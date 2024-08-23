Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

Парфуми на кожен день - це важлива частина вашого повсякденного образу, яка може підкреслити ваш стиль, настрій і навіть створити певну атмосферу навколо вас. Вибираючи парфуми для щоденного використання, важливо враховувати кілька факторів, щоб вони відповідали вашим потребам і не були надто насиченими або надто легкими.

Список найкращих парфумів на кожен день, ви знайдете у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

10 крутих жіночих ароматів на кожен день

Adele Gritti

Цей аромат є найбільш політкоректним та універсальним. Він надає молодість. Adèle Gritti - це парфум для жінок, він належить до групи східні квіткові. Верхні ноти: Османтус, Жасмін.

Adèle Gritti

Pink Molecule Zarkoperfume

Це літній, квітковий аромат нішевого бренду. Парфум для жінок та чоловіків, він належить до групи квіткові фруктові солодкі. Він не буде вас напружувати і чудово підійде на кожен день.

Pink Molecule Zarkoperfume

Sensual Orchid LM Parfums

Аромат-свято. Ода ідеалам, їхньому шарму. Блиск на губах і жакетах, кольорові вітрини та нитки перлин на шиї, білосніжні усмішки та дорогі авто. Зовнішній блиск вабить, прагнення до гедонізму стає все сильнішим, пафос вводить у запаморочення. Але яке ж приємне це одурманювання!

Sensual Orchid LM Parfums

Neroli Amara Van Cleef & Arpels

Аромат Néroli Amara від Van Cleef & Arpels - це свіжий, елегантний і цитрусовий парфум, який відзначається своєю легкістю та невагомістю. Звучить це все разм просто неймовірно. Це аромат елегантної жінки, яка радіє життю.

Neroli Amara Van Cleef & Arpels

Paris-Venice Chanel

Цей аромат від відомого всім бренду - не залишить нікого без почуттів. Це вишуканий і породистий аромат, ви не сплутаєте його ні з чим. Це - Chanel! Тут нема жодних вінтажних нот, все дуже сучасно.

Burberry Her Eau de Parfum

Творець бренду - це автор відомого всім аромату Bacara Rouge Франсіс Курркіджан. На самому початку ви відчуєте ніжно-солодке, фруктове поєднання чорної смородини, чорниці та малини. За мить розцвіте магічне квіткове серце, у якому поєднується звабливий жасмин із фіалкою.

Основу ароматичної композиції утворює зігріваюча амбра, мускус і деревні акорди, завдяки яким аромат стає надзвичайно жіночним і спокусливим.

Prada Paradox

Цей парфум вже встиг стати хітом серед жінок по всьому світу. Цей аромат - ніжний, шовковистий та дуже і дуже елегантний.

Ароматна композиція зачарує вас квітковими й амбровими нотками, що супроводжуються цитрусовими тонами та чарівною мадагаскарською ваніллю.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Нота квітів груші дуже елегантно поєднуються з ягодами та тростинним цукром. На самому початку композиції розкриваються делікатні ноти соковитої груші з акордом червоних ягід та італійського мандарина.

За мить ваші відчуття зачарує яскрава кремова гарденія з легким відтінком фруктів і зелені, а також яскравий акорд білих квітів жасмину. Чуттєвим завершенням аромату стануть солодкі ноти пачулів і коричневого цукру.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Peche Cardinal Parfums MDCI

Спокусливі акорди насичених гурманських фруктових нот персика, чорносливу та кокосу, охолоджуються ожиною, чорною смородиною та артемізією. Фруктово-квіткові ноти перетікають у шлейф та з деревних нот у легкій мускусній хмаринці.

Гарний, розкішний, дорогий у найкращому розумінні цього слова. Це аромат дорогого та безтурботного життя.

Peche Cardinal Parfums MDCI

X for Women Clive Christian

Це ще один аромат з персиком, але тут він поєднується з пачулями та мускусом. Це аромат дуже дорогої жінки. Це вишукана елегантність та аристократичність у флаконі.