Как отличить драгоценные камни от синтетических: 5 советов от ювелиров

Определить, настоящий ли перед вами природный драгоценный камень или синтетический аналог - задача непростая. Ювелиры уверяют, что без лабораторного анализа это часто невозможно сделать со 100% точностью.

Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали ювелирные эксперты из Strong&Precious Art Foundation.

Слишком идеальный вид

Натуральные драгоценные камни почти всегда с естественными включениями, микротрещинами или легкими дефектами. Это их визитная карточка и доказательство природного происхождения.

Синтетические камни, созданные в лаборатории, могут выглядеть чрезвычайно чисто и совершенно - иногда даже слишком.

Хотя некоторые синтетические камни тоже могут иметь включения (особенно при гидротермальном или флюсовом синтезе), абсолютно идеальный вид без каких-либо дефектов - это сигнал проверить камень внимательнее.

Осторожно с покупками онлайн

Камни на фото могут выглядеть лучше, чем в реальности. Часто продавцы используют специальное освещение или обработку изображений, чтобы подчеркнуть блеск и цвет.

Всегда просите дополнительные видео или фото с разных ракурсов, при дневном свете и искусственном освещении. Это поможет увидеть, как камень "работает" в реальности и есть ли скрытые недостатки.

Покупайте только у проверенных продавцов

У надежных ювелирных магазинов или геммологических салонов обычно есть официальные документы, репутация, и они готовы предоставить подробную информацию о камне.

Даже если продавец выглядит надежно, проверяйте наличие сертификата и другие документы. Репутация - важная, но не единственная гарантия.

Всегда требуйте сертификат

Сертификат - это официальный документ от независимой геммологической лаборатории, который подтверждает характеристики и происхождение камня. Самые авторитетные сертификаты - от GIA, IGI, HRD, Gübelin и других признанных учреждений.

Если продавец не предоставляет сертификата, или документ выглядит сомнительно - не стоит покупать такой камень. Вы не имеете гарантии его подлинности.

Проверяйте номер сертификата на официальном сайте лаборатории - это займет две минуты, но сэкономит тысячи.

Обращайтесь к эксперту

Если вы сомневаетесь в качестве или происхождении камня, обратитесь к профессиональному геммологу или независимой лаборатории. Они имеют оборудование для точного анализа и могут определить, натуральный ли ваш камень, синтетический или обработанный.

Это самый надежный способ избежать ошибок, особенно если речь идет о покупке на значительную сумму.

Рынок драгоценных камней становится все более техническим, и синтетические камни сегодня могут быть визуально практически идентичны природным. Но знания, внимательность и помощь специалистов позволяют сделать безопасный и разумный выбор.