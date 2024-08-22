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Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году

Четверг 22 августа 2024 15:50
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Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году Фото: Какие самые популярные духи в Украине за последний год (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Духи - это очень приятное дополнение к образу женщины и мужчины, который может вдохновить и несколько "намекнуть" на вкусы личности. Украинцы и украинки с удовольствием покупают духи, даже в трудное для страны время, потому что жизнь есть - здесь и сейчас.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте о самых популярных 10 ароматах, которые покупают украинцы в 2024 году.

Какие духи покупали украинцы в 2024 году

На 10 месте по продажам в Украине стоит:

Tiziana Terenzi Kirke

Первоначальные ноты простираются в атмосфере сладкими ягодными аккордами малины и травянистым ароматом листьев черной смородины, дополняясь экзотическими оттенками маракуи и нежными акцентами персика.

Сердце духов пахнет трепетными нотами ландыша, сладкими пряными оттенками ванили и соблазнительными аккордами гелиотропа, которые перетекают в финальный шлейфовый аромат, сотканный из мускуса, пачули и сандала.

Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году

Tiziana Terenzi Kirke (фото: belleza.com.ua)

9 место занимает Angels' Share By Kilian

Это нишевый аромат, который создан как для женщин, так и для мужчин. Этот парфюм принадлежит семейству Восточные Ванильные и был выпущен в 2020 году. Парфюмером, создавшим Angels' Share, является Бенуа Лапуза.

Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году

Angels' Share By Kilian (Скриншот)

На 8 месте Escentric Molecules Escentric 02

Об уникальности этого аромата говорит его база, представленная молекулой Iso Е Super. Этот таинственный элемент сочетает в себе ароматы сандалового дерева и стойкого мускуса. Сердечный аккорд композиции громко звучит благородными ароматами бузины и ветивера. А вступительная терция радует благовониями сладкого ириса.

Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году

Escentric Molecules Escentric 02 (Скриншот)

На 7 мест и в топе продаж = важно расположился мужской аромат Megamare Orto Parisi.

"Безграничный океан и драгоценная серая амбра. Этот аромат посвящен морю и звучит как его песня", - так описывает аромат владелец бренда.

Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году

Megamare Orto Parisi (Скриншот)

6 место - это аромат Aventus от Creed. Также мужской аромат.

Aventus был выпущен в 2010. Aventus был создан парфюмером Jean-Christophe Hérault и Erwin Creed. Верхние ноты: Бергамот, Черная Смородина, Яблоко, Лимон и Розовый Перец; ноты сердца: Ананас, Пачули и Марокканский Жасмин; ноты базы: Береза, Мускус, Дубовый Мох, Амброксан и Кедр.

Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году

На 5 месте - Zarkoperfume Pink Molecule

Это летний, цветочный аромат нишевого бренда. Парфюмерия для женщин и мужчин, он принадлежит к группе цветочные фруктовые сладкие.

Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году

На 4-м месте Blue Talisman Ex Nihilo

Blue Talisman принадлежит к группе древесных ароматов. Гипнотическая и многогранная композиция касается кожи, как драгоценное украшение, отполированное до блеска. Аромат открывается тонкой свежестью бергамота, имбиря, груши и мандарина. В сердце - объемное звучание флердоранжа и амброво-древесной молекулы Джордживуд.

Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году

Третье почетное место отдали украинцы - это аромат Ganymede Marc-Antoine Barrois.

В верхних нотах ярко чувствуется элегантная замша, свежие минеральные ноты и листья душистой фиалки. В сердце аромата звучит сочный мандарин, сдержанные цветочные акценты бессмертника и шафрана. База - это теплый османтус с фруктовыми нотками и глубокое звучание древесных нот, которые придают духам стойкий и насыщенный шлейф.

Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году

Второе место по продажам в Украине - это Tilia MarcAntoine Barrois.

Аромат липового цвета. Первый в созвездии цветочных духов, Tilia также, для его создателя Марка-Антуана Барруа и его многолетнего сообщника, парфюмера Квентина Биша, является именем воображаемой звезды. Того, кто грезит счастливыми днями. Ода простоты и оптимизма.

Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году

На 1 месте лидеров по продажам в Украине - Essential Parfums Bois Imperial.

Парфюмерная вода Essential Parfums Bois Imperial - редкое виртуозное произведение из категории унисекс, которое мастерски обыграно своими создателями с первого и до последнего момента.

Топ-10 духов, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году

    Читайте также, как отличить оригинальные духи от подделки и не попасть на деньги.

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    В материале были использованы данные с сайтов Kremchik.ua, Makeup, Aromateca.

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