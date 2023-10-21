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Больше не Alyosha. Жена Тараса Тополи сменила псевдоним

Суббота 21 октября 2023 13:36
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Больше не Alyosha. Жена Тараса Тополи сменила псевдоним Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Alyosha и жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи неожиданно изменила свой псевдоним.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу исполнительницы.

Alyosha сменила псевдоним

Еще месяц назад артистка признавалась, что хочет изменить свое сценическое имя, и вот наконец-то она решилась это сделать.

Больше не Alyosha. Жена Тараса Тополи сменила псевдоним

Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Теперь певица будет выступать как Елена Тополя.

Об этом стало известно после опубликованной ею афиши концерта, который состоится 21 октября в Новом Роздоле.

Больше не Alyosha. Жена Тараса Тополи сменила псевдоним

Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Отметим, что Тополя - это фамилия мужа исполнительницы, музыканта Тараса Тополи. Девичья же фамилия звезды - Кучер.

Реакция пользователей на новое сценическое имя

Украинцы поддержали знаменитость в изменении ее псевдонима, отметив, что Елене подходит эта фамилия на афише.

  • Олена Тополя - це дуже красиво
  • Як крутезно звучить Олена Тополя
  • Нехай нове сценічне ім'я принесе вам ще більший успіх
  • Нове ім'я набагато краще звучить
  • Таке ім'я дуже вам пасує

Больше не Alyosha. Жена Тараса Тополи сменила псевдоним

Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, ранее Елена Тополя рассказывала, сколько ей обошлась жизнь в США.

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Тарас Тополя Alyosha звезды шоу-бизнеса