етичному вихованню військового колективу
У ЗСУ шукають капелана (скріншот: work.ua)
Водій-сапер
Водія-сапера шукають до інженерно-саперного відділення військової частини А4085.
Грошове забезпечення - від 50 000 до 100 000 грн
Серед основних вимог до кандидатів:
- вік від 18 до 55 років
- базова середня освіта
- придатність до військової служби
У ЗСУ шукають водія-сапера (скріншот: work.ua)
Керівник польотами випробувального полігону
Начальнику пункту й керівника польотами випробувального полігону шукають у Державному випробувальний полігон ЗСУ.
Грошове забезпечення - від 21 000 до 23 500 грн.
У вакансії зазначається, що на цій посаді потрібно буде:
- керувати діяльністю служби
- розподіляти обов'язки між працівниками за напрямами роботи
- очолювати й контролювати роботу працівників
- організовувати своєчасне та якісне виконання покладених на службу завдань щодо забезпечення контролю за польотами, впровадження нових технологій для підвищення ефективності роботи служби
У ЗСУ шукають керівника пункту (скріншот: work.ua)
Механік-акумуляторник
Механіка-акумуляторника шукають у військовій частині А4885.
Грошове забезпечення - від 20 000 до 50 000 грн.
Ця людина повинна буде:
- виконувати прості та середньої складності роботи з ремонту акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей (виявляти пошкодження елементів батарей та усувати їх, проводити поточний ремонт зарядних агрегатів тощо)
- замінювати електроліт і здійснювати сепарацію в акумуляторних батареях
- готувати електроліт згідно із встановленою рецептурою
- монтувати й демонтує елементи акумуляторних батарей з виправленням з'єднувальних деталей тощо
У ЗСУ шукають механіка-акумуляторника (скріншот: work.ua)
Діловод
Діловода шукають у військовій частині А7288.
Грошове забезпечення - від 21 000 до 50 000 грн.
При цьому потрібно буде:
- організовувати та вести документацію відповідно до вимог військового законодавства
- готувати звіти й доповіді для керівництва
- координувати й контролювати виконання наказів та розпоряджень
У ЗСУ шукають діловода (скріншот: work.ua)
Слюсар з ремонту автомобілів
Слюсаря з ремонту автомобілів шукає 502 окремий батальйон РЕБ.
Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 грн.
У вакансії уточнюється, що потенційний військовий може мобілізуватися до кінця воєнного стану, або ж служити за контрактом.
У ЗСУ шукають слюсаря з ремонту автомобілів (скріншот: work.ua)
Інженер з ремонту FPV-дронів
Інженера з ремонту FPV-дронів шукає 1 механізований батальйон 22 ОМБр.
Грошове забезпечення - від 50 000 до 120 000 грн.
При цьому потрібно буде:
- ремонтувати й обслуговувати FPV дрони
- діагностувати та виправляти несправності
- виконувати планові та аварійні роботи з утримання дронів у готовому до використання стані
У ЗСУ шукають інженера з ремонту FPV-дронів (скріншот: work.ua)
Такелажник
Такелажника шукають у 81 ОАеМБр (окрему аеромобільну бригаду).
Грошове забезпечення - від 21 000 до 51 000 грн.
Кандидату на вакансію потрібно:
- вміти вивчати об'єкти, які потрібно перемістити, оцінювати всі параметри устаткування
- вміти спорудити підйомний пристрій на місці транспортування, закріпити троси, гаки та інші пристрої
- вміти з'єднувати канати й стропи, споруджувати фасадні підйомні пристрої
- мати необхідні знання для обслуговування та ремонту устаткування такелажу тощо
У ЗСУ шукають такелажника (скріншот: work.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які спеціалісти найбільше потрібні армії та які вакансії найбільш популярні серед українців.
Читайте також про 10 вакансій від ЗСУ в тилу - для тих, хто не хоче на "нуль".