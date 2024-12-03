8 новогодних фильмов, которые зарядят вас праздничным настроением

Новогоднее настроение можно создать не только благодаря праздничному декору и вкусным блюдам, но и с помощью правильного кино!

Если вы хотите окунуться в атмосферу зимних праздников, смеха и магии, РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку из 10 новогодних фильмов - то, что вам нужно.

Мальчик по имени Рождество

Теплая рождественская сказка о мальчике Николасе, который отправляется в магическое путешествие, чтобы найти своего отца, пропавшего во время поисков мифической эльфийской деревни Эльфгельм. Действие фильма разворачивается в фантастическом мире, где царят магия, дружба и вера в чудеса.

На своем пути Николас встречает верных друзей, преодолевает опасности и открывает в себе настоящий дух Рождества.

Незабываемое Рождество Зои

Семейная комедия, рассказывающая о девочке по имени Зои, которая имеет особый дар слышать мысли других людей через песни. Во время Рождества она решает использовать этот талант, чтобы помочь близким преодолеть трудности и объединить их в праздничной атмосфере.

Тихая ночь

Напряженный триллер-комедия, который разворачивается в канун Рождества. Семья собирается вместе, чтобы провести праздничный вечер, но идиллическая атмосфера омрачается, когда становится понятно, что на планету надвигается катастрофа.

Я верю в Санту Клауса

Романтическая рождественская комедия о женщине, которая терпеть не может зимние праздники. Однако ее взгляды меняются, когда она узнает, что ее новый возлюбленный имеет совершенно противоположное мнение: он горячо верит в магию Рождества и даже в самого Санта-Клауса.

Аромат любви

Романтический фильм, который рассказывает о непростом пути к счастью через силу чувств и неслучайные встречи. Главная героиня, работающая в индустрии ароматов, находит неожиданное вдохновение и новую любовь, когда ее жизнь пересекается с харизматичным мужчиной.

8-битное Рождество

Комедийная семейная лента, которая переносит зрителей в 80-е годы. Фильм рассказывает историю мальчика, который мечтает получить на Рождество новенькую видеоигру Nintendo Entertainment System. Вместе с друзьями он отправляется в увлекательное приключение, пытаясь убедить родителей в важности этой покупки.

Замок на Рождество

Романтическая комедия рассказывает об успешной писательнице Софи, которая после скандала отправляется в Шотландию, чтобы сбежать от внимания прессы. Там она влюбляется в живописный старинный замок и решает его приобрести. Однако местный владелец, герцог Майлз, не хочет продавать свое семейное поместье. Это приводит к забавным и теплых приключений, которые постепенно меняют их отношения.

Олаф представляет

Короткометражный анимационный фильм, в котором забавный снеговик Олаф из "Холодного сердца" исполняет роли героев классических сказок Disney, таких как "Русалочка", "Аладдин", "Король Лев" и других. Со своим неповторимым юмором он пересказывает эти истории, добавляя им новую жизнь.