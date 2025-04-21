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Почему нельзя подбирать потерянные украшения на улице: народные предостережения

Понедельник 21 апреля 2025 21:15
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Почему нельзя подбирать потерянные украшения на улице: народные предостережения Почему нельзя подбирать на улице потерянные украшения (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Видите на улице кольцо, сережку или цепочку? Рука сама тянется подобрать. Но старые приметы предупреждают: с такими "подарками" может прийти чужая беда. И речь не только о суевериях - в этих предостережениях есть логика и опыт поколений.

Почему не стоит поднимать на улице потерянные чужие украшения и чем это грозит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что говорят народные приметы

В народной традиции потерянное украшение часто не случайность, а намеренно "заряженный" предмет. Согласно поверьям, подняв чужую вещь, особенно золото или серебро, человек может "перебрать" на себя чужую беду, болезнь или даже проклятие.

Во многих регионах Украины считалось: если на земле лежит кольцо, серьга или цепочка - это или "подброшенное", или "испытание". Поднимешь - накличешь на себя проблемы.

Нашел сережку - жди слез. Особенно, если она одинокая.

Кольцо с дороги - к сломанным отношениям.

Цепочка - к обременениям, долгам, навязанным обязательствам.

Камень потемнел - не бери. Это знак, что украшение уже взяло на себя негатив.

Почему украшения считаются опасными

Личный энергетический след. Украшения долго носят на теле, поэтому они хранят энергию владельца. Если человек имел проблемы или был в тяжелом эмоциональном состоянии, его негатив может "запечататься" в вещь.

Магические ритуалы. Есть практики, в которых заговоренные вещи оставляют намеренно - как энергетическую "ловушку". Чаще всего используют именно украшения, так как они привлекают внимание.

Кармический груз. В народных представлениях украшения могут "нести" судьбу того, кто их потерял. Забрав себе - берешь на себя не только вещь, но и все, что с ней связано.

Что советовали делать в таких случаях

Увидев украшение на дороге - не трогать. Лучше пройти мимо или перекреститься.

Если вы уже подняли вещь - стоит отнести ее в церковь или закопать в землю, чтобы "обнулить" негатив.

Не носите найденные украшения - даже если они дорогие. Это не находка, а чужая история, которая может иметь непредсказуемые последствия.

Мистика или психология?

С рациональной точки зрения, у этой приметы есть и другое объяснение. Часто люди, которые теряют украшения, переживают сильный стресс.

Если вы нашли такую вещь и оставили ее себе - психологически вы можете почувствовать тревогу, вину или навязчивые мысли. Все это формирует ощущение "несчастливого" украшения.

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При написании материала использованы источники: ethnology.lviv.ua, исследование "Народная демонология украинцев" Натальи Хобзей

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