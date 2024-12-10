Что мы гуглили в 2024 году? Google назвал топ-запросы украинцев

Компания Google опубликовала ежегодный отчет о самых популярных поисковых запросах в Украине за 2024 год. Эти данные дают уникальную возможность понять, что больше всего интересовало нас в течение уходящего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в официальном блоге Google .

Что чаще всего гуглили украинцы в 2024 году

Список запросов 2024 года, популярность которых больше выросла в Украине за год, выглядит так.

Самые популярные запросы:

График отключения света Евро-2024 Сырский Олимпийские игры-2024 Пасха-2024 Усик Ирина Фарион Суджа 20 дней в Мариуполе Евровидение-2024

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Сырский Александр Усик Дональд Трамп Сергей Лавров Камала Гаррис Майк Тайсон Николай Тищенко Павел Дуров Клавдия Петровна Соня Морозюк

Ушли навсегда:

Ирина Фарион Алексей Навальный Ален Делон Анастасия Заворотнюк Александр Масляков Вячеслав Узелков Александр Ширвиндт Виталий Белоножко Богдан Сташкив Шеннен Догерти

Вопрос: "Что такое?":

что такое МСЭК что такое РЭБ что такое терриконы что такое очереди отключения света что такое ЦНАП что такое справка ОК-7 что такое КАБ что такое бусификация что такое квадроберы что такое чиназес

Покупка:

EcoFlow Вентилятор Зарядная станция Инвертор iPhone 16 Дубайский шоколад Сквиш лапка Гелевый аккумулятор 100 ампер Солнечные панели Тюбинг

Фильм:

"20 дней в Мариуполе" "Головоломка-2" ("Думками навиворіт-2") "Дюна-2" "Солтберн" "Субстанция" "Веном-3" "Люблю тебя ненавидеть" "Ужасающий-3" "Дикий робот" "Конотопская ведьма"

Как изменились поисковые тренды за год

Отметим, что в прошлом году свое отражение в поисковых запросах украинцев обнаружили война, энергетический кризис и социальные изменения.

Так, самыми популярными поисковыми запросами украинцев в 2023 году стали "Карта воздушных тревог", "График отключения света" и "Пригожин". Среди трендовых запросов также были Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.

Среди персон наибольший интерес вызвали Министр обороны Рустем Умеров, Спартак Суббота, Александр Усик, Кирилл Буданов и Ирина Фарион.

В категории "Фильмы" лидировали "Оппенгеймер", "Аватар 2: Путь воды", "Барби", украинская анимация "Мавка", а также трагикомедия Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Телевизионные же предпочтения украинцев сместились в сторону сериалов "Венздей", "Хороший врач", "Домик на счастья", "Ведьмак" и турецких драм "Кровавые цветы" и "Зимородок".

Среди покупок лидировали калий йодид, генератор, онлайн билеты на "Укрзалізницю", новая модель iPhone и повербанк. А еще в 2023 году украинские пользователи часто гуглили гепатит А, ХАМАС, РЭБ и пытались выяснить значение слов Редан, Макеба и ИПСО.