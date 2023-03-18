Механики назвали авто, которые реже всего нуждаются в ремонте. Они - самые надежные
Немецкие специалисты обнародовали рейтинг автомобилей, которые реже всего нуждаются в посещении СТО. Для своего исследования провели почти 10 миллионов проверок машин.
Рейтингом самых надежных авто поделился немецкий ресурс Autorevue.
Как определили самые надежные автомобили
В Германии в период с июля 2021 по июнь 2022 проводили проверку авто. Результаты показали, какие автомобили имели особенно большое количество дефектов, и какие из них получили хорошие результаты с низким уровнем дефектов.
В Германии основная проверка транспортного средства производится тестовыми организациями, такими как TÜV. Для отчета 2023 г. было оценено 9,6 миллиона общих проверок.
Топ-10 автомобилей, которые реже всего нуждаются в СТО
Результаты немецких исследований показали, что меньше всего дефектов в работе возникает у следующих моделей авто:
- Mercedes-Benz GLC;
- Genesis G70;
- Mercedes-Benz B-Class;
- Lexus ES;
- Porsche 911;
- Mazda CX-30;
- Audi Q5;
- Suzuki Vitara;
- Toyota RAV4;
- Kia Rio.
Рейтинг возглавляют модели компании Mercedes-Benz, что является весомым показателем для бренда. Компании Toyota и Lexus также дважды попали в рейтинг, это подтверждает качество их транспорта и клиентоориентированность компании.
Данное исследование ежегодно помогает сотням водителей выбрать максимально качественный автомобиль. Водителям следует учитывать эти данные при покупке машины.
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