Топ-10 самых крутых женских ароматов на каждый день

Духи на каждый день - это важная часть вашего повседневного образа, которая может подчеркнуть ваш стиль, настроение и даже создать определенную атмосферу вокруг вас. Выбирая духи для ежедневного использования, важно учитывать несколько факторов, чтобы они отвечали вашим потребностям и не были слишком насыщенными или слишком легкими.

Список лучших духов на каждый день вы найдете в материале РБК-Украина (проект Styler).

10 крутых женских ароматов на каждый день

Adele Gritti

Этот аромат является наиболее политкорректным и универсальным. Он придает молодость. Adèle Gritti - это аромат для женщин, он принадлежит к группе восточные цветочные. Верхние ноты: Османтус, Жасмин.

Adèle Gritti

Pink Molecule Zarkoperfume

Это летний, цветочный аромат нишевого бренда. Парфюмерия для женщин и мужчин, он принадлежит к группе цветочные фруктовые сладкие. Он не будет вас напрягать и отлично подойдет на каждый день.

Pink Molecule Zarkoperfume

Sensual Orchid LM Parfums

Аромат-праздник. Ода идеалам, их шарму. Блеск на губах и жакетах, цветные витрины и нити жемчужины на шее, белоснежные улыбки и дорогие авто. Внешний блеск влечет, стремление к гедонизму становится все сильнее, пафос вводит в головокружение. Но как же приятно это одурманивание!

Sensual Orchid LM Parfums

Neroli Amara Van Cleef & Arpels

Аромат Néroli Amara от Van Cleef & Arpels – это свежий, элегантный и цитрусовый парфюм, отличающийся своей легкостью и невесомостью. Звучит это все раз просто невероятно. Это аромат элегантной женщины, радующейся жизни.

Neroli Amara Van Cleef & Arpels

Paris-Venice Chanel

Этот аромат от известного всем бренда - не оставит никого без чувств. Это изысканный и породистый аромат, вы не спутаете его ни с чем. Это - Chanel! Здесь нет никаких винтажных нот, все очень современно.

Burberry Her Eau de Parfum

Создатель бренда - это автор известного всем аромата Bacara Rouge Франсис Курркиджан. В самом начале вы почувствуете нежно-сладкое, фруктовое сочетание черной смородины, черники и малины. Через мгновение расцветет магическое цветочное сердце, в котором сочетается соблазнительный жасмин с фиалкой.

Основу ароматической композиции образует согревающая амбра, мускус и древесные аккорды, благодаря которым аромат становится необычайно женственным и соблазнительным.

Prada Paradox

Этот дух уже успел стать хитом среди женщин по всему миру. Этот аромат - нежный, шелковистый и очень и очень элегантный.

Ароматная композиция очарует вас цветочными и амбровыми нотками, сопровождающимися цитрусовыми тонами и волшебной мадагаскарской ванилью.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Нота цветов груши очень элегантно сочетается с ягодами и тростниковым сахаром. В самом начале композиции раскрываются деликатные ноты сочной груши с аккордом красных ягод и итальянского мандарина.

Через мгновение ваши ощущения очарует яркая кремовая гардения с легким оттенком фруктов и зелени, а также яркий аккорд белых цветов жасмина. Чувственным завершением аромата станут сладкие ноты пачулей и коричневого сахара.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Peche Cardinal Parfums MDCI

Соблазнительные аккорды насыщенных гурманских фруктовых нот персика, чернослива и кокоса, охлаждаются ежевикой, черной смородиной и артемизией. Фруктово-цветочные ноты перетекают в шлейф и из древесных нот в легком мускусном облаке.

Красивый, роскошный, дорогой в лучшем смысле этого слова. Это аромат дорогой и беззаботной жизни.

Peche Cardinal Parfums MDCI

X for Women Clive Christian

Это еще один аромат с персиком, но здесь сочетается с пачулями и мускусом. Это аромат очень дорогой женщины. Это элегантность и аристократичность во флаконе.