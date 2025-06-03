Топ-10 самых дорогих драгоценных камней мира: сколько они стоят?

Шпинель

Этот драгоценный камень долгое время путали с рубином. Шпинели имеют широкий спектр оттенков - от красного и розового до редкого василькового синего. Самые ценные - насыщенно-красные и редкие синие образцы, особенно из Бирмы и Таджикистана.

Стоимость зависит от цвета, прозрачности и происхождения. Одним из самых известных примеров шпинели, проданных на аукционе, является Hope Spinel весом 50,13 карата. Ее продали на аукционе Bonhams в 2015 году за 1,47 миллиона долларов, установив рекорд стоимости для шпинели.

Шпинель (фото: christies.com)

Александрит

Александрит известен своей способностью менять цвет: при дневном свете он зеленый, а при искусственном - красновато-фиолетовый. Впервые его обнаружили в 1830 году.

В 2025 году на аукционе Sotheby's александрит с каратом 16,53 продали за 1,92 миллиона долларов, установив новый рекорд. Это примерно 116 000 долларов за карат.

Александрит (фото: www.ft.com)

Сапфир Падпараджа

Сапфир Падпараджа - одна из самых редких разновидностей сапфиров, которая сочетает в себе розовый и оранжевый оттенки. Название происходит от сингальского слова, означающего "лотосовый цвет".

Камень известен своей прозрачностью, отсутствием дефектов и высокой твердостью (близкой к твердости алмаза).

Из-за редкости и уникального цвета сапфиры Падпараджа высоко ценятся коллекционерами. Камень может достигать цен до 100 000 долларов за карат.

Известным примером является сапфир Падпараджа весом 8,01 карата из Шри-Ланки, проданный на аукционе в октябре 2017 года за 780 800 долларов.

Сапфир Падпараджа (фото: www.sothebys.com)

Турмалин Параиба

Турмалин Параиба - редкий драгоценный камень с уникальным неоновым голубовато-зеленым оттенком, открытый в бразильском штате Параиба в 1987 году. Его яркий цвет обусловлен наличием меди.

Из-за исчерпания бразильских месторождений, высококачественные турмалины Параиба стали еще более редкими, что повышает их ценность на рынке.

Овальный турмалин Параиба в кольце продали на аукционе Christie's в 2023 году примерно за более 80 000 долларов за карат.

Сапфир из Кашмира

Сапфиры из Кашмира славятся своим бархатным синим цветом и высокой прозрачностью. Месторождения в этом регионе иссякли еще в XIX веке, что делает эти камни чрезвычайно редкими.

В 2015 году сапфир из Кашмира с 35 каратами продали на аукционе Christie's за 7,36 миллиона долларов, что составляет примерно 209 689 долларов за карат.

Сапфир из Кашмира (фото: rapaport.com)

Изумруд

Изумруды известны своим ярким зеленым цветом, который придается хромом и ванадием. Колумбийские изумруды считаются самыми ценными благодаря своей насыщенности цвета и прозрачности.

"Rockefeller Emerald" весом 18,04 карата был продан на аукционе Christie's в 2017 году за 5,5 миллиона долларов, что составляет рекордные 305 000 долларов за карат для изумрудов.

Изумруд (фото: www.christies.com)

Рубин

Рубины символизируют страсть и силу, а их насыщенный красный цвет обусловлен наличием хрома. Самые ценные рубины происходят из Бирмы и имеют оттенок, известный как "птичья кровь".

В 2015 году легендарный бирманский "Sunrise Ruby" весом 25,59 карата продали за 30,42 миллиона долларов, установив тогда невероятный рекорд - 1,18 миллиона долларов за карат.

Однако в июне 2023 года продали еще больший редкий рубин - 55,22 карата за 34,8 миллиона долларов. Это примерно 630 000 долларов за карат. Хотя цена за карат оказалась ниже, чем у Sunrise Ruby, общая сумма стала одной из самых высоких в истории продаж рубинов.

Рубин (фото: christies.com)

Розовый бриллиант

Розовые бриллианты - одни из самых редких и ценных цветных бриллиантов. Их нежный оттенок возникает из-за структурных аномалий в кристаллической решетке.

В 2017 году розовый бриллиант с почти 60 каратами продали на аукционе Sotheby's в Гонконге за 71,2 миллиона долларов. Это составляет примерно 1,19 миллиона долларов за карат.

Розовый бриллиант (фото: www.naturaldiamonds.com)

Жадеит

Жадеит - самая ценная разновидность нефрита, особенно почитаемая в китайской культуре за свой насыщенный зеленый цвет и полупрозрачность. Этот камень символизирует чистоту, красоту и долголетие.

В 2014 году на аукционе ожерелье из жадеита продали за 27,44 миллиона долларов, установив рекорд для изделий из жадеита. Цена за карат для высококачественного жадеита может достигать 3 миллионов долларов.

В 2024 году это легендарное ожерелье снова появилось на аукционе с оценкой 25-35 миллионов долларов, но не нашло покупателя и осталось непроданным.

Жадеит (фото: www.sothebys.com)

Голубой бриллиант

Этот редкий бриллиант привлекает глубоким голубым цветом.

Известный "Oppenheimer Blue" весом 14,62 карата продали за 57,5 миллиона долларов, что установило рекорд более 3,9 миллиона долларов за карат. Цена зависит от интенсивности цвета и чистоты камня.

Голубой бриллиант (фото: www.christies.com)