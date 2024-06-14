Как отличить оригинальные духи от подделки и не попасть на деньги: самые главные способы

На украинском рынке существует множество подделок элитной и нишевой парфюмерии. Некоторые изготовители фейков научились так делать флакончики, что их почти не отличишь от оригинала. Но опытные "парфуманьяки" все же могут это сделать.

На что обратить внимание при покупке духов

Упаковка и флакон

Многие производители духов уделяют особое внимание деталям в упаковке. Оригинальные духи имеют качественную, безупречную упаковку, обычно с логотипом и названием бренда, которые выглядят резко и четко. Флакончик также должен иметь четкие линии и маркировку.

Батч-код

Чтобы отличить оригинальные духи от подделок, обратите внимание на батч-код и срок годности. Батч-код - это номер партии товара, обычно состоящий из цифр и букв. Он наносится на коробку методом тиснения и должен содержать по меньшей мере четыре символа.

Этот номер также повторяется на дне или внизу флакона. Буквы и цифры могут быть выгравированы на стеклах, написанных на прозрачной наклейке или нанесенных краской. Прежде всего убедитесь, что символы выглядят четко. Важно, чтобы номера на коробке и флаконе совпадали; если нет, это может являться признаком подделки.

Как проверить на специальном сайте

Батчкод, в принципе, это информация о номере партии, содержащей также данные о дате выпуска парфюма. Узнайте ее, ведь всякий товар имеет срок годности, даже оригинальные духи, и убедиться в соответствии товара просто.

Зайдите на веб-сайт checkfresh.com. Выберите там в поисковой строчке название бренда, введите вручную батчкод и нажмите проверить. И вы узнаете все о своем духе.

Как проверить аромат (скриншот)

Аромат и его продолжительность

Оригинальные духи обладают уникальным ароматом, который трудно воспроизвести. Если аромат кажется вам недостаточно стойким или слишком слабым, это может являться признаком подделки.

Как отличить оригинальные духи от подделки (фото: freepik.com)

Цена

Хотя это не всегда определенный признак, очень низкая цена может указывать на подделку. Поддельные духи часто продают значительно меньшую цену, чем оригинальные, ведь они изготавливаются из дешевых ингредиентов. Но бывают случаи, когда грубые подделки продают по цене подлинника.

Магазин, где вы покупаете

Покупка известных брендов в лицензированных магазинах или от официальных дистрибьюторов уменьшает риск покупки подделки. Не покупайте духи в подземных переходах или у сомнительных продавцов на сайтах объявлений!

Упаковка и документы

Оригинальные духи всегда сопровождаются качественной упаковкой и документами, такими как сертификат подлинности, инструкции по использованию и т.п.

Где лучше всего хранить духи

Духи нуждаются в особых условиях хранения, поскольку имеют пять врагов: свет, слишком высокую или низкую температуру, воздух, движение и влажность.

Флакон лучше хранить в темном месте, например в коробке, поскольку свет может вызвать химические реакции в духах, что приводит к его порче. Но не следует хранить духи в сумке или ящике, поскольку движение также может отрицательно повлиять на их качество. Духи лучше оставить неподвижными.

Оптимальная температура для хранения духов –-от 20 до 25 градусов Цельсия, а влажность воздуха - не более 70%.

Таким образом, ванная комната не является лучшим вариантом, равно как холодильник. Лучше хранить их в спальне или другой комнате. Важно также убедиться, что пулевизатор не деформируется, а крышка закрывается герметично, поскольку воздух может попасть внутрь и выпарить аромат.