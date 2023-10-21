Больше не Alyosha. Жена Тараса Тополи сменила псевдоним
Певица Alyosha и жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи неожиданно изменила свой псевдоним.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу исполнительницы.
Alyosha сменила псевдоним
Еще месяц назад артистка признавалась, что хочет изменить свое сценическое имя, и вот наконец-то она решилась это сделать.
Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Теперь певица будет выступать как Елена Тополя.
Об этом стало известно после опубликованной ею афиши концерта, который состоится 21 октября в Новом Роздоле.
Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Отметим, что Тополя - это фамилия мужа исполнительницы, музыканта Тараса Тополи. Девичья же фамилия звезды - Кучер.
Реакция пользователей на новое сценическое имя
Украинцы поддержали знаменитость в изменении ее псевдонима, отметив, что Елене подходит эта фамилия на афише.
- Олена Тополя - це дуже красиво
- Як крутезно звучить Олена Тополя
- Нехай нове сценічне ім'я принесе вам ще більший успіх
- Нове ім'я набагато краще звучить
- Таке ім'я дуже вам пасує
Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Напомним, ранее Елена Тополя рассказывала, сколько ей обошлась жизнь в США.