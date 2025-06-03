Топ-10 найдорожчих дорогоцінних каменів світу: скільки вони коштують?

Шпінель

Це дорогоцінне каміння довгий час плутали з рубіном. Шпінелі мають широкий спектр відтінків - від червоного та рожевого до рідкісного василькового синього. Найцінніші - насичено-червоні та рідкісні сині зразки, особливо з Бірми та Таджикистану.

Вартість залежить від кольору, прозорості та походження. Одним із найвідоміших прикладів шпінелі, проданих на аукціоні, є Hope Spinel вагою 50,13 карата. Її продали на аукціоні Bonhams у 2015 році за 1,47 мільйона доларів, встановивши рекорд вартості для шпінелі.

Шпінель (фото: christies.com)

Александрит

Александрит відомий своєю здатністю змінювати колір: при денному світлі він зелений, а при штучному - червонувато-фіолетовий. Вперше його виявили у 1830 році.

У 2025 році на аукціоні Sotheby's александрит із каратом 16,53 продали за 1,92 мільйона доларів, встановивши новий рекорд. Це приблизно 116 000 доларів за карат.

Александрит (фото: www.ft.com)

Сапфір Падпараджа

Сапфір Падпараджа - один з найрідкісніших різновидів сапфірів, який поєднує в собі рожевий і помаранчевий відтінки. Назва походить від сингальського слова, що означає "лотосовий колір".

Каміння відоме своєю прозорістю, відсутністю дефектів і високою твердістю (близькою до твердості алмазу).

Через рідкість та унікальний колір сапфіри Падпараджа високо цінують колекціонери. Камінь може досягати цін до 100 000 доларів за карат.

Відомим прикладом є сапфір Падпараджа вагою 8,01 карата зі Шрі-Ланки, проданий на аукціоні в жовтні 2017 року за 780 800 доларів.

Сапфір Падпараджа (фото: www.sothebys.com)

Турмалін Параїба

Турмалін Параїба - рідкісний дорогоцінний камінь з унікальним неоновим блакитно-зеленим відтінком, відкритий у бразильському штаті Параїба в 1987 році. Його яскравий колір обумовлений наявністю міді.

Через вичерпання бразильських родовищ, високоякісні турмаліни Параїба стали ще рідкіснішими, що підвищує їхню цінність на ринку.

Овальний турмалін Параїба в каблучці продали на аукціоні Christie's у 2023 році приблизно за понад 80 000 доларів за карат.

Сапфір з Кашміру

Сапфіри з Кашміру славляться своїм оксамитовим синім кольором і високою прозорістю. Родовища в цьому регіоні вичерпалися ще в XIX столітті, що робить це каміння надзвичайно рідкісними.

У 2015 році сапфір з Кашміру з 35 каратами продали на аукціоні Christie's за 7,36 мільйона доларів, що становить приблизно 209 689 доларів за карат.

Сапфір з Кашміру (фото: rapaport.com)

Смарагд

Смарагди відомі своїм яскравим зеленим кольором, який надається хромом і ванадієм. Колумбійські смарагди вважаються найціннішими завдяки своїй насиченості кольору та прозорості.

"Rockefeller Emerald" вагою 18,04 карата продали на аукціоні Christie's у 2017 році за 5,5 мільйона доларів, що становить рекордні 305 000 доларів за карат для смарагдів.

Смарагд (фото: www.christies.com)

Рубін

Рубіни символізують пристрасть і силу, а їхній насичений червоний колір обумовлений наявністю хрому. Найцінніші рубіни походять з Бірми й мають відтінок, відомий як "пташина кров".

У 2015 році легендарний бірманський "Sunrise Ruby" вагою 25,59 карата продали на за 30,42 мільйона доларів, встановивши тоді неймовірний рекорд - 1,18 мільйона доларів за карат.

Проте у червні 2023 продали ще більший рідкісний рубін - 55,22 карата за 34,8 мільйона доларів. Це приблизно 630 000 доларів за карат. Хоч ціна за карат виявилась нижчою, ніж у Sunrise Ruby, загальна сума стала однією з найвищих в історії продажів рубінів.

Рубін (фото: christies.com)

Рожевий діамант

Рожеві діаманти - одні з найрідкісніших і найцінніших кольорових діамантів. Їхній ніжний відтінок виникає через структурні аномалії в кристалічній решітці.

У 2017 році рожевий діамант із майже 60 каратами продали на аукціоні Sotheby's у Гонконзі за 71,2 мільйона доларів. Це становить приблизно 1,19 мільйона доларів за карат.

Рожевий діамант (фото: www.naturaldiamonds.com)

Жадєїт

Жадєїт - найцінніший різновид нефриту, особливо шанований у китайській культурі за свій насичений зелений колір і напівпрозорість. Цей камінь символізує чистоту, красу та довголіття.

У 2014 році на аукціоні намисто з жадєїту продали за 27,44 мільйона доларів, встановивши рекорд для виробів з жадєїту. Ціна за карат для високоякісного жадєїту може досягати 3 мільйонів доларів.

У 2024 році це легендарне намисто знову з'явилось на аукціоні з оцінкою 25-35 мільйонів доларів, але не знайшло покупця і залишилось непроданим.

Жадєїт (фото: www.sothebys.com)

Блакитний діамант

Цей рідкісний діамант приваблює глибоким блакитним кольором.

Відомий "Oppenheimer Blue" вагою 14,62 карата продали за 57,5 мільйонів доларів, що встановило рекорд понад 3,9 мільйона доларів за карат. Ціна залежить від інтенсивності кольору та чистоти каменя.

Блакитний діамант (фото: www.christies.com)