Механики назвали авто, которые реже всего нуждаются в ремонте. Они - самые надежные

Немецкие специалисты обнародовали рейтинг автомобилей, которые реже всего нуждаются в посещении СТО. Для своего исследования провели почти 10 миллионов проверок машин.

Как определили самые надежные автомобили

В Германии в период с июля 2021 по июнь 2022 проводили проверку авто. Результаты показали, какие автомобили имели особенно большое количество дефектов, и какие из них получили хорошие результаты с низким уровнем дефектов.

В Германии основная проверка транспортного средства производится тестовыми организациями, такими как TÜV. Для отчета 2023 г. было оценено 9,6 миллиона общих проверок.

Топ-10 автомобилей, которые реже всего нуждаются в СТО

Результаты немецких исследований показали, что меньше всего дефектов в работе возникает у следующих моделей авто:

Mercedes-Benz GLC;

Genesis G70;

Mercedes-Benz B-Class;

Lexus ES;

Porsche 911;

Mazda CX-30;

Audi Q5;

Suzuki Vitara;

Toyota RAV4;

Kia Rio.

Рейтинг возглавляют модели компании Mercedes-Benz, что является весомым показателем для бренда. Компании Toyota и Lexus также дважды попали в рейтинг, это подтверждает качество их транспорта и клиентоориентированность компании.

Данное исследование ежегодно помогает сотням водителей выбрать максимально качественный автомобиль. Водителям следует учитывать эти данные при покупке машины.