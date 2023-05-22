Топ-10 автомобилей б/у с самыми лучшими двигателями: бегать будут долго и не подведут

На вторичном рынке найти автомобиль под каждый запрос и кошелек не так уж и сложно. Однако автомобилистов волнует, какая машина прослужит долго и не будет требовать больших капиталовложений. Самое дорогое в автомобилях б/у - это двигатель.

Эксперты назвали топ-10 автомобилей, у которых двигатель будет служить долго и эти машины вас не подведут. Об этом сообщается в Telegram-канале "УкрАвтопром".

1. Volkswagen Passat W8. Этот автомобиль оснащен уникальным, 4-литровым двигателем W8 мощностью 275 л.с. Эту модель двигателя выпускали всего 4 года и Passat стал единственным автомобилем, который его получил.

2. Alfa Romeo GTV. Сначала эти модели производились с двигателем Twin Spark мощностью 155 л.с., а позже на рынке появился мощный 3-литровый двигатель Busso V6 со 220 л.с.

3. BMW i8. Эта машина стала первым массовым гибридным спортивным автомобилем в мире, который объединял 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонадувом мощностью 228 л. с. и электромотор мощностью 141 л.с.

5. Aston Martin DB9. У этой мощной машины под капотом находится 5,9-литровый двигатель, который остается без изменений даже через много лет.

6. Vauxhall Monaro VXR. В этой модели конструкторы разместили двигатель V8 мощностью 328 л.с.

7. Ford Fiesta ST. Небольшой автомобиль с мощным двигателем. Особенность этого авто - 1,6-литровый двигатель Ecoboost от Ford с турбонадувом мощностью 182 л. с. Его разработали специально для эффективной конкуренции с большими агрегатами.

8. Maserati Grandturismo. Благодаря 4,7-литровому двигателю V8, изготовленном компанией Ferrari, этот автомобиль имеет мощность 433 л.с. А это позволяет разогнаться до 100 км/в час всего за 4,9 секунды.

9. Fiat 500 Twinair. В 2010 год компания Fiat презентовала городской автомобиль с крохотным 2-цилиндровым турбомотором мощностью 82 л. с., который тратит всего 3 л топлива на 100 километров.

10. Mazda RX-8. Это спортивное купе, которое приводится в движение 1,3-литровым роторным двигателем. Фактически, эта модель Mazda стала последней с таким быстрым типом двигателя.