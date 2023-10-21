Больше не Alyosha. Жена Тараса Тополи сменила псевдоним

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу исполнительницы.

Alyosha сменила псевдоним

Еще месяц назад артистка признавалась, что хочет изменить свое сценическое имя, и вот наконец-то она решилась это сделать.

Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Теперь певица будет выступать как Елена Тополя.

Об этом стало известно после опубликованной ею афиши концерта, который состоится 21 октября в Новом Роздоле.

Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Отметим, что Тополя - это фамилия мужа исполнительницы, музыканта Тараса Тополи. Девичья же фамилия звезды - Кучер.

Реакция пользователей на новое сценическое имя

Украинцы поддержали знаменитость в изменении ее псевдонима, отметив, что Елене подходит эта фамилия на афише.

Олена Тополя - це дуже красиво

Як крутезно звучить Олена Тополя

Нехай нове сценічне ім'я принесе вам ще більший успіх

Нове ім'я набагато краще звучить

Таке ім'я дуже вам пасує

Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)