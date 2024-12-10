Что мы гуглили в 2024 году? Google назвал топ-запросы украинцев
Компания Google опубликовала ежегодный отчет о самых популярных поисковых запросах в Украине за 2024 год. Эти данные дают уникальную возможность понять, что больше всего интересовало нас в течение уходящего года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в официальном блоге Google.
Что чаще всего гуглили украинцы в 2024 году
Список запросов 2024 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит так.
Самые популярные запросы:
- График отключения света
- Евро-2024
- Сырский
- Олимпийские игры-2024
- Пасха-2024
- Усик
- Ирина Фарион
- Суджа
- 20 дней в Мариуполе
- Евровидение-2024
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Сырский
- Александр Усик
- Дональд Трамп
- Сергей Лавров
- Камала Гаррис
- Майк Тайсон
- Николай Тищенко
- Павел Дуров
- Клавдия Петровна
- Соня Морозюк
Ушли навсегда:
- Ирина Фарион
- Алексей Навальный
- Ален Делон
- Анастасия Заворотнюк
- Александр Масляков
- Вячеслав Узелков
- Александр Ширвиндт
- Виталий Белоножко
- Богдан Сташкив
- Шеннен Догерти
Вопрос: "Что такое?":
- что такое МСЭК
- что такое РЭБ
- что такое терриконы
- что такое очереди отключения света
- что такое ЦНАП
- что такое справка ОК-7
- что такое КАБ
- что такое бусификация
- что такое квадроберы
- что такое чиназес
Покупка:
- EcoFlow
- Вентилятор
- Зарядная станция
- Инвертор
- iPhone 16
- Дубайский шоколад
- Сквиш лапка
- Гелевый аккумулятор 100 ампер
- Солнечные панели
- Тюбинг
Фильм:
- "20 дней в Мариуполе"
- "Головоломка-2" ("Думками навиворіт-2")
- "Дюна-2"
- "Солтберн"
- "Субстанция"
- "Веном-3"
- "Люблю тебя ненавидеть"
- "Ужасающий-3"
- "Дикий робот"
- "Конотопская ведьма"
Как изменились поисковые тренды за год
Отметим, что в прошлом году свое отражение в поисковых запросах украинцев обнаружили война, энергетический кризис и социальные изменения.
Так, самыми популярными поисковыми запросами украинцев в 2023 году стали "Карта воздушных тревог", "График отключения света" и "Пригожин". Среди трендовых запросов также были Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.
Среди персон наибольший интерес вызвали Министр обороны Рустем Умеров, Спартак Суббота, Александр Усик, Кирилл Буданов и Ирина Фарион.
В категории "Фильмы" лидировали "Оппенгеймер", "Аватар 2: Путь воды", "Барби", украинская анимация "Мавка", а также трагикомедия Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Телевизионные же предпочтения украинцев сместились в сторону сериалов "Венздей", "Хороший врач", "Домик на счастья", "Ведьмак" и турецких драм "Кровавые цветы" и "Зимородок".
Среди покупок лидировали калий йодид, генератор, онлайн билеты на "Укрзалізницю", новая модель iPhone и повербанк. А еще в 2023 году украинские пользователи часто гуглили гепатит А, ХАМАС, РЭБ и пытались выяснить значение слов Редан, Макеба и ИПСО.
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