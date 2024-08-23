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Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

П'ятниця 23 серпня 2024 15:40
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Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день Фото: Які популярні парфуми можна використовувати кожен день (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Парфуми на кожен день - це важлива частина вашого повсякденного образу, яка може підкреслити ваш стиль, настрій і навіть створити певну атмосферу навколо вас. Вибираючи парфуми для щоденного використання, важливо враховувати кілька факторів, щоб вони відповідали вашим потребам і не були надто насиченими або надто легкими.

Список найкращих парфумів на кожен день, ви знайдете у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

10 крутих жіночих ароматів на кожен день

Adele Gritti

Цей аромат є найбільш політкоректним та універсальним. Він надає молодість. Adèle Gritti - це парфум для жінок, він належить до групи східні квіткові. Верхні ноти: Османтус, Жасмін.

Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

Adèle Gritti

Pink Molecule Zarkoperfume

Це літній, квітковий аромат нішевого бренду. Парфум для жінок та чоловіків, він належить до групи квіткові фруктові солодкі. Він не буде вас напружувати і чудово підійде на кожен день.

Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

Pink Molecule Zarkoperfume

Sensual Orchid LM Parfums

Аромат-свято. Ода ідеалам, їхньому шарму. Блиск на губах і жакетах, кольорові вітрини та нитки перлин на шиї, білосніжні усмішки та дорогі авто. Зовнішній блиск вабить, прагнення до гедонізму стає все сильнішим, пафос вводить у запаморочення. Але яке ж приємне це одурманювання!

Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

Sensual Orchid LM Parfums

Neroli Amara Van Cleef & Arpels

Аромат Néroli Amara від Van Cleef & Arpels - це свіжий, елегантний і цитрусовий парфум, який відзначається своєю легкістю та невагомістю. Звучить це все разм просто неймовірно. Це аромат елегантної жінки, яка радіє життю.

Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

Neroli Amara Van Cleef & Arpels

Paris-Venice Chanel

Цей аромат від відомого всім бренду - не залишить нікого без почуттів. Це вишуканий і породистий аромат, ви не сплутаєте його ні з чим. Це - Chanel! Тут нема жодних вінтажних нот, все дуже сучасно.

Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

Burberry Her Eau de Parfum

Творець бренду - це автор відомого всім аромату Bacara Rouge Франсіс Курркіджан. На самому початку ви відчуєте ніжно-солодке, фруктове поєднання чорної смородини, чорниці та малини. За мить розцвіте магічне квіткове серце, у якому поєднується звабливий жасмин із фіалкою.

Основу ароматичної композиції утворює зігріваюча амбра, мускус і деревні акорди, завдяки яким аромат стає надзвичайно жіночним і спокусливим.

Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

Prada Paradox

Цей парфум вже встиг стати хітом серед жінок по всьому світу. Цей аромат - ніжний, шовковистий та дуже і дуже елегантний.

Ароматна композиція зачарує вас квітковими й амбровими нотками, що супроводжуються цитрусовими тонами та чарівною мадагаскарською ваніллю.

Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Нота квітів груші дуже елегантно поєднуються з ягодами та тростинним цукром. На самому початку композиції розкриваються делікатні ноти соковитої груші з акордом червоних ягід та італійського мандарина.

За мить ваші відчуття зачарує яскрава кремова гарденія з легким відтінком фруктів і зелені, а також яскравий акорд білих квітів жасмину. Чуттєвим завершенням аромату стануть солодкі ноти пачулів і коричневого цукру.

Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Peche Cardinal Parfums MDCI

Спокусливі акорди насичених гурманських фруктових нот персика, чорносливу та кокосу, охолоджуються ожиною, чорною смородиною та артемізією. Фруктово-квіткові ноти перетікають у шлейф та з деревних нот у легкій мускусній хмаринці.

Гарний, розкішний, дорогий у найкращому розумінні цього слова. Це аромат дорогого та безтурботного життя.

Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

Peche Cardinal Parfums MDCI

X for Women Clive Christian

Це ще один аромат з персиком, але тут він поєднується з пачулями та мускусом. Це аромат дуже дорогої жінки. Це вишукана елегантність та аристократичність у флаконі.

Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

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В матеріалі були використані дані з сайтів Kremchik.ua, Makeup, Aromateca та відео Мирослав Niche на YouTube.

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